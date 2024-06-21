HABER ANALİZ / BIST 100 BÜYÜYEN ŞİRKETLER VE F/K ORANLARI

Üç kriterde büyüyen F/K’sı düşük 9 şirket

Fiyat/Kazanç oranı düşük olan FAVÖK, net kar ve net satışı hızlı büyüyen 9 şirket yatırımcıların ilgi odağında bulunuyor.

2024 ilk çeyrek verilerine göre, üç kriterde büyüyen fiyat/kazanç oranı 25’in altında olan 9 şirket bulunuyor. Bu şirketler, FAVÖK büyüme oranı, net kar büyüme oranı ve net satış büyüme oranıyla yatırımcıların radarında yer alıyor.

Fiyat/Kazanç oranına göre öne çıkanlar

Fiyat/Kazanç oranı, bir şirketin piyasa değerinin yıllık kârına oranını ifade eder. Listede yer alan 9 şirketin fiyat/kazanç oranları 2,60 ile 20,30 arasında değişiyor. Özellikle Türk Hava Yolları 2,60, Akfen Yenilenebilir Enerji 5,58 ve Akfen GMYO 6,44 fiyat/kazanç oranı ile dikkat çekiyor. Oranlar, söz konusu şirketlerin karlarına göre nispeten düşük değerlendiğine işaret ediyor.

Net Kar Büyüme oranında öne çıkanlar

Net kar büyüme oranı, bir şirketin net karının ne kadar arttığını gösterir. Akfen GMYO %275,80, Astor Enerji %364,66 ve Ereğli Demir Çelik %6.102 net kâr büyüme oranıyla dikkat çekiyor. Bu yüksek büyüme oranları, şirketlerin karlılıklarının önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

Yıllık Getirileriyle öne çıkanlar

Yıllık getiriler hisse senetlerinin fiyat performansını gösterir. Mavi Giyim %266,42, Bim Mağazalar %243,74 ve Akfen Yenilenebilir Enerji %189,73 oranlarıyla dikkat çekiyor.

Hisseler ilgi görüyor

Listeye giren 9 şirket, düşük fiyat/kazanç oranları ve yüksek büyüme performansları ile öne çıkıyor. FAVÖK, net kar ve net satış büyüme oranları ile dikkat çeken bu firmalar, yıllık değişim oranlarıyla da yatırımcısının ilgi alanında yer alıyor.

PİYASALARIN NABZI

BORSADA YATIRIMCILARIN RADARINDA HANGİ HİSSELER VAR?

YÜKSELİŞTEKİLER

MLP Sağlık (#MPARK): 7 gündür yükseliyor. Son bir ayda %17,16 ve bir yılda %370 yükseldi.

Bossa (#BOSSA): 6 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %5,22 ve bir yılda %171 yükseldi.

Alarko Carrıer (#ALCAR): 5 gündür yükseliyor. Son bir ayda %2,74 ve bir yılda %215 yükseldi.

Albaraka Türk (#ALBRK): 5 gündür yükseliyor. Son bir ayda %3.39 ve bir yılda %110 yükseldi.

Diriteks Diriliş (#DIRIT): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %14,29 ve bir yılda %292 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

Alfa Solar Enerji (#ALFAS): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %24,33 geriledi.

Politeknik Metal (#POLTK): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %46,46 geriledi.

Oylum Sınai Yat. (#OYLUM): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %30,51 geriledi.

Niğbaş Niğde Beton (#NIBAS): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %17,79 geriledi.

Tera Yatırım Menkul (#TERA ): 2 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %13,95 geriledi.

NE OLDU?

TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi Haziran'da 78,3 oldu.

Almanya'da üretici fiyatları 11 aydır düşüşte.

Yazılım sektörü, ihracatta 5 milyar dolar hedefliyor.

Barclays ekonomistleri enflasyonun yıl sonunda yüzde 46,5 olacağını öngördü.

İsviçre Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan indirerek %1,25'e çekti.

NE OLACAK?

Japonya mayıs ayı ulusal TÜFE ve haziran ayı imalat ve hizmet PMI verileri açıklanacak.

İngiltere mayıs ayı perakende satış verileri saat 09:00'da yayınlanacak.

Nisan ayı tarımsal girdi fiyat endeksi saat 10:00'da açıklanacak.

Mayıs ayı yurt dışı ÜFE verisi saat 10:00'da yayınlanacak.

2023 yılı trafik ve ulaşım bilgileri saat 17:00'da yayınlanacak.

ZEYNEP’E SOR

ALTIN MI, ALTIN FONU MU?

Altın; belirsizlik ve jeopolitik risklerde güvenli liman, fiziksel sahiplik, enflasyona karşı koruma. Saklama riski ve maliyeti, likidite sorunu, güvenlik riski.

Altın fonu; kolay erişim, hızlı alım satım, yüksek likidite, depolama ve sigorta gerekmez, çeşitlendirme. Doğrudan sahip eksikliği, piyasa riski, performans farklılığı.

Fonlar altı aydır satarken yabancılar alıyor. Hissenin fiyatı ise Eylül 2023’ten bu yana düşüyor

Gesan bildiğim kadarıyla Europower’in yüzde 52’sine hakim. Europower’in bilançosunun yarısı hakim ortak Gesan’a yazılıyor mu? Şimdiden teşekkür ederim. / Katip Efendi

Katip, grup firmaların varlığı halinde konsolide bilançolar düzenlenir. Konsolide bilançonun amacı bir şirketin ve onun bağlı iştiraklerinin mali durumunu tek bir finansal tabloda görebilmektir. Girişim Elektrik’in beş iştiraki bulunuyor. Bu iştirakler arasında Europower Enerji de bulunuyor. Söz konusu iştirakin sermayesinin %52,72’sine sahip. Girişim Elektrik, 2022 yılında %70 olan payını günümüze gelinceye kadar kademeli şekilde azalttı. Diğer ortaklar da benzer şekilde paylarını azalttı. Öte yandan Girişim Elektrik de dahil tüm ortakların Europower Enerji’den temettü alma hakkı bulunuyor.

Nisan 2023’te halka açılan Europower Enerji, geçtiğimiz yıl 764,76 milyon TL kâr açıkladı. Şirketin bu güne kadar nakit temettü ödemesine dair bir açıklaması olmadı. Öte yandan %200 bedelsiz verecek. Girişim Elektrik de bedelsiz hisseden yararlanacak. Diğer taraftan Girişim Elektrik, 2024’ün ilk çeyreğinde oldukça güçlü gelir elde ederken faaliyet kârını da büyüttü. Ancak enflasyon muhasebesinden kaynaklı Net Parasal Pozisyon Kayıpları kalemindeki artış sonucunda dönem sonunda kârı düştü. Hissede geçen altı ayda fonlar satış ağırlıklı işlem yaparken yabancılar alıyor.

CEO’su enflasyon muhasebesinden şikayetçi. Nakit artışını GES projesinde değerlendirecek

Gıda sektörü önemlidir diye Tab Gıda aldım ama sanki performansı düşük kaldı. Sizin gözünüzde hisse nasıl görünüyor? Öğrenebilir miyim? / Hüseyin Gül

Hüseyin, ilgilendiğin sektörün önemli olması kıymetlidir. Bununla birlikte kazanç elde etmek istiyorsan büyüme potansiyelini de göz önünde bulundurmanda yarar var. Gıda sektörünün hayatımızdaki önemi tartışılmaz. Bununla birlikte sektörün büyümesinin nüfus artışı ya da trendlerle alakalı bir tarafı olduğunu da göz ardı etmemelisin. Bu yanıyla daha hızlı büyüyen ya da büyüyecek sektörleri de göz önünde bulundurabilirsin. Tüm bunların dışında Tab Gıda, borsaya yeni gelen bir firma. Ekim 2023’te ilk açılışını 143 TL’den yaparken şimdilerde 183 TL bölgesinde işlem görüyor.

Şirket, geçtiğimiz yıl hem gelir hem de kârını artırdı. Son açıkladığı 2024’ün ilk üç ayında ise gelirindeki artış %7 seviyesinde gerçekleşti. Bu artıştan kaynaklı faaliyet kârı %55 yükselerek 177,16 milyon TL’ye çıktı. Dönem sonunda ise net kârı azaldı. Şirketin CEO’su Özgür Çetinkaya ise enflasyon muhasebesinin nakit üretme kapasitelerini doğru yansıtmadığını ve yılın 2. çeyreğine daha hızlı başladıklarını söylüyor. Momentumlarının hızlanacağını, nakit artışını ise yeni yatırımlar ve GES projesine ayıracaklarını belirtiyor. Firma yıl sonunda mağaza sayısını ise 200’e çıkaracak.

YATIRIM FONLARI

Katılım fonlarında yılbaşından getiri % 39,86

Yıllık getiri ortalaması %109





Katılım fonlarında yılbaşından bu yana getiriler yüzde 33,19 ile 48,92 arasında değişti. Yıllık bazda ise getiriler yüzde 94,39 ile 141,42 arasında değişti. Yıllık ortalama getiri ise yüzde 109 oldu.

Yılbaşından bu yana en yüksek getirili fon yüzde 48,92 getiri ile Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) oldu. Fonun yatırımcı sayısı 2.252 olarak gerçekleşti.

Portföy değeri en yüksek fon 2 milyar 998 milyon TL ile Kuveyt Türk Portföy Kat.His.Senedi (TL) Fonu (HSYF) oldu. Fonun yıllık getirisi yüzde 141,42 olarak gerçekleşti.

EMEKLİLİK FONLARI

Katılım Emeklilikte yılbaşından getiri %40,35

Yıllık getiri ortalaması %101,25

Katılım emeklilik fonları faiz hassasiyeti olanlara hitap ediyor. Bu fonlarda getiriler yılbaşından bu yana yüzde 34,60 ile 52,01 arasında değişti. Ortalama yılbaşından bu yana getiri ise yüzde 40,35 oldu.

Yıllık bazda getiriler yüzde 74,84 ile 128,21 arasında değişti. Yıllık getiri ortalaması ise yüzde 101,25 oldu. En yüksek getirili emeklilik fonu yüzde 52,01 getiri ile Axa Hayat ve Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF oldu. Fonun yatırımcı sayısı 473 olarak gerçekleşti.

En yüksek getirili ikinci emeklilik fonu yüzde 47,15 getiri ile Axa Hayat ve Em. OKS Atak Katılım Değ. EYF oldu. Fonun yatırımcı sayısı 293 olarak gerçekleşti. En yüksek getirili üçüncü emeklilik fonu ise yüzde 46,63 getiri ile Anadolu Hayat Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF oldu. Fonun yatırımcı sayısı 17.964 olarak gerçekleşti.

Portföy değeri en yüksek fon 2 milyar 312 milyon TL ile Türkiye Hay. ve Em. OKS Agresif Katılım Değ. EYF oldu. Fonun yıllık getirisi yüzde 91,54 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL ve Euro/TL’nin seyri

Dolar ve euro kuru hareketli. Dolar kurunda haftalık kazanç yüzde 1,04 oldu. Euro’da ise haftalık getiri yüzde 0,60 oldu. Dolar Endeksi 105 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Dolar/TL 32,65 ve euro/TL 35,14 seviyesinde. Dolar ve euro’da yatay seyir sürüyor.

TAHVİL

%56 YILLIK BASİT FAİZ

Korteks Mensucat, %68,24 yıllık bileşik faizden tahvil ihraç etti

Korteks Mensucat, nitelikli yatırımcılara 13 Haziran 2024 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 300.000.000 TL olan tahvilin yıllık basit faizi %56, bileşik faizi ise %68,24’e denk geliyor. 406 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise %13,96 olacak. Tahvilin vadesi ise 24 Temmuz 2025.

13 Haziran tarihli TLREF %49,40 seviyesinde bulunuyor. Korteks Mensucat’ın çıkardığı tahvilin %56 faiz oranı TLREF’in yaklaşık 6,6 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSKORT72523 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU/ŞİRKET HABERLERİNDE BUGÜN ÖNEMLİ NE VAR?

ADRA GMYO

Gelirlerini artırmalı. Manisa Şehzadeler'de iki arsası üzerine inşaat projelerini hayata geçirecek

Adra GMYO, Manisa Şehzadeler’de yer alan iki arsa üzerinde geliştireceği projeler için inşaat aşamasına geçti. Her iki arsa üzerindeki projelerde toplamda 845 konut ve 24 işyeri hayata geçirilecek. İnşaata başlama kararı verilen projelerin ruhsat aşamalarının tamamlandığı ve inşaat çalışmalarının kısa sürede başlayacağı belirtildi.

Projeler, Adra GMYO'nun bölgedeki gayrimenkul portföyünü genişletirken, şirketin yatırımcılarına fırsat olanağı verecek. Öte yandan şirket, son açıkladığı 2023 yıl sonu mali tablolarında net satışlarını %56 gerileterek 490,5 milyon TL’ye düşürdü. Yıl sonu net kârı ise %19 azalarak 870 milyon TL’ye geriledi.

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK

Manisa’daki tesis yatırımı devam ediyor. Elektrikli ve hibrit araçlara yönelik ürün üretilecek

Döktaş Dökümcülük, Manisa OSB’deki Alüminyum Döküm Tesislerinde planladığı 20 milyon euro tutarındaki yatırımın önemli bir aşamasını tamamladı. Gerçekleştirilen yatırım, ağırlıklı olarak elektrikli ve hibrit araçlara yönelik ürünlerin üretimine odaklı olduğu belirtildi. Öte yandan bu çerçevede inşaat, makine ve ekipman alım sürecinin devam ettiği açıklandı.

Açıklamada yatırımın önemli parçası olan sevkiyat ambarının inşaatı tamamlandığı ve faaliyete başladığı duyuruldu Şirket bu aşamaya kadar toplamda 12 milyon euro tutarında harcama yaptı. Yılın son çeyreğinde tüm inşaat tamamlanacak ve makineler kademeli olarak devreye alınacak.

ANADOLU SİGORTA

Yılın ilk beş ayında %81 prim üretim artışı sağladı. Oran ilk çeyrek dönemdeki ivme ile aynı

Anadolu Sigorta, yılın ilk beş ayında bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretiminde 26.395.879.377 TL tutarına ulaştı. Tutar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %81,4 oranında artış kaydetti. Veriler, şirketin sektöründe büyümesini sürdürdüğünü ve piyasa taleplerine etkin şekilde yanıt verdiğini gösteriyor.

Anadolu Sigorta, son paylaştığı 2024 ilk çeyrek mali tablolarında da prim üretimini %80 artırarak 16,46 milyar TL’ye çıkardı. Açıklanan beş aylık prim üretimi artış oranı üç aylık döneme paralel bir ivme sergilendiğini gösteriyor. Şirket yılın ilk üç ayında artan prim üretimine bağlı olarak 2,87 milyar TL net kâr elde etti. Bir önceki yılın aynı döneminde ise zarar açıklamıştı.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ

Geçen yıl gelirlerini artırmıştı. Bu yılın ilk yarısında açıklanan yeni iş sayısında düşüş var

Smart Güneş Enerjisi'nin iştiraklerinden Smart Güneş Enerji Ekipmanları, yurt içinde yerleşik bir müşteriyle KDV hariç 1.153.869 dolar tutarında güneş paneli satış sözleşmesi imzaladı. Anlaşma, Smart Güneş Enerjisi'nin iç pazarda büyüme stratejisine katkıda bulunarak, yenilenebilir enerji sektöründeki konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.

Yurt içi ağırlıklı çalışan şirket, geçtiğimiz yıl gelirlerini %104 artırarak 8,09 milyar TL’ye yükseltti. Bu süreçte düşük seviyede olan yurt dışı gelirleri daha da gerilerken, yurt içi gelirlerindeki yüksek artışla toplamda gelirlerini artırdı. Yıl sonu kârı ise bu sürede 1,02 milyar TL’ye yükseldi.

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM

Nisanda borsaya geldi. İstikrar alımları da durduramadı. İlk işlemden itibaren fiyatı düştü

Rönesans Gayrimenkul’ün dolaylı ortağı Rönesans Holding, fiyat istikrarı kapsamında borsadan satın aldığı 1.787.838 adet hisseyi özel emirle sattı. Alıcı, Rönesans Gayrimenkul’ün doğrudan ortağı Euro Cube Private olduğu belirtildi. Toplam satış bedeli 225.162.788 TL olurken, hisse başına satış tutarının da 125,94 TL olduğu belirtildi.

Rönesans Gayrimenkul, geçtiğimiz nisan ayında 135 TL’den halka arz edilmiş ve 4,5 milyar TL halka arz büyüklüğüne ulaşılmıştı. Şirket, halka arzdan elde ettiği gelirin %65-75’ini borç ödemede, %10-15’ini ise işletme sermayesinde kullanacağını duyurmuştu. Hisse borsada işlem görmeye başladıktan sonra satış baskısı altında geriledi.