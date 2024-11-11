Türkiye’yi tohumda üretim üssü yapıyor, kilo başına ihracat geliri 10 Euro’yu buluyor

Türkiye’de üretim ve yatırımda 70’inci yılını dolduran, daha çok ilaç tarafıyla bildiğimiz Bayer Türk’ün CEO’s Serçin Giray ve Tarım Ürünleri Ülke Müdürü Onur Çamili’den davet aldım:

- Avrupa’daki 6 önemli tesisimiz arasında yer alan Mustafakemalpaşa (Bursa) fabrikamızı görmenizi, neler yaptığımızı anlatmak isteriz.

Bayer’in Türkiye’de tarımdaki rolünü yerinde öğrenmek üzere Mustafakemalpaşa’daki MKP tesisine gittim. Ülke Tohum Tedarik Lideri Alper Altan rehberlik, Bayer Tarım Ürünleri İletişim Ortağı Melis Soylu da fabrika turuna eşlik etti. Seçkin Giray, Bayer Türk’ü şöyle tanımladı:

- 70 yıldır Türkiye ekonomisine üretimle, yatırımlarla, istihdam ve ihracatla önemli katkı sunuyor. Türkiye’nin sağlıkta ve tarımda kendine yeten bir ülke olmasını destekliyor, yerelleşmeye yatırım yapıyor. Sözü, Doğu Akdeniz Bölgesinden de sorumlu olan Bayer Tarım Ürünleri Ülke Müdürü Onur Çamili’ne bıraktı.

Çamili de önce Bayer’in Türkiye’de tohum ve bitki korumadaki yerini özetledi:

· Türkiye’de tohum ve bitki koruma alanında hem üretim, hem de satış yapıyoruz.

· Yüksek performanslı mısır, kanola ve sebze tohum çeşitleri üretiyoruz.

· Yabancı ot, hastalık ve zararlılarla mücadele etmek üzere yenilikçi bitki koruma ürünleri ve biyolojik çözümler sunuyoruz.

Dijital tarım uygulamalarıyla, tarımdaki dijital dönüşüme ve inovasyona öncülük ettikleri iddiasını ortaya koyup, şu verinin altını çizdi:

-Bayer’in tarım ürünlerindeki bitki koruma satışlarındaki yerlilik oranı 2023 yılında yüzde 86’ya ulaştı. Bitki koruma ürünlerinin verimdeki etkisiyle ilgili şu veriyi paylaştı:

-Bitki koruma ürünü kullanılmadığında verim yüzde 40-50’ye varan oranlarda düşüyor.

Bu noktada şu konuyu irdeledi:

- Bitki koruma ürünlerinin doğru zamanda, doğru miktarda ve güvenli kullanımı çok önemli. Her yıl 25 bin üreticiye bu amaçla ulaşıp, doğru kullanım eğitimleri veriyoruz.

Bitki koruma ürünlerini Türkiye’den 40’ı aşkın ülkeye ihraç ettiklerini vurguladı:

-2023 yılında bu alandaki ihracatımız 378 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bayer’in Gebze’deki fabrikada 1966’dan beri bitki koruma ürünleri ürettiğini vurguladı:

-Yerel pazarın ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra yıllık ortalama 1500 tonluk hacim ile Ortadoğu ve Doğu Afrika ülkeleri başta olmak üzere 2023’te 20 ülkeye 302 milyon liralık ihracat gerçekleştirdi.

Gebze’deki fabrikaya yıllık ortalama 1.8 milyon liralık yatırım yaptıklarını kaydetti:

-Yatırımlarımızı sürdürerek kapasiteyi yüzde 53 artırmayı ve yeni dış pazarlara açılmayı planlıyoruz.

Mustafakemalpaşa’daki MKP fabrikasını 1998’de Cargill’in kurduğunu, daha sonra şirketin Monsanta’ya geçtiğini anımsattı:

-MKP, 2018’de Bayer çatısı altına girdi. MKP’ye 2014- 2024 döneminde 35 milyon Euro yatırım yapıldı. 2025-2026’da da 10 milyon Euro’luk daha yatırım planlanıyor. Ülke Tohum Tedarik Lideri Alper Altan rehberliğinde fabrika turuna çıktık.

Altan, Dekalb markasıyla mısır tohumu üreten MKP tesislerinin Avrupa’da ilk 6’da yer aldığına dikkat çekti:

-MKP tesisleri yıllık 1.2 milyon torba tohum üretim kapasitesine sahip. Üretimin büyük kısmı yurt içinde satılmakla beraber 76 milyon liralık ihracatımız var.

Fabrikanın yeni yatırımlarla 54 bin metrekareden 87 bin metrekareye genişlediğinin altını çizdi:

-2028 yılına kadar 20 milyon Euro’luk daha yatırım planımız yürüyor. Bu yatırımla, kısa ve orta vadede tohum üretim kapasitesini yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz.

Onur Çamili araya girdi:

-Böylece Türkiye’den Avrupa ve Orta Asya pazarlarına daha fazla tohum tedariki sağlamayı planlıyoruz.

Tohumların torbalara dolumu sırasında dane sayımı yapıldığı dikkatimi çekti, Alper Altan anlattı:

-Tohumda dane sayısı esas alınıyor. Torbaların ağırlığı danelerin iriliğine göre ortalama 15 kiloyu buluyor.

Mısır tohumunda kilo başına ihracat gelirini sordum, Onur Çamili yanıtladı:

-Ortalama 10 Euro dolayında kilo başına ihracat geliri söz konusu. İlaç ve bitki koruma ürünleriyle tanıdığımız Bayer’in başta mısır olmak üzere tohum üretiminde de Türkiye’de iddialı konuma ulaştığı görülüyor. Bayer Türk yönetiminin, Türkiye’yi tohum üretiminde “bölge üssü”ne dönüştürmek hedefiyle yol aldıkları anlaşılıyor…

512 milyon Euro cirosu, 6.9 milyar liralık yerel alımı var

Bayer Türk CEO’su Serçin Giray, geçen yılki cirolarını paylaştı:

- 2023 yılında satışlarımız 512 milyon Euro’ya ulaştı. 40’tan fazla ülkeye ihracat yaptık. Türkiye’ye katkılarının yerel alım boyutu üzerinde durdu:

- Son 5 yılda 6.9 milyar liralık yerel alım yaptık. 2023 yılı yatırımımız 97 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Yarattıkları istihdamın 1000’in üzerinde olduğunu belirtti:

- Bu arada Türkiye, Bayer Grubu’nda dünyada ilk 20 arasında yer alıyor. Bayer’in Türkiye ilaç pazarında 6’ncı sırada bulunduğunu bildirdi:

- İlaçlarımızın yüzde 76’sı Türkiye’de üretiliyor. Türkiye’de faaliyet gösteren küresel ilaç şirketleri arasında kutu bazında en yüksek yerel paya sahip olanlar arasında bulunuyoruz. Yani, güçlü bir yerel ilaç üretimi ayak izine sahibiz. Klinik araştırmalara değindi:

- Klinik araştırmalara da her yıl ortalama 2 milyon Euro harcıyoruz.

Akıllı tohumla mısırın boyu kısalacak, verim %20 artacak

Bayer Tarım Ürünleri Ülke Müdürü Onur Çamili, 2026 yılında Türkiye pazarına ayçiçek tohumu sunacaklarını bildirip, mısır tohumuyla ilgili denemelerine değindi: - “Smart Corn” (akıllı mısır) ile ilgili denemelerimiz Türkiye’de 3 yıldır sürüyor. Bayer, İspanya ve İtalya’da “akıllı mısır” tohumu satışları yapıyor.

“Akıllı mısır”ın özelliklerini sıraladı:

● Normalde mısırda bitki boyu 2-4 metre arasında olur. Akıllı tohumla 1-1.20 metreye iniyor.

● Akıllı mısır daha az su tüketiyor.

● Daha az gübreye ihtiyaç duyuyor.

● Bitki boyu kısaldığı için yatma ihtimali azalıyor.

● Güneş etkisi artıyor.

● Sonuçta verimin yüzde 20 artabileceği bekleniyor.

Tohumların iri olmasının fark yaratıp yaratmadığını merak ettim, yanıtladı:

- Biz tohumları paketlerken aynı boyda olmasına özen gösteriyoruz. Tarlada homojenlik sağlanması açısından buna dikkat ediyoruz. Tohumun boyutları kalite göstergesi değil.

5 bin hektar alanda mısır tohumu üretimi yaptırdıklarını bildirdi:

- 900 çiftçi aile ile sözleşmeli tarım yapıyoruz. Münavebeli ekim (nöbetli ekim-tarlaya ürünlerin arka arkaya ekilmemesi, farklı bitkilerin bir düzen içinde peşi sıra ekilmesi) nedeniyle her yıl yüzde 50 değişim oluyor. Çiftçilerin su kontrol sistemleri kurmalarını öneriyoruz.

Antalya’ya uzandı:

- Antalya’da bulunan Ar-Ge merkezimizde 7 hektarlık alanda ürün ıslah çalışmaları yapıyoruz.

Girişimcilik ekosistemine 6.5 milyon lira katkı yaptı

Bayer Türk CEO’su Serçin Giray, Bayer’in Birleşmiş Milletler’in (BM) 2030 için hedeflenen küresel “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” ile uyumlu adımlar attığını belirtti:

● Bayer, Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat inisiyatifini destekliyor. Tarladan çatala stratejisiyle üreticilerin verimi en üst düzeye çıkarmasına, tarımın çevre ve iklim üzerindeki en aza indirmesine yardımcı oluyor.

● Girişimcilik ekosistemine sağlanan destekle ekonomik sürdürülebilirliğe katkı veriyoruz. “Girişim Hızlandırma Programı- G4A” kapsamında Türkiye’de 2018’den beri hibe, eğitim, mentorlük ve işbirliği desteğiyle girişimcilik ekosistemine 6.5 milyon lira katkı sağladık. Sosyal sorumluluk projeleri üzerinde durdu:

● Bilim okuryazarlığını desteklemek adına son 13 senedir sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Bu sayede Türkiye’nin dört bir yanından 65 bini aşkın çocuğun hayatına dokunduk.

● Pandemi dönemi ve 6 Şubat 2023 depremlerinde 6 milyon Euro nakit ve ürün bağışında bulunduk.