Terör-Turizm 

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım pazar günü saat 16.20’de patlatılan bomba ile meydana gelen terör olayı; zamanlama, neden ve amaç yönüyle tartışılıyor.

Siyasetçiler, istihbarat ve güvenlik uzmanları kendi açılarından konuyla ilgili değerlendirmeler yapıyor. Olayın birçok boyutu ve etkisi içinde turizm de var.

Turizmi de etkileyen insanlık dışı benzer terör olayları ne yazık ki daha önce de dünyanın birçok ülke ve şehirde olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli illerde ve İstanbul’da oldu.

Olay İstanbul’un turizmde zirvede olduğu bir dönemde meydana geldi. Bu arada Taksim İstiklal Caddesi’ndeki terörist olayı Amerika’da aralarında New York Times’ın da olduğu gazete ve diğer medya kanallarında turizm ile ilişkilendirilerek verilmesi tepki topladı. Terör olaylarının yaşandığı her yerde, her dönemde turizm olumsuz etkilenir. Ama şu da bir gerçek ki bugüne kadar gerçekleşmiş en büyük terör olayı nedeniyle bile ve olayın olduğu hiçbir yerde turizm bitmedi.

Taksim İstiklal Caddesi’ndeki olaya bu açıdan bakalım.

2001-2017 yılları arasında; Fransa’nın Paris’i, İngiltere’nin Londra’sı, İspanya’nın Madrid’i ve Almanya’nın Berlin’i gibi Avrupa’nın başkentlerinin de olduğu dünyanın önemli şehirlerinde 31 terör olayı gerçekleşti. Bu arada İstanbul’da da 1991’den aralarında turistlerin yoğun olduğu Sultanahmet, Eminönü ve Taksim gibi yerlerde 22 terörist saldırı gerçekleşti.

Bu olayların her biri meydana geldiği dönemde verdiği genel zararın yanında turizme de zarar verdi, ama zaman içinde o etki geçti ve örneğin İstanbul turizm alanında yeniden toparlanıp yükselişe geçti.

Dünyanın her yerinden, her ulus ve her kültürden insanların geldiği İstanbul’un Taksim-İstiklal Caddesi günün 24 saati yaşayan önemli bir turistik merkezdir.

Benzeri ne yazık ki daha önce yaşananlar ve sonrasında görüldüğü gibi terör olay gerçekleştiğinde başta can kayıpları olmak üzere uğranan kayıplara ve yarattığı yıkıma rağmen bunlar kalıcı olmuyor.

Terör nedeniyle turist trafiği bir süre yavaşlar. Ama İstanbul ve İstiklal Caddesi turistik merkez olarak var olmaya devam edecek. İstanbul Arap, Rus, İtalyan, Fransız ve Alman olmak üzere dünyanın 190 ülkesinden ziyaretçiler için olduğu gibi, uluslararası otel yatırımcı ve işletmecileri için de vazgeçilmez yatırım alanıdır. İstanbul Havaalanı uluslararası alandaki gelişmelerin de etkisiyle son bir yıldır Avrupa’nın en hızlı yolcu ve uçak trafiğine sahne oluyor. Sonuç olarak lanet olası, insanlık dışı teröre rağmen yaşam devam ediyor. Turizm de devam edecek.

İŞYERİ, GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ, ATAMA

Rusya’daki Türk tur operatörlerinden Anex’in altı yıl önce kurduğu Anex Almanya’da kuruluştan beri çeşitli görevlerde bulunan Alexander Schulten şirketten ayrıldı.

İstanbul’daki The Grand Tarabya Oteli, yeme-içme kadrosunu güçlendirdi. Aydın Sevindik’i Executive şefliğe getirirken İrfan Demir de pasta şefi oldu.

Kısa adı ICCA olan Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği’nin Polonya Kraków’da gerçekleşen 61. kongresinde, Viparis Genel Müdür Yardımcısı ve ICCA’nın uluslararası etkinlik ve toplantı endüstrisinde satış temsilciliği yapan Marta Gomes başkanlığa seçildi.