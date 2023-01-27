Toktamış Ateş: Atatürkçü ve hoşgörülü hoca…

Dostum Toktamış Ateş, iyi bir siyaset bilimci, Atatürk ilkelerine bağlı, topluma hoşgörü ve tolerans

aşılayan bir insandı.

Profesör Ateş, doğu bilimci/şarkiyatçı Profesör Dr. Ahmet Ateş ile öğretmen Fikret Ateş’in küçük oğlu olarak 1944’de Konya’da dünyaya geldi. Ortaokulu Avusturya Sankt George’ta, liseyi Vefa’da bitirdi. 1967’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. 1969’da Osmanlıların kuruluş dönemi siyasal yapısını ele alan çalışmasıyla doktorasını tamamladı. 1974 yılında ‘’Demokrasi Teorisi ‘’ teziyle doçent oldu. 1982 yılında profesörlüğe yükseldi. Amerika’da Iowa, Almanya’da Berlin ve Münih üniversitelerinde dersler verdi. Ana öğreti alanı Devrim Tarihi idi.

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Birliği (İÜTB) kongre başkanlığını yürütürken, kongre yarım kalınca kısa bir dönem İÜTB başkanlığını üslendi.

Öğretim üyesi olarak, öğrencilerle iyi ilişkiler kurmasının yanı sıra, kitaplar yazdı, sendikalarda eğitim seminerlerine katıldı, gazete yazarlığı yaptı. Cumhuriyet gazetesinde 10 yılı aşkın köşe yazılarını sürdürdü. Başka gazetelerde ve dergilerde de yazıları yayınlandı. TV programlarında konuşmacı olarak sıkça yer aldı. Ana teması Atatürk Devrimleri ve Laiklik ilkesiydi. Bir yandan da toplumda çatışmadan uzak kalınmasını ve hoşgörülü davranılmasını önerdi.

Yayınlanan 28 kitabı arasında Türk Devrim Tarihi, Cumhuriyet ve Laiklik, Gene Laiklik Gene Demokrasi, Bilmek Bilmemek, 68’li olmak, Biz Devrimi Çok Seviyoruz, Yaşasın Cumhuriyet, Bıktım Bu YÖK’ten bulunuyor.

İkinci evliliğini öğrencisi ve öğretim üyesi Prof.Dr. Nevin Ateş’le yapan Ateş’in Ayşegül adında bir kızı var.

Bundan tam 10 yıl önce, 69 yaşında vefat eden Toktamış’la arkadaşlığım 1964 yılında başladı ve hep sürdü. Evindeki pazar buluşmalarımızda, tartışması yoğun olan siyasi değerlendirmeler yapar, ‘’kravatına’’ tavla oynardık.

Bu kadim ve güzel dostumu kısa bir süre sonra vefat eden eşi Nevin’le birlikte özlemle anıyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

İnsan kalıcı dostlarını kaybedince eksiliyor ve yalnızlaşıyor…