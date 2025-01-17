Temettü hisselerinde güçlü olanlara yönelim

Temettü 25 hisselerinde yılın ilk iki haftasında sadece 7 hisse senedi pozitif getiri sağladı. Son bir yılda ise piyasa değeri yüksek olanlar enflasyon üzeri performans gösterdi.

2025’in ilk iki haftasında yatırımcılar, temettü hisselerindeki hareketleri dikkatle takip ediyor. Çimsa, %5,71 ile yılbaşından bu yana en yüksek getiriyi sağlarken, İş Bankası (C) %4,80 oranında bir performans sergiledi. Garanti Bankası ve Turkcell gibi güçlü finansal yapıya sahip hisseler, sırasıyla %3,14 ve %3,34 oranında getiri sağlayarak yatırımcıların portföyünü büyütmeye devam etti.

Temettü verimi yüksek hisseler

Temettü verimi yüksek hisseler, temettü gelirinin yanı sıra değer kazançlarıyla da yatırımcılara fırsatlar sağlıyor. Aksa %56,60, Enka İnşaat %45,26 ve Yapı Kredi Bankası %38,60 yıllık getirileriyle dikkat çekiyor. Türk Traktör ve Tofaş gibi hisseler yüksek temettü verimlerine rağmen sınırlı kazanç sağladı. Bu durum, temettü hisselerinin uzun vadeli portföylerde gelir kaynağı olarak önemini koruduğunu gösteriyor.

BIST Temettü 25 Endeksi’nde Garanti Bankası, 538 milyar TL’lik piyasa değeriyle en büyük şirket konumunda. Koç Holding 445 milyar TL’lik değeriyle onu takip ederken, İş Bankası ve Akbank sırasıyla geriden gelen şirketler oldu.

Piyasa büyüklüğüne göre ilk sırada gelen Garanti Bankası aynı zamanda yıllık %101,73 oranındaki getiri ile de ilk sırada yer aldı.

Koç Holding’in yıllık getirisi ise %13,69’da kaldı. İş Bankası ve Akbank ise sırayla %44,44 ve %52,73’lük yıllık getirilerle öne çıktı. Temettü hisselerinde yatırımcı tercihlerinde getiri odaklı yaklaşımın daha fazla öne çıkmaya başladığı görülüyor. Mali sektör hisseleri daha fazla dikkat çekerken sanayi geriden geliyor.

ZEYNEP’E SOR

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ MÜ, HEDEF GETİRİ Mİ?

Karşılaştırma ölçütü; performans değerlendirme, objektif ölçüm, risk ve getiri dengesi, güven. Bağımlılık, zayıf esneklik, ölçüt zorluğu.

Hedef getiri; kişiselleştirme, odaklanma, piyasa bağımsızlığı, esneklik. Bağlantı kopması, yanlış beklentiler, stres ve baskı, ölçüm zorluğu.

Finansman giderleri ile vergi giderlerini azaltması, dönem sonunda kâra dönmede etkili oldu

Aksa’nın gelirlerinin düşmesine rağmen zarardan kâra dönmesinin nedeni nedir? / Mustafa Kaba

Mustafa, Aksa, 2023 faaliyet döneminde hem gelirini hem de kârını düşürdü. 2024 faaliyet döneminde de gelirdeki düşüşünü sürdürdü. Dönem sonunda ise 1,1 milyar TL net kâr açıkladı. Bir önceki yıl aynı dönemde ise zarar açıklamıştı. Firmanın kâra dönmesinde faaliyet dışı finansman giderlerdeki azalma etkili oldu. Bir önceki döneme göre finansman giderlerinde %34 azalma sağlanması, borçlanma maliyetlerini önemli ölçüde kontrol altına aldığını gösteriyor. Bu gelişme, artan faiz oranlarının etkisini hafifleterek finansman kaynaklı zararları sınırladı. Vergi giderlerindeki azalma da şirketin kâra geçişinde belirleyici olan bir diğer kalem oldu.

Aralık ayında bedelsiz sermaye artırımına gitmişti. Şimdi de kayıtlı sermaye tavanını artırıyor

Oyak Çimento’nun kayıtlı sermaye tavanını artıracak olması bedelsiz vereceği anlamına mı geliyor? / Beyhan Korkmaz

Beyhan, kayıtlı sermaye sistemi, şirketlere sermayelerini, belirlenen tavan çerçevesinde, genel kurul kararı olmaksızın artırma esnekliği sağlar. Sistem, sermaye artışını kolaylaştırırken yatırım, borç ödemeleri ya da bedelsiz hisse gibi farklı amaçlarda kolaylık sağlıyor. Oyak Çimento ise kayıtlı sermaye tavanını 1,5 milyar TL’den 20 milyar TL’ye yükseltiyor. Kurul gerekli onayı verdi. Öte yandan geçtiğimiz aralık ayında şirketin çıkarılmış sermayesi %290 bedelsiz artırılarak 4,9 milyar TL’ye yükseltilirken kayıtlı sermaye tavanını da aşmış oldu. Mevcut şartlarda kayıtlı sermaye tavanının artırılmasını olağan görmek gerekir.

YATIRIM FONLARI

Atlas Portföy’ün KLH Fonu, katılım finans ilkelerine göre üç ayda %44,6 kazandırdı

KLH Katılım Hisse Senedi Serbest Fonu, BIST Katılım Tüm Endeksi ile uyumlu yatırım seçeneği sunuyor. Portföyünün ağırlığı hisse senedinden oluşuyor. 171,6 milyon TL’lik fon büyüklüğü ve %15,11’lik doluluk oranına sahip. Pazar payı %1’in altında bulunurken yıllık yönetim ücreti %1,5 seviyesinde yer alıyor. Fon, son bir ayda %4,19 getiri sağlarken üç aylık getirisi %44,6 oldu. KLH fonu, hem sürdürülebilirlik hem de piyasa dinamiklerine uygunluğuyla dikkat çekiyor. Son bir ayda portföyündeki hisse oranını hızlı bir şekilde %50,5’ten %99,19’a yükseltti. Bu süreçte Orge Enerji, Avrupa GMYO, Oyak Çimento ve Yeo Teknoloji gibi hisseleri satarken Fuzul GMYO hissesinde yoğunlaştı. Fon, katılım finans ilkelerine göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için alternatif seçenek sunuyor

TAHVİL

Aktif Yatırım Bankası, %53,78 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Aktif Yatırım Bankası, 15.01.2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 3.500.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %48, bileşik faizi ise %53,78’e denk geliyor. 182 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %23,93 olacak.

% 48 YILLIK BASİT FAİZ

15 Ocak tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %46,61 seviyesinde bulunuyor. Aktif Yatırım Bankası’nın çıkardığı bononun yıllık %48 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 1,39 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcılar için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 05.11.2024 olurken vade tarihi 06.05.2025 olacak. Bono piyasada TRFAKYB52517 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ESENBOĞA ELEKTRİK

Ford Otomotiv’in çatı GES projesini tamamladı. Güneşle aydınlanırken enerji de üretecek

Esenboğa Elektrik, Koç topluluğu şirketlerinden Ark İnşaat ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, Ford Otomotiv’in Kocaeli Başiskele’deki Yeniköy Tesisleri Kaynak Binası’nda çatı ve cephe tipi güneş enerjisi santrali kurulumunu tamamladı. Projenin toplam tutarının 2.655.000 euro olduğu belirtildi. Bedel güncel kurdan 94,2 milyon TL’ye denk geliyor. Firma, son açıkladığı 2024 dokuz aylık mali tablolarına göre 660 milyon TL gelir elde etti. Santralin kurulumunun tamamlanarak TEDAŞ tarafından kabulünün yapıldığı ve enerji üretimine başlandığı belirtildi. Proje kapsamında, bina cephesinde ileri teknoloji şeffaf güneş panelleri kullanıldığı ve paneller sayesinde güneş ışığının iç mekanları aydınlatırken aynı zamanda elektrik üretimini de gerçekleştireceği belirtildi.

BOR ŞEKER

Rekabet Kurumu’ndan beklenen onay geldi. Etil alkol üretimi için gerekli ekipmanlar alınıyor

Bor Şeker, geçtiğimiz kasım ayında Redoks firmasıyla etil alkol üretim tesisinin satın alınması kapsamında, tesis içerisindeki makine ve ekipmanların kdv hariç 7.200.000 dolara alınacağını duyurmuştu. Aralık ayında ise devrin gerçekleşmesi için Rekabet Kurumu’na başvuruda bulundu. Yeni açıklamayla da Rekabet Kurumu’nun gerekli izni verdiğini belirtti. Söz konusu anlaşmayla birlikte Bor Şeker’in etil alkol üretim kapasitesi artacak. Şubat 2024’te halka arz olan firma, ilk açılışını tavandan 28,64 TL’den gerçekleştirirken, aynı ay içinde 54,57 TL’ye kadar yükseldi. Ardından gelen satışlarla birlikte geriledi. Düşüş 20 TL bölgesine kadar devam etti. Geçtiğimiz ekim ayından bu yana 20 TL’nin üzerinde kalmayı başaran hisse, mevcut seviyelerde yatayda hareketini sürdürüyor.

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ

Geliri artıyor. Yılın ilk ayında iki yeni iş aldı. Toplam tutar yıllık gelirinin %6’sı seviyesinde

Bülbüloğlu Vinç, demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Koç Metalurji’nin Osmaniye Şubesi için Çift Kirişli Gezer Köprülü Tavan Vinci üretim ve teslimatı kapsamında KDV dahil 4.620.000 euro değerinde bir sözleşme imzaladı. Şirket ocak ayının ilk haftasında da yurtdışında faaliyet gösteren bir firma ile 12 adet vinç üretim ve teslimi için 1.143.890 dolara anlaştığını duyurmuştu. Her iki siparişin teslimi 2025’in üçüncü çeyreği sonuna kadar gerçekleşecek. Alınan iki işin toplam tutarı yıllık gelirinin %6,3’ü seviyesinde bulunuyor. Firma, son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında satışlarını %12 büyütürken dönem sonunda kârını %59 artırarak 144 milyon TL’ye çıkardı. Hissenin fiyatı ise mayıs ayında en yüksek 142,56 TL’ye kadar yükselirken sonrasında geriledi.