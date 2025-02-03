Trump’ın bu gücü var mı?

Türkiye’nin yoğun gündemi insanı yorar. Sakin bir gün geçirmek zordur. 2016-2020 döneminde, Trump’la birlikte, Amerikalılar haber bombardımanıyla tanıştı. Biden döneminde mola verildi. 2025’te aksiyon tekrar başladı. Çin, Kanada ve Meksika menşeli ürünlere gümrük tarifeleri 1 Mart’ta başlayacak. Kanada’nın enerji ürünlerine yüzde 10’luk, diğer ürünlerine yüzde 25’lik tarife uygulanacak. Meksika için bir muafiyet bulunmuyor.

Çin’den ithal edilen tüm ürünlere ekstra yüzde 10 gümrük tarifesi açıklandı. Ülkeler misilleme yaparlarsa, oranlar artacak. Beyaz Saray pazarlık kapısının açık olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri anayasasına göre, başkanın böyle bir gücü bulunmuyor. Trump’ın amacı her konuda olduğu gibi burada da pazarlık yapmaktır. Kanada ve Meksika’nın, ABD Kongresi’nin bir nevi tasdiklediği ticaret anlaşmaları vardır. Trump 2016’da alüminyum ve çelik gibi spesifik ürünlerin ithalatına tarifeler getirmişti. Dayandırılan yasa farklıydı. Yanı sıra, bu tarifeler ancak 2017-2018 döneminde uygulanabildi.

Hafta sonu açıklanan kararın dayandığı 1977 yasası ABD için milli güvenlik tehlikesi yaratabilecek meseleler için kullanılıyor. Ülkelerin hesapları bloke edilebiliyor. Kişisel varlıklar dondurulabiliyor. Aşırı ağrı durumunda doktor tarafından reçeteyle yazılan fentanil ve göçmen konularının, milli güvenliğe yarattığı tehlike tartışmaya açıktır. Yüksek oranlı gümrük tarifelerinin uygulanmayacağını düşünüyorum.