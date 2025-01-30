‘Teknoloji ve Etki Merkezi’ ile 34 ilde 30 bin gence ulaşacak ‘beyin gücünü’ ortaya koyacak

Sabancı Holding Mobilite Çözümleri Grup Başkanı Cevdet Alemdar ile TEMSA CEO’su Evren Güzel davet etti:

“Sabancı Gençlik Seferberliği” kapsamındaki 9 ve 10’uncu “Teknoloji ve Etki Merkezi”ni Adana’da Çukurova Üniversitesi ile Alparslan Türkeş Üniversitesi’nde açacağız. Bekliyoruz.

Alemdar ve Güzel’in davetiyle 4 meslektaşımla Adana’ya gittik. Çukurova Teknokent’te öğrencilerin Ar-Ge ve inovasyon heyecanına tanık olduk, yaratıcı çalışmalarını, teknoloji yarışmalarında dünyada ve ülkemizde kazandıkları başarıları gördük, dinledik.

Sabancı Holding Mobilite Çözümleri Grup Başkanı Cevdet Alemdar, gençlere güvenmenin Sabancı Topluluğu’nun en büyük değerlerinden olduğunu belirtti:

- Ülke olarak ortaya koyacağımız başarılar, aslında yarattığımız değerle doğru orantılı ve bu değeri gençler olmadan yaratmamız mümkün değil.

Gençlerin müthiş potansiyeli olduğunu vurguladı:

- Biz de bu potansiyeli ortaya çıkarmak için, 100 yıllık Sabancı sorumluluğuyla, “Sabancı Gençlik Seferberliği”ni hayata geçirdik. “Beyin göçünü beyin gücüne dönüştüreceğiz” dedik.

8 ayda 10 merkez açmış olduklarını kaydetti:

- “TEMSA Teknoloji ve Etki Merkezi”yle Sabancı’nın tüm teknoloji altyapısını, bilgi birikimini gençlerimize ve akademisyenlerimize açıyoruz.

“Mobilite çözümleri”nin dünyada en büyük dönüşümlerin çıkış noktasını oluşturduğunun altını çizdi:

- Bu merkezdeki programlardan yararlanan gençlerimizin ve akademisyenlerimizin, dünyanın yaşadığı bu mobilite dönüşümünde, ülkemize çok büyük katkı sağlayacağına eminim.

Öncelikle Sabancı Topluluğu şirketlerinin faaliyet gösterdiği şehirlerde, Sabancı Gönüllülerinin desteğiyle hayata geçirilen “Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri”ne 18-34 yaş arasındaki gençlerin başvurabildiğini aktardı:

- Proje kapsamında 3 yıllık bir dönemin sonunda, yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olunması planlanıyor. En az 30 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

TEMSA CEO’su Evren Güzel, Türkiye ile dünya arasında bir üretim ve inovasyon köprüsü kurdukları iddiasını ortaya koyup sürdürdü:

- Elektrikli araçlarımız, batarya teknolojilerimiz ve akıllı çözümlerimizle mobilitenin geleceğinde söz sahibi bir şirketiz. Teknoloji ve Etki Merkezimizle birlikte bu liderliğimizi daha da pekiştireceğiz.

Merkezin Türkiye’nin teknoloji ve sanayi ekosistemi için de bir dönüm noktası olacağını savundu:

- “TEMSA Teknoloji ve Etki Merkezi”ni alışılmış bir Ar-Ge merkezinin ötesinde, inovasyonu yaşam tarzı haline getiren bir platform olarak tasarladık. Genç mühendislerimizin ve araştırmacılarımızın hayallerinin gerçeğe dönüşebileceği bir alan yarattık.

Üniversiteler, start-up’lar, sanayi kuruluşları ve genç yeteneklerin bir araya gelerek ortak projeler geliştirebileceğine işaret etti:

- Gençler hayallerinin peşinde süratle koşarken, bilgiye hızlı ve güvenli erişimlerini sağlayarak daha yaratıcı, girişken ve inovatif olmaları için önlerini açacağız.

Son yıllarda Türkiye’den başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelere beyin göçü yeniden artıyor.

Sabancı Topluluğu’nun 8 ayda sayısı 10’a çıkan “Teknoloji ve Etki Merkezleri” özellikle Anadolu’da “beyin gücü”nü ortaya koyma açısından heyecan yaratıyor gibi görünüyor…

Çukurova Üniversitesi ve Alparslan Türkeş Üniversitesi için açılan merkezleri öğrencilerin, akademisyenlerin sahiplenmesi bu heyecanı ortaya koyuyor…

Adana’nın küresel rekabet gücü artacak

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Hamit Emrah Beriş, gençlere rehberlik etme, ilham verme ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaları için fırsatlar sunma sorumluluğunun en büyük görevleri olduğunu belirtti:

- “TEMSA Teknoloji ve Etki Merkezi”nde akademisyenler, öğrenciler ve sektör profesyonelleri birbiriyle etkileşim halinde çalışarak, yenilikçi çözümler geliştirecek, toplumun karşılaştığı sorunlara karşı etkili ve sürdürülebilir çözümler arayacaklar.

Alparslan Türkeş Üniversitesi Rektörü Prof. Adnan Sözen de, teknoparkların; invasyonun, araştırma ve geliştirmenin kalbinin attığı, geleceği şekillendiren projelerin yeşerdiği merkezler olduğunu vurguladı:

- “TEMSA Teknoloji ve Etki Merkezi”, sadece elektrikli araç teknolojileri ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri değil, aynı zamanda Adana’nın küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik atılmış önemli bir adımdır.

Ardından ekledi:

- Bu merkez, yerli ve milli üretim kapasitesini artırmanın, global pazarda güçlü bir rekabet avantajı elde etmenin temel taşlarından biri olacaktır.

974 kişi staj yaptı 245’i işe alındı

TEMSA CEO’su Evren Güzel, Çukurova Teknokent’teki açılış töreninde “TEMSA teknoloji ve Etki Merkezi”nin şu yönüne dikkat çekti:

- Merkez, mobilite çözümleri alanında farklı disiplinlerde eğitim gören üniversite öğrencilerine staj ve iş bulma gibi olanakların yanı sıra, start-up’lar ve yatırımcılarla buluşma imkanı sağlayacak.

Merkezi kurmak üzere kollarını sıvadıklarında 200 öğrenciyi Çukurova Teknokent’te topladıklarını bildirdi:

- Öğrencileri dinledik, “TEMSA Teknoloji ve Etki Merkezi”nden beklentilerini öğrendik. Yani, öğrencilerin sesini duyduk ve onlardan aldığımız ilhamla ilerledik.

Stajyer-işe alınan verileri üzerinde durdu:

- 974 stajyerin 245’i işe alındı. Eğitimlere 940 kişi katıldı. 75 bin saat eğitim verildi.

“Teknoloji ve Etki Merkezi”nde neler olacağını anlatırken sıraladı:

Telemetri Takip Sistemleri

Büyük Veri Analizi

Akıllı Şarj Sistemleri

Araç takip sistemlerinin denemelerini yaptıklarını bildirdi.

Merkezde geliştirdikleri araçları, drone ve İHA prototiplerini sergileyen “1.5 Adana” adlı ekibin neler yaptığına değindi:

1.5 Adana Elektrikli Araç

1.5v Adana Hidromobil

1.5 Adana Roket

Mikro Mobilite Projeleri

Ardından ekledi:

- Öğrenciler, yapay zekalı algoritmalarla büyük veri analizi yaparak kestirimci bakım ve depo tahminlemede karar destek sistemlerini geliştirecekler.

70 ülkeye 17 bini aşkın araç sattık

TEMSA CEO’su Evren Güzel, Çukurova Teknokent’teki törende TEMSA’nın bazı verilerini paylaştı: