“Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” Kapadokya’dan başladı

● İlk festival 300’den fazla etkinliği sanatseverlerle ücretsiz olarak buluşturuyor

Türkiye’nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere iki yıl önce Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’yle başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bu yıl Nevşehir, Trabzon, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Ankara, Konya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere 11 şehirde düzenlenecek. Festivallerin ilk durağı Kapadokya.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Nevşehir’de düzenlenen ve 13 Ağustos’a kadar sürecek festival; sergi, konser, söyleşi ve atölyelerden oluşan 300’den fazla etkinliği sanatseverlerle ücretsiz olarak buluşturuyor.

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● 11 kentin gastronomi kültüründen lezzetler Kuşadası’na taşındı

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen tematik Kuşadası Sokak Festivali’nin açılış törenini Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nın avlusunda beklerken geçmişe, anılara doğru bir yolculuk yaşamam kaçınılmazdı. Öyle de olduğu bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçtiler, ne kadar çok anı biriktirmişim Kuşadası’nda…

● “Türkiye restoran pazarını dünya restoran pazarına açacağız”

İlk kez 1969'da Paris'te, gazeteci ve yemek eleştirmeni Henri Gault ve Christian Millau tarafından hazırlanan Gault & Millau, Sözen Group iş birliğiyle ülkemizde de yayımlanacak. Dünyanın en prestijli iki gastronomi rehberinden biri olan Gault & Millau, Sözen Group iş birliği ile 17. ülke olarak Türkiye’ye geliyor. Gault & Millau Türkiye rehberinin kasım ayındaki lansmanı öncesinde Türkiye versiyonu için saha çalışmaları sürdürülüyor.

● İş Sanat, bir kez daha yeni sezonunun parlayan yıldızlarını arıyor

Özellikle müzik dünyamızın en önemli sorunlarından birisi, genç sanatçılara kendilerini gösterebilecekleri sahnelerde yeterince fırsat verilmemesi. Bu fırsatı yaratan az sayıdaki kurumdan birisi, İş Sanat…

2002 yılından beri sürdürdüğü “Parlayan Yıldızlar” konserleri bu nedenle çok önemli.

Ve İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserleri için başvurular başladı. Parlayan Yıldızlar serisinin başvuru koşulları İş Sanat’ın internet sitesinde açıklandı. Katılım için son başvuru tarihi 4 Eylül olarak belirlendi.

● Önder Focan Yapı Kredi bomontiada Avlu Sahnesi’nde

Önder Focan, 10 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.00’de Yapı Kredi bomontiada Avlu sahnesinde müzikseverler ile buluşacak. Yıllarca Galata’da karşı komşum olan Nardis Jazz Club’te dinlediğim Önder Focan, Türk caz müziğinde uzun yıllardır önemli çalışmalara imza atmış bir isim.

● 18. İstanbul Bienali’nin küratörü Iwona Blazwick oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2007-2036 Bienal Sponsoru Koç Holding'in desteğiyle düzenlenen İstanbul Bienali’nin 18’inci edisyonu 14 Eylül-17 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 18. İstanbul Bienali’nin küratörlüğünü İngiliz yazar ve sanat tarihçisi Iwona Blazwick üstlenecek. İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, "Iwona Blazwick’in 18. İstanbul Bienali'nin küratörlüğünü üstlenmeyi kabul etmesinden dolayı çok mutluyuz. Bu alandaki tecrübesi ve İstanbul Bienali’yle olan uzun süreli ilişkisi sayesinde Blazwick’in 2024 bienalini en iyi şekilde yönlendireceğine inanıyoruz,” dedi.

● Alarko Carrier fotoğraf yarışması

Alarko Carrier’ın, tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediği Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması 10. yılına merhaba diyor. Küresel iklim değişikliğinin gezegenimizdeki etkilerini en çarpıcı şekilde yansıtan fotoğrafların ödüllendirileceği yarışmaya başvurular 7 Ağustos’ta başlıyor.

● Bağdat Caddesi’nin yeni İtalyan’ı

Şef Özgür Yavuz ile ekibinin hazırladığı Ristorante Umberto’nun menüsünde burrata, carpaccio, ızgara deniz mahsulleri tabağı gibi klasik başlangıçlardan pizza çeşitlerine, salatalardan makarnalara ve risotto çeşitlerine, ana yemeklerden tatlılara pek çok seçenek mevcut. Ristorante Umberto İstanbul, Göztepe Parkı’nın tam karşısında, 80 kişilik kapasitelik mekânında haftanın her günü 12:00-23:00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor.