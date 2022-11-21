“Üreticimiz her sabah güneşi tarlasında doğurur”

Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat’la söyleşi

Zeytin denizinde bir haftasonu geçirdiğim Akhisar’ı anlatmaya Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat’la konuşmalarımızdan aldığım notlarla devam edeceğim. Alper Alhat, Mustafa Alhat ile birlikte Alhatoğlu Zeytinyağları Yönetim Kurulu Eş Başkanı. Akhisar’ın zeytin kent olmasında öncü rol oynayan rahmetli Hüseyin Alhat’ın çocukları Alhat kardeşler.

Alper Bey tarımın ve toprağın kıymetini bilmediğimizden yakınıyor ve konuyu zeytinyağına getirerek şöyle diyor:

“Biz ne tarımın ne toprağın, hiçbir şeyin kıymetini bilmeyen bir nesiliz. Bizden sonraki kuşaklar bunlara daha özen göstermek zorunda, çünkü gıda ve tarım çok değerli. Ve zeytin, zeytinyağı konusuna geldiğimizde biz dünyada zeytin üreten ülkeler arasında en kötü tüketim yapan ülkeyiz. Zeytinyağı ürettiği halde bizden daha az zeytinyağı kullanan bir ülke yok! Kişi başı iki litrelerdeyiz. Buna karşın 18 litre bitkisel yağ tüketen dünyadaki tek ülke de biziz.

Herkese anlatıyoruz iki litre ya da bir litre bitkisel yağla yapacağınız yemeklerde yarım litre zeytinyağı kullanırsanız hem daha sağlıklı hem daha ucuz maliyetli hem de daha lezzetli olur. Türkiye’de çok ciddi oranda endüstriyel yağ kullanıyor, bunu azaltmamız lazım.”

Haklı! Birazdan tarlaya gidip zeytin toplayacak, sonra fabrikada hemen bir meyve gibi sıkıp ânında tüketebileceğiz. Dünyadaki başka hiçbir yağı böyle kullanamayız.

“Kadınları kendi hikâyelerini yaratmak için bir araya getirmeyi hedefliyoruz”

Zeytin ve zeytinyağının peşinde geldiğimiz Akhisar’ı adım adım gezdik desem yalan olmaz. Uğrak noktalarımızdan birisi, eski belediye binasının yenilmesinden sonra hizmete açılmış Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’ydi. Günün her saatinde kültür ve sanat faaliyetleri sürdürülüyor. Merkezin bir de kafesi var. Tüm çalışanları kadınlardan oluşan ve Akhisar Kadın Kooperatifi tarafından işletilen Kafe Koop, geçtiğimiz yıl 7 Haziran Pazartesi günü kapılarını açmış.

Kültür Sanat Merkezi’ni gezdikten sonra çaylarımızı bahçede, Kafe Koop’ta içtik. STK’lar önemine, kadınların kooperatifleşerek emekleriyle yaşama katılmasına; kooperatiflerin kadınlara ekonomik hayatta varlık göstermenin ötesinde, kendi haklarını öğrenmenin ve dünyayı hak odaklı bakış açısıyla algılama fırsatları sunduğuna inanan biri olarak Kadın Kooperatifi Başkanı Sevim Şirin Haşlaman’la konuştum.Bu haberlerin ve köşemizin diğer haberlerinin ayrıntıları için lütfen https://www.ekonomim.com/yasam-keyfi’ne geçiniz…

Ara Güler arşivinden “Bir Avuç Güzel İnsan”

Ara Güler’in yaşamının çeşitli dönemlerinde “Onlar benim için yalnızca fotoğrafı çekilen kişiler değil, dünyamı kuran insanlardır” dediği edebiyatçılarla tanışması ve portrelerini çekmesinin yanı sıra onlarla buluşup edebiyat sohbetleri yaparak kurduğu dostluklara da ışık tutan “Bir Avuç Güzel İnsan” sergisi Bomontiada’da ziyarete açıldı.

“Saya’nın Sesi” İstanbul Havalimanı’nda

İGA İstanbul Havalimanı, İGART ile birlikte, evrensel sanat için de bir merkez olma yolunda. Genç sanatçılara alan açan, gençleri sanatın ve üretimin merkezine koymayı hedefleyen İGART Sanat Projeleri Yarışması’nın birincisi Betül Kotil’e ait “Saya’nın Sesi” eseri, İGA İstanbul Havalimanı’nda ziyaretçileriyle buluştu. Türkiye’de ilk defa böylesine büyük bir kamusal alan, genç sanatçılara kucak açmış oldu.

Sabancı Vakfı, 29 yıldır genç sanatçılara desteğini sürdürüyor

Merhum Sakıp Sabancı’nın kariyerlerinin başındaki genç sanatçıları desteklemek amacıyla 1994 yılında başlattığı ve Sabancı Vakfı tarafından sürdürülen “Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri”, 29. kez sahiplerini buldu. Sakıp Sabancı Müzesi The Seed’de düzenlenen ödül töreninde; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden derece ile mezun olan genç sanatçılara ödüllerini Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan takdim etti. Dereceye giren 8 başarılı öğrenciye toplam 225 Cumhuriyet Altını verildi.

Kalem tutkunları PenFest’te buluşacak

PenFest, bu yıl 25-27 Kasım arasında Çırağan Sarayı’nda. markakalem.com tarafından üçüncü düzenlenen festival; geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de markaların son koleksiyonlarına ve butik kalem tasarımcılarının özel ürünlerine ev sahipliği yapacak.

“Çeşitlilik, Fırsat Eşitliği ve Sanat” için

Bu yıl ‘Çeşitlilik, Fırsat Eşitliği ve Sanat’ temalarıyla kutlanan “Mutlu Et Mutlu Ol Günü” Yıldız Holding’in 70 bini aşkın çalışanını yine bir araya getirdi. Yıldız Holding çalışanlarının katılımıyla düzenlenen kermesin geliri LÖSEV’e bağışlandı.

Konserin tüm geliri serebral palsili çocukların

Besteci Piyanist Burçe Karaca Serebral Palsili (Beyin Felci) çocukların yararı için 3 Aralık Cumartesi günü Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı’nda sahneye çıkıyor. Buradan elde edilen bağış geliri Serçev Derneği’ne gidecek. Dernek, elde edilen gelir ile SP'li çocukların uygun cihaza ulaşma sorununu çözmeyi hedefliyor.