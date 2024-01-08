Üniversiteli gençler iş ve istihdam olanaklarını tecrübe etti    

Üniversiteli gençlerin istihdam olanaklarına erişilebilirliklerinin desteklenmesi, istihdamda fırsat eşitliği sağlanması ve tüm gençlere birer yetenek olduklarının hissettirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 2019 yılından itibaren düzenlenen ve geleneksel hale getirilen kariyer fuarlarının 2024 organizasyonu 5-6 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi.

Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı 2024, “Yetenek Her Yerde” sloganıyla Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. Adıyaman Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, ve Şırnak Üniversitesi de paydaşlar olarak fuara katıldılar.

Kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, meslek odaları, kamu ve genç istihdamında büyük paya sahip KOBİ’lerin de katılım gerçekleştirdiği fuarda gençler, etkinliklere katılım sağlayarak kurum ve kuruluşların insan kaynakları yöneticileri ile birebir temas kurma fırsatı yakalarken, iş ve staj mülakatları, örnek olay çalışmaları, bilgilendirme toplantıları ve atölye çalışmalarına da katılarak kendilerini iş hayatına hazırlayacak deneyimleri kazandılar.

Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki programa; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi temsilcileri, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve diğer paydaş üniversite rektörleri, STK temsilcileri, iş insanları ve öğrenciler katıldı.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç yaptığı açılış konuşmasında, bugüne kadar kentte düzenlenen en kapsamlı ve geniş katılımlı fuarlardan birine ev sahipliği yaptıklarını ifade etti…

Son derece keyifli bir fuar oldu. Fuarda ilgimi çeken bütün katılımcıların stantlarını ziyaret etmeye çalıştım. Üniversiteli gençlerin fuara ilgisi de çok güzeldi. Umarım bu fuar gençlerin kariyer planlamalarına da katkı sunmuştur.