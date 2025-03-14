Trump ve Şimşek’in rahatlığı

Piyasalar ekonomi yönetiminin kredibilitesini sorgulamaya başladı. Enflasyon beklentisi yukarı yönlü revize edilirken, oluşan dolar talebiyle TCMB'nin rezervlerinde düşüş görüldü.

Politika yapıcılar rehavete kapılmayacaklar. Trump ve ekibi bunu yaşıyor. Görünen o ki, kolay kazanılan seçimden sonra, ‘‘Ne yaparsak yapalım piyasalar kabul eder’’ fikri oluşmuş. Bu fazla öz güvenli yaklaşıma da piyasalar negatif tepki veriyor.

Bu hafta sohbet ettiğim tecrübeli bir fon yöneticisi, DeepSeek bombası düştükten sonra portföylerindeki Amerikan hisse senetlerini sattıklarını söyledi. Yaşanan sert düşüşlerden sonra, giriş yapmayı düşündüklerini belirtti. DeepSeek hadisesinin üzerinden yedi hafta geçti. Fiyatlardaki geri çekilmelere rağmen, Amerikan hisse senetlerinin değerlemelerinin cazip olup olmadığı tartışılır. Son günlerdeki hareketlerin sebebi, Amerikan ekonomisinde ‘‘durgunluk’’ korkusudur. Trump söylemini yumuşatırsa bir dengelenme olabilir.

Türkiye’de ekonomi yönetimi Aralık-Ocak döneminde, ‘‘Vergi ve harçları yeniden değerleme oranına göre yükseltiriz. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlara zam yaparız. Sağlık zammını araya sıkıştırırız. Faizi indiririz. Algı bozulmaz’’ düşüncesine kapıldı.

Bir buçuk yılda inşa edilen kredibilite hemen sorgulandı. Piyasa enfl asyon beklentisini yukarı yönlü güncelledi. Oluşan dolar talebiyle rezervler düştü.

Bazı konularda geri adım atılınca durum sakinleşti. Avrupa’daki gelişmelerin de etkisiyle, finansal varlıklarımızda bir iyimserlik gözleniyor. Karar vericilerin esnek olmasını, piyasalar her zaman olumlu karşılar.