Üç ayda bir üniformaları giyip nöbet tutuyor, devriye atıyorlar!

Tepe Savunma ve Güvenlik, 1993 yılında Bilkent Holding ve bağlı şirketlerin özel güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir departman olarak hayata geçirildi. Aslında şantiye güvenliği için kurulan departman, 1997’de dışarıya da hizmet vermeye başlamış ve şirket hüviyeti kazanmış. Bugün 81 ilde AVM, bankacılık ve finans, lojistik, otomotiv, perakende ve mağazacılık gibi alanlarda 1000’e yakın müşteri ve 5 bin tesise hizmet veriyor. Teknolojiyi takip eden şirket yapay zekayla çalışan güvenlik kameraları ve sensörler kullanıyor. Güvenlik görevlilerinin sahada yaptığı birçok işin dijitalleştirilmesi de hedefler arasında…

Tepe Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Ünal Bay ile şirketi, hedeflerini ve güvenlik sektörünü konuştuk. Önce Bay ile ilgili biraz bilgi vereyim. Kara Harp okulu mezunu olan Bay, 1999’da askerlikle ilişiğini kesmiş. 2003’te İzmir’de Tepe’de işe başlamış. Operasyon şefi olarak adım attığı şirkette Şubat 2023’te genel müdür olmuş. Ünal Bay, terfi konusunda şirkette tek kişi değil, iki genel müdür yardımcısı da uzun yıllardır şirkette çalışıp bu noktaya gelmiş. “Bizim şirkette çok örnek var böyle, içimizden yetiştiriyoruz yöneticilerimizi. Son 5-6 yıldır ‘Sahadan Ofise’ adıyla bu çalışmalarımızı bir programa dönüştürdük. Bu program aracılığıyla özel güvenlik görevlisi olarak hizmet veren personel, eğitimleri ve yetenekleri doğrultusunda bir eğitim programına dâhil ediliyor. Eğitimlerini tamamlayan mavi yakalı çalışanlar, beyaz yakalı olarak ofis departmanlarında görev yapabiliyor.”

Güvenlik açıkları ve profiller analiz ediliyor

Ünal Bay ve şirketin üst yöneticileriyle ilgili etkileyici bir detaya da değinmek isterim. Şirkette 2018 yılında, yönetim kadrosunun saha çalışanlarıyla empati kurabilmesi, personelin sorunlarını yerinde görebilmesi ve çözümler üretebilmesi için Biz1iz Projesi hayata geçirilmiş. Ünal Bay, projeyle ilgili şunları anlatıyor:

“Ben ve şirketimizin üst yönetimi, Biz1iz ziyaretleri kapsamında unvanlarından bağımsız olarak özel güvenlik görevlisi rolü üstleniyor ve üniforma giyip çalışanlarımızla birlikte projelerde görev yapıyor. Ziyaretleri süresince eşleştirildikleri özel güvenlik görevlileriyle birlikte nöbet tutan yönetim kadrosu; devriye atıyor, kontroller yapıyor, güvenlik açıklarını ve profilleri analiz ediyor. Bu ziyaretlerde yöneticiler ayrıca çalışanların dilek, öneri ve şikâyetlerini onların görev yerlerinde dinleme imkânı da elde ediyor. Biz1iz ziyaretleri, her üç ayda bir, Türkiye’nin farklı şehirlerindeki projelerde gerçekleştiriliyor. Son olarak Diyarbakır’daki üç farklı projede görev yapan özel güvenlik görevlisiyle bir araya geldik.”

Bu yıl ciro 4 milyar TL’yi aşacak, 2023 istihdam hedefi 23 bin kişi

Gelelim rakamlarla Tepe Savunma ve Güvenlik’e… Şu anda 16 bin çalışanları olduğunu anlatan Ünal Bay, bu yıl sonunda sayının 18.500’e çıkacağını söylüyor ve ekliyor: “Hedefimiz sektör lideri olmak. 2025 yılında 23 bin çalışana ulaşmayı hedefliyoruz. Pazar payımız şu anda yüzde 10’larda, bu rakama ulaştığımızda yüzde 15’e çıkacak. Geçen yıla göre ciromuz iki kat arttı ve bu yılı 4 milyar TL’nin üzerinde ciro ile kapatmayı hedefliyoruz.”

Ünal, deniz limanları konusunda dünya çapında yetkilendirilmiş bir şirket olduklarını kaydediyor. Denizcilik Müsteşarlığı tarafından verilen Limanlara ve Gemilere Yönelik Tanınmış Güvenlik Kuruluşu (RSO) Yetki Belgesi’ne sahip olduklarını belirterek, “17 limana güvenlik hizmet veriyoruz. RSO düzeyinde hizmet verdiğimiz liman sayısı ise 84. Yurt dışında liman danışmanlığı hizmeti de sunuyoruz” diyor.

Kalifiye eleman sıkıntısı EYT’den sonra katlandı

Ünal Bay, Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği’nde (GÜSOD) Yönetim Kurulu Üyesi. Bay’ın verdiği bilgilere göre, bugün itibarıyla sektörde 1,299 özel güvenlik şirketi, 353 kamu güvenlik şirketi, 511 özel güvenlik eğitim kurumu, 75 alarm izleme merkezi var. Sektörde özel güvenlik izni almış 98 bin yerde 350 bine yakın özel güvenlik personeli istihdam ediliyor. Sektörün ticaret hacmi 72 milyar TL.

Ünal Bay, sektörde en büyük sorunun eleman bulmak olduğunu anlatıyor ve devam ediyor: “Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Antalya gibi yerlerde eleman temini büyük sıkıntı. EYT sonrasında eleman sıkıntısı daha da büyüdü. Bizim kadromuzun da yüzde 8’i EYT’li çalışan ve yarıya yakını emekliye ayrıldı. Sektörde de durum bizimkiyle paralel… Dernek olarak İçişleri Bakanlığı ile bir çalışmamız var. AVM, liman, otel veya metro yani nerede çalışıyorsa personele ona göre eğitim verilmesini amaçlıyoruz. Bir tür branşlaşma eğitimi gibi düşünün. Bu hizmet kalitesini de artıracak. Bu yıl bitmeden çalışmalarımız sonuçlanır diye düşünüyoruz. Sektörde farklı asgari ücret uygulanabilir mi, bir yıpranma payı olabilir mi gibi çalışmalarımız da var. O zaman bu işin meslek olarak görülme şansı artabilir.”