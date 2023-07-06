Türkiye ve Yunanistan arasında köprü kuran kuruluş: Celestyal

Pandemi öncesinde Türkiye limanlarına en çok uğrak yapan kruvaziyer şirketi olan Celestyal Cruises, sektörün ivme kaybettiği yıllarda bile Türkiye’yi rotasından çıkarmayarak seferlerini sürdürmüştü. Pandemi yasakları sona erdikten sonra 2022 Nisan ayında turlara başlayan kuruluş, geçtiğimiz yıl Kuşadası ve İstanbul limanlarına toplam 100 ziyaret gerçekleştirdi.

Celestyal Cruises Türkiye Direktörü / Karavan Turizm Cruise Direktörü Özgü Alnıtemiz, “Sezonu biz açıyoruz ve yine biz kapıyoruz” diyerek cruise turizmiyle ilgili sorularımızı yanıtladı:

Kuşadası’na kaç tur yapıyorsunuz?

Celestyal Cruises olarak Türkiye limanlarına en çok uğrak yapan ve düzenli gelen şirket biziz. Bir anlamda, cruise sezonunu biz açıyoruz ve yine biz kapıyoruz.

Sezon boyunca haftanın 3 günü Kuşadadası’na bir gemimiz geliyor

Gelen yolcular Kuşadası’nda gemiden inerek Efes turlarına katılıyor. Gemi bu sırada Türk yolcuları veya Kuşadası’ndan biniş yapacak diğer yabancı yolcuları alıyor.

Bir turist ortalama ne kadar harcama yapıyor?

Bir cruise turisti bir limanda ortalama 70-100 Euro döviz bırakıyor.

Yılda kaç yolcu taşıyorsunuz?

Pandemi öncesi, 2019 yıl boyunca Celestyal Cruises’un taşıdığı yolcu sayısı 120 bindi. Pandemi sonrası bu sezonda da yine aynı yolcu sayısına erişilmesini bekliyoruz.

Yolcular hangi uluslardan?

Olympia gemimiz 1664, Crystal gemimiz ise 1200 yolcu kapasitesine sahip. Toplam 140 ülkeden yolcu taşıyoruz. Yolcularımızın yüzde 40’ı Amerika ve Kanada’dan. Geri kalan yüzde 60’ıysa ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri, Latin Amerika ve Türkiye’den yolcularımız oluşturuyor.

Yolcular neden cruise tatilini tercih ediyor

Celestyal ve Karavan Cruises olarak, biz cruise’u daha çok sevdirmek ve daha geniş kitlelere yaymayı diliyoruz. Cruise, farklı kültürleri tanımak ve keşfetmek imkanı sunuyor. Her şey dahil bir otelde kaldığınızda otel, lüks detayları, denizi, kumu ve güneşiyle sizi cezbedebilir. Ama Celestyal Cruises turlarında biz kültürel yolculuğu da önemsiyoruz ve öne çıkarıyoruz.

Yolcuların memnuniyet oranları nasıl?

Misafirlerimizin geri bildirim anketlerine göre memnuniyet oranımız yüzde 80’lerin üzerinde. ‘’Tavsiye eder misiniz’’ ve ‘’Yeniden bu gemiye gelir misiniz’’ sorularına her 100 yolcudan yaklaşık 85’i evet cevabını veriyor. Gelen yolcuları yüzde 8’iyse bir başka sefere daha katılıyor.

Biz hizmet kalitesine büyük önem veriyoruz. Örneğin, Olympia gemimiz 1664 kişiye ev sahipliği yapıyor. Gemide misafirlerimize hizmet veren 540’dan fazla sayıda çalışanımz var.

Cruise turizmine Türkiye’de ilgi nasıl?

Her yıl daha fazla Türk yolcumuz oluyor. Türk yolcuların cruise’a dilgi göstermesi çok değerli çünkü Türkiye’de ilgi arttıkça daha çok cruise firması da Türkiye’ye gelmeye başlayacak. Ülkemizden daha çok misafiri gemilerimize bindirmeliyiz, liman ve altyapılarımızı daha çok geliştirmeliyiz ki daha çok gemi daha çok cruise turisti ülkemize gelsin.

Siz Türkiye’nin katılımını artırmak için ne yapıyorsunuz?

Celestyal olarak cruise’u ilk kez deneyimlemek isteyenler veya zamanı kısıtlı olanlar için için zamanlamada esnek 3, 4 ve 7 gecelik turlar planlıyoruz.

Turlarda size Türkçe konuşan mürettebat ve rehberler de eşlik ediyor. Dolayısıyla özellikle dil konusunda sıkıntı çeken Türk yolcular için bu bir avantaj; uluslararası bir gemide yabancılık çekmeden seyahat etmek mümkün oluyor.

3-4 günlük turda hangi noktalara gidiliyor?

Kuşadası çıkışlı Celestyal Olympia ile gerçekleşen turlar Mart ayından Kasım ayına kadar sürüyor. Bu turlar 3 ve 4 gece alternatifli olarak gerçekleştiriliyor. 3 geceliğin rotasında Patmos, Girit, Santorini, Atina ve Mikonos var.

Yeni girişimleriniz var mı?

Evet, Celestyal filosuna bir yeni gemi daha ekliyoruz. Journey adını verdiğimiz gemimiz, bakım sürecinin ardından 2023 Eylül ayında denize indirilerek ilk seferini yapacak.

Sektör içindeki performansınız nasıl?

Dünyanın en büyük cruise topluluğu olan Cruise Critic Awards’da son birkaç yıldır üst üste ‘’En İyi Hizmet’’ ödülüne değer görüldük. Celestyal Cruises, Doğu Akdeniz kruvaziyer endüstrisinin gelişimine katkıları ve taahhütleriyle, MedCruise Ödülleri’nin de sahibi oldu.

Son olarak da Uzak Rota Travel Awards’da ‘’2022’nin lider cruise markası’’ seçildik

Türkiye’nin cruise gemilerini çekmek için neler yapması gerekiyor?

Altyapı yatırımlarımız artmalı. Özellikle İstanbul’da çok büyük bir potansiyel var. Yenikapı Liman Projesi bu bağlamda çok önemli. İstanbul çıkışlı turlar kente büyük bir canlılık getirerek, İstanbul turizminde kişi başı harcamaların artmasına katkıda bulunacaktır.