Türkiye’deki Alman Opti Fermuarı aldı, üretimi 75 milyon metreye çıkacak

Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özpehlivan aradı:

- Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere birçok sektörde sıkıntı yaşandığı bir dönemde kendi şirketimizle ilgili güzel bir haberimiz var.

Amcası, Emr-Next Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Özpehlivan’ın konuyla ilgili açıklamasını gönderdi:

- Dünyanın önde gelen fermuar üreticilerinden Alman Opti Fermuar’ın Türkiye’deki üretimini ve satış faaliyetlerini devraldık.

Ömer Özpehlivan, Opti Grubu’nun tarihçesinin 1936 yılına uzandığını belirtti:

- Opti, özellikle yüksek teknoloji kullanarak otomotiv endüstrisi, ev tekstili ve deri sektörü için ürettiği teknik fermuarlarla tanınıyor. Grup Almanya, İtalya ve Estonya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde üretim yapıyor.

Satın almanın kendileri açısından gurur verici olduğunu vurguladı:

- Sektörümüzde uzun yıllardır gerçekleştirdiğimiz yatırımları böylesine güçlü bir markayla taçlandırmak, ülkemiz açısından da gurur verici bir adım oldu.

Opti’nin Emr-Next Grubu’na sağlayacağı katkıyı da şöyle özetledi:

- Opti’nin marka değeri, teknolojisi ve güçlü üretim altyapısı bizlerin dinamizmi ve enerjisi ile birleşince Türk tekstil sektörünün üretim, istihdam ve ihracatı adına da büyük değer yaratmamızın yolu açılacak.

Murat Özpehlivan, daha sonra Opti Turkey Fermuar Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Tenno Teesalu’nun müşterilerine gönderdiği mektubu iletti:

Opti Group, Opti Turkey Fermuar Sanayi A.Ş.’nin faaliyetlerini, Bursa tesisimizdeki üretimi 31 Ağustos 2024’te sona ermesiyle durdurma kararı aldı.

Türkiye pazarındaki müşterilerimiz için güvenilir ve tanınmış Opti kalitesini sunmaya devam etmek amacıyla Opti Group, Emr Fermuar/Next Metal Aksesuar Grubu ile lisans ortaklığı konusunda anlaşmaya vardı.

Bu doğrultuda Opti Fermuar ürünleri gelecekte İstanbul Esenyurt, Edirne ve Bursa’daki Emr/Next Metal entegre tesislerinde üretilecek.

Türkiye pazarındaki tüm satış faaliyetleri lisans ortaklığımız tarafından devralınacak. Emr Fermuar/Next Metal Aksesuar Grubu, Opti Fermuar ürünlerini 1 Ekim 2024’ten itibaren üretmeye başlamayı planlıyor.

Türkiye pazarı için güçlü ve saygın bir lisans ortağı olarak Emr Fermuar/Next Metal Grubu ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Sonra Emr Fermuar/Next Metal Aksesuarları’nın internet sitesine girip, kısa öyküsüne baktım:

Emr Fermuar faaliyetlerine 1986 yılında başladı. 1994 yılında İstanbul Beylikdüzü’ndeki fabrikasında ilk fermuar üretimini gerçekleştirdi.

1996 yılından itibaren de Hadımköy’deki 10 bin metrekarelik fabrikada fermuar üretimini devam ettiriyor.

2005 yılında kapasite artırımı için gereken ortamı sağlamak üzere kurduğu ikinci fabrika binasıyla 15 bin metrekarelik bir kapalı alanda üretimini güçlendirdi.

Halen İstanbul ve Edirne’deki 30 bin metrekareyi aşan tesislerinde, Türkiye v e çeşitli ülkelerdeki satış ofisleri ve 250 kişilik ekibiyle küresel hazır giyim sektörünün önemli tedarikçileri arasında yer alıyor.

Tesislerimizde fermuarların yanı sıra, çıtçıt, metal aksesuarlar, dar dokuma ve deri etiketler üretiyoruz.

Sınırlı doğal kaynakların tüketimini en aza indirmeye ve bunları üretime geri dönüştürmeye odaklanıyoruz.

Ömer Özpehlivan’a mevcut üretim kapasitelerini sordum, anlattı:

- Emr-Next Grubu olarak İstanbul, Edirne ve Bulgaristan Haskovo’daki fabrikalarımızda yıllık 25 milyon metre fermuar üretimi kapasitesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Opti Fermuar’ın satın alınmasının Emr-Next’e ekleyeceği kapasiteyi merak ettim, paylaştı:

- Bursa Opti yatırımımız kapasitemizi yaklaşık 3’e katlayacak. Opti, özellikle teknik ve teknolojik yönden fermuarların üretimi konusunda bize önemli katkılar sunacak.

Emr-Next’in istihdamının 250 kişi olduğuna işaret etti:

- Bursa’da gerçekleştireceğimiz yeni yatırımla 150 kişiye daha istihdam alanı açılmış olacak.

Emr-Next’in yönetiminde bulunan Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özpehlivan, Opti Fermuar’ın Bursa’daki üretiminin ve lisansının alınmasını şöyle değerlendirdi:

- Ülkemiz ekonomisinde sıkıntılar yaşandığı bir dönemde bu satın alma, bizim sektörümüze ve tedarikçisi olduğumuz tekstil ve hazır giyim sektörüne moral veren adım oldu.

Türkiye’de birçok sektörde konkordato başvurularının arttığı bir dönemde Emr Fermuar/Next Metal devreye girmese, Opti Fermuar’ın ülkemizde üretimi tümüyle duracaktı.

Opti Group’un 31 Ağustos 2024’te durdurduğu Bursa’daki üretim, Emr Fermuar/Next Metal Grubu sayesinde 1 Ekim 2024’ten itibaren yeniden başlamış olacak…

Dünyada fermuar pazarı 30 milyar doları bulacak

Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özpehlivan’a fermuar endüstrisinin büyüklüğünü sordum, anlattı:

- Küresel fermuar endüstrisi 15 milyar dolara yakın bir büyüklüğe sahip. Yıllık yüzde 7-8 büyümesi bekleniyor.

Endüstriyle ilgili 2031’e dönük beklentiyi paylaştı:

- Fermuar endüstrisinin dünyada 2031 yılında 30 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Sektörde otomasyon ve robotik yatırımların gün geçtikçe öne çıktığını vurguladı:

- Sektörde çevrenin korunmasına dönük projeler de artıyor.

Türkiye’nin, hazır giyim sektörünün dünyadaki en önemli üreticileri arasında bulunduğunu anımsattı:

- Fermuar üretimi hazır giyim sektörü için stratejik girdi kalemleri arasında yer alıyor. Fermuar üretimi, ülkemizde güçlü bir altyapıya sahip bulunuyor.

20’nci yüzyılın ikinci yarısından itibaren yatırımların arttığının altını çizdi:

- Bu yatırımlarla birlikte ülkemiz fermuarda net ihracatçı konumuna geldi.

Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün toplam ihracatının 50 milyar dolara yaklaştığına işaret edip, buradan fermuar endüstrisine şöyle bir pay çıkardı:

- Tekstil ve hazır giyim sektörünün ulaştığı büyüklükte fermuar endüstrisi de itici güç rolü oynadı. Fermuar endüstrisi, ülkemiz hazır giyim sektörünün üretimi, ihracatı ve büyümesinde önemli bir paya sahiptir.

Murat Özpehlivan’a fermuar sektörünün Türkiye’deki büyüklüğünü sordum, şu veriyi ortaya koydu:

- Fermuar sektörü yılda 650-800 milyon dolar arasında bir ekonomik büyüklüğe ulaşıyor.

Sektördeki firmaların istihdamının 50 bine yakın olduğunu bildirdi:

- Fermuarda yıllık ihracat da 65-70 milyon dolar dolayında seyrediyor.

İlk 5’te hayatta olan sadece ben varım

Ahmet Güneştekin, “Zafer Özdem Ressam Fiyat Endekslerine Göre 2005-2024 (6. ay itibariyle) Dönemi Fiyatı En Çok Artan İlk 5 Ressam Sıralaması” tablosunu gönderdi:

Tablo sonrasında şu mesajı yazdı:

- Bu değerlendirme iyi mi, kötü mü anlayamadım. İlk dört sanatçımız hayatta değil. Listedeki hayatta olan tek sanatçı benim.

Güneştekin’e şu yanıtı verdim:

- Bizde malum sanatçılar hayattayken kolay kolay değerini bulamıyor…