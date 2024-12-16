Türk mutfağı, küresel sahnedeki yükselişini sürdürüyor!

Gault & Millau Türkiye 2025 Rehberi Ödülleri gecesinde 280'in üzerinde restoran şapka aldı

Gastronomi kültürünü geliştirmek, yenilikçi, özgün ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemek amacıyla hareket eden dünyanın en prestijli restoran derecelendirme rehberlerinden biri Gault & Millau. Rehberin Türkiye 2025 Ödülleri Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da düzenlenen bir tören ile sahiplerini buldu. Hem uluslararası platformda hem de Türkiye’deki yerel turizmi desteklemek adına önemli bir çalışma olan Gault & Millau Türkiye Rehberi'nin 2025 yılına yönelik ikinci edisyonuna Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Muğla (Bodrum ve Fethiye) ve Nevşehir kentlerine ek olarak Ankara da eklenerek10 şehre ulaşmış oldu.

Ödül töreninde 280'in üzerinde restoran Gault & Millau şapkası (toque) aldı. Bu, Türk gastronomisinin uluslararası arenada giderek artan etkisinin ve başarısının bir göstergesi olarak yorumlandı.

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- Gıda Pazarlama Ödülleri sahiplerini buldu!

Gastronomi pazarlama ajansı Dude Table tarafından düzenlenen FOMA (Food Marketing Awards) ödülleri törenle sahiplerini buldu. Gastronomi pazarlaması alanında yapılan başarılı projeleri değerlendiren FOMA ödül töreni Dotshub'ın ev sahipliğinde gıda ve içecek sektörünün önde gelen isimleri bir araya geldi. Gecede toplam 66 ödül, dört ana kategoride ve alt dallarında verildi.

Ödüllerden ikisi Müşteri Memnuniyeti En Yüksek Restoran: Fine Dine ve Casual Dine kategorilerindeydi. Dude Table'ın iş ortağı Kantar Insights ile yapılan detaylı ölçümlemeler sonucunda kazananlar belirlendi.

Fine Dine: Altın ödülün sahibi Lokanta Feriye olurken, 29 gümüş, Lacivert ise bronz ödül aldı.

Casual Dine: Ali Ocakbaşı altın, BigChefs gümüş ve Nalia Karadeniz Mutfağı bronz ödüle layık görüldü.

- İstanbul Modern 20. yılında rekorlar kırıyor

İstanbul Modern, 20. yılını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Bosch Ev Aletleri'nin desteğiyle hayata geçirilen ve genç kızları sanat eğitimiyle buluşturan "Bir Hayalin İzinde" programı ile İstanbul Modern, Uluslararası Modern Sanat Müzeleri ve Koleksiyonları Komitesi (CIMAM) tarafından verilen Üstün Müzecilik Uygulamaları Ödülü’nü kazandı. Bu ödül ile İstanbul Modern, Türkiye'den bu ödülü alan ilk müze oldu.

- “Yeryüzü Halleri”nden sonra “Yeryüzü Renkleri” de sergileniyor

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından hazırlanan ve Yapı Kredi Step’in katkılarıyla gerçekleştirilen “Yeryüzü Renkleri” Sergisi, 12 Şubat 2025 tarihine kadar Yapı Kredi bomontiada’da sanatseverlerle buluşuyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta sürmekte olan “Yeryüzü Halleri” sergisine eşlik eden “Yeryüzü Renkleri”; beş çiftçi ve beş tasarımcının, doğadan ilham alarak beş renk üzerine ürettikleri çalışmalarla birlikte 27 eseri bir araya getiriyor. Tasarımcılar, “Yeryüzü Renkleri” sergisi için özel olarak ürettikleri tasarımları izleyici ile buluşturuyor. Bu sergi kapsamında tarımsal atıklardan elde edilen boyar madde ile hem kumaş boyamaları yapıldı hem de doğal mürekkeplerle tasarım sürecini anlatan eskizler çizildi.

- Bir yılbaşı klasiği “Fındıkkıran” balesi, AKM’de

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Rus besteci P. İ. Çaykovski’nin 1891 yılında bestelediği son eseri olan, küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarının konu edildiği büyü-masal tarzı bir yılbaşı klasiği Fındıkkıran balesini, Aralık ve Ocak aylarındaki temsillerle Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu’nda yeniden sevenleriyle buluşturuyor.

- Flamenko efsanesi ölümünün onuncu yıldönümünde anılıyor

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 17 Aralık saat 20.00’da Barcelona Guitar Trio & Dance topluluğunun flamenkonun efsane ismi Paco de Lucía'ya saygı duruşu konserine ev sahipliği yapacak.

Paco de Lucía, 21 Aralık 1947'de İspanya'nın Algeciras şehrinde doğdu. Flamenko müziğine yaptığı katkılarla tüm dünyada tanınan de Lucía, "Entre dos aguas" gibi unutulmaz eserlere imza attı. 25 Şubat 2014'te Meksika'da hayata veda eden sanatçı, geride zengin bir müzikal miras bıraktı.

- Hint yemekleri: Bir lezzet ve kültür yolculuğu

Hint yemekleri, zenginliği ve çeşitliliği ile dünya çapında ün kazanmış bir mutfağın ürünleri. Hindistan'ın geniş coğrafyası, farklı kültürleri ve dini inançları, bu çeşitliliğin temelini oluşturuyor.

Geçtiğimiz günlerde, Londra'daki Hint restoran zinciri Madhu's’un, İstanbul Swissôtel The Bosphorus'taki ilk yurt dışı şubesinde bu lezzetlerden bazılarını deneyimleme fırsatı buldum. Madhu's, Group Executive Chef Amaardeep Anand “4. Jenerasyon Geleneksel Hint Mutfağı" anlayışıyla oluşturduğu menüsü ile geleneksel Hint lezzetlerini modern bir yorumla sunmayı hedefliyor.