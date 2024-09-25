Üniversiteli işsizlere MEGEM’den yeni bir fırsat!

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM), Eskişehir sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman açığını kapatmada önemli bir rol oynuyor. Üç aylık bir kurs sonucunda sertifika alan gençler yeni bir meslek sahibi oluyor.

MEGEM, kurulduğundan bu yana yaklaşık 2 bin kişiye eğitim vererek yüzde 98 istihdam başarısı sağladı. Makine bakım, montaj, kalite kontrol, kaynak ve CNC gibi alanlarda eğitim veren MEGEM’e geçmiş yıllarda daha çok lise mezunları başvuru yaparken, son yıllarda üniversite mezunları da başvuru yapmaya başladı. Bu oran yaklaşık yüzde 35’e ulaşmış durumda… Son yıllarda MEGEM kurslarına katılan gençler üniversitede eğitim aldıkları bölümün yerine farklı mesleklerde kendine kariyer yapma yolunu seçiyor…

Öğretmen CNC operatörü, avukat kalite kontrolcü olabiliyor. Ya da iletişim mezunu bir genç mekanik test laborantı olarak işe başlayabiliyor. Üniversiteler diploma veriyor, MEGEM meslek sahibi yayıyor…

MEGEM, sanayicilerin ihtiyaçlarına yönelik özel projeler geliştirmeyi de hedefl iyor. Bu proje kapsamında personel ihtiyacı çok olan fabrikalar belirlenerek, ihtiyaç duyulan alanlarda kurslar açılacak ve mezunlar doğrudan fabrikalarda işe başlayacak. MEGEM, kursiyerlerini işe yerleştirdikten sonra da onlarla iletişim halinde kalıyor.

Kursiyerlerin mezuniyet sonrası başladıkları iş yerinden ayrılmaları durumunda, MEGEM onlara kapılarını açıyor ve yeni bir iş bulmaları için her türlü desteği sağlıyor. Eskişehir sanayisinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayan MEGEM, sunduğu eğitim programları ve istihdam odaklı projeleriyle Türkiye’ye örnek oluyor. Devletin nitelikli eleman yetiştirmek için harcadığı maddi kaynak ve zaman sanayi için yeterli gelmiyor! Bu konuda Eskişehir’de MEGEM devreye giriyor. MEGEM’in kurslarına yoğun talep olunca EOSB ciddi bir kaynak ayırarak gece kursu açma yönünde de karar aldı.

Sanatçıya 100 dönüm!

Eskişehir’in tanınmış iş insanlarından Ali Eldem, 2018 yılında sanatçılara destek olmak amacıyla Eldem Kültür Sanat Eğitim Vakfı’nı (EKSAV) kurmuştu… Tarihi Odunpazarı semtinde bulunan Dalyancı konağında faaliyet gösteren Vakıf Eskişehir’de 100 dönümlük arazi üzerine “Sanatçı ve Zanaatçı Köyü” kurmayı planlıyor. İş insanı Ali Eldem, hedeflerinin sanatın tüm dallarını kucaklamakla kalmayıp, aynı zamanda kaybolmaya yüz tutmuş zanaatları da genç kuşaklara aktarmak olduğunu anlatıyor.

Eldem, “100 dönümlük arazide kurulacak bu köy, sadece sanatçıların ve zanaatkârların buluşma noktası olmakla kalmayacak, aynı zamanda onların bilgi ve becerilerini yeni nesillere aktarabilecekleri bir alan olarak hizmet verecek” diyor.