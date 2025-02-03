  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Atılım MURAT
  4. Trump’ın bu gücü var mı?

Trump’ın bu gücü var mı?

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Türkiye’nin yoğun gündemi insanı yorar. Sakin bir gün geçirmek zordur. 2016-2020 döneminde, Trump’la birlikte, Amerikalılar haber bombardımanıyla tanıştı. Biden döneminde mola verildi. 2025’te aksiyon tekrar başladı. Çin, Kanada ve Meksika menşeli ürünlere gümrük tarifeleri 1 Mart’ta başlayacak. Kanada’nın enerji ürünlerine yüzde 10’luk, diğer ürünlerine yüzde 25’lik tarife uygulanacak. Meksika için bir muafiyet bulunmuyor.

Çin’den ithal edilen tüm ürünlere ekstra yüzde 10 gümrük tarifesi açıklandı. Ülkeler misilleme yaparlarsa, oranlar artacak. Beyaz Saray pazarlık kapısının açık olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri anayasasına göre, başkanın böyle bir gücü bulunmuyor. Trump’ın amacı her konuda olduğu gibi burada da pazarlık yapmaktır. Kanada ve Meksika’nın, ABD Kongresi’nin bir nevi tasdiklediği ticaret anlaşmaları vardır. Trump 2016’da alüminyum ve çelik gibi spesifik ürünlerin ithalatına tarifeler getirmişti. Dayandırılan yasa farklıydı. Yanı sıra, bu tarifeler ancak 2017-2018 döneminde uygulanabildi.

Hafta sonu açıklanan kararın dayandığı 1977 yasası ABD için milli güvenlik tehlikesi yaratabilecek meseleler için kullanılıyor. Ülkelerin hesapları bloke edilebiliyor. Kişisel varlıklar dondurulabiliyor. Aşırı ağrı durumunda doktor tarafından reçeteyle yazılan fentanil ve göçmen konularının, milli güvenliğe yarattığı tehlike tartışmaya açıktır. Yüksek oranlı gümrük tarifelerinin uygulanmayacağını düşünüyorum.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
AltaVista mı, Fed mi önemli? 31 Ocak 2025
Çin’in dönüşü umutlandırdı 29 Ocak 2025
Doğal gaz fiyatındaki artışın pariteye etkisi 27 Ocak 2025
Merkez hata yapmaz 24 Ocak 2025
Korkulan olmadı 22 Ocak 2025
Yeniden enflasyon 20 Ocak 2025
Dolar pozisyonlarında uçlara doğru 15 Ocak 2025
Piyasalar savruluyor 08 Ocak 2025
Bazı merkez bankaları altın alıyor 01 Ocak 2025
Liz Truss’ı hatırlayan var mı? 25 Aralık 2024