Usumi: Tarımın öncüsü bir örgütçü…

Türkiye’nin ilk tarım yazarı Sadullah Usumi, çabalarıyla “Çiftçi Dostu” oldu, bu konuya ilgi duyulmasını sağladı.

Türkiye tarımının önemli olmasına karşın, tarım yazarı sayısı yok denecek kadar azdır. Tarım yazarı denince ilk akla gelen isim, yazar Sadullah Usumi’dir. Usumi, 1927’de Çanakkale’de dünyaya geldi. Gazeteciliğe Biga’da, Sabah gazetesinde başladı. Ardından İstanbul gazeteleri Son Saat, Tan, Son Havadis, Tercüman ve Milliyet gazetelerinde çalıştı.

1961’de, ‘’Gazeteci Hakları ve Basın Özgürlüğü’’ yürüyüşüne katılarak, ön safta yer aldı. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda görev alıp ve etkin olarak çalıştıktan sonra, aynı sendikada başkanlık görevini yürüttü.

1973 yılında CHP’den milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. 1977’de ikinci kez milletvekili seçildi. 1980 askeri darbesi sonrasında milletvekilliği son buldu ve ardından gazeteciliğe geri döndü.

Cumhuriyet gazetesinde tarım sorunlarını yazar olarak ele almaya devam etti. Türkiye Ziraatçılar Derneğı’nin Başkanı İbrahim Yetkin, Usumi’yi yılın gazetecisi seçti ve “Çiftçi Dostu” olarak ilan etti. Bu tarihten sonra Anadolu’da “Çiftçi Dostu” olarak anılmaya başlandı.

Usumi, çiftçi dostu olarak, 30’un üzerinde ödüle layık görüldü. 2002 yılında tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde 75 yaşında vefat etti. Ölümü sonrası, adına ödüller konuldu.

1994 yılında DÜNYA gazetesi kurucusu büyüğümüz Nezih Demirkent, Sadullah Usumi örneğini ele alarak arkadaşımız Ali Ekber Yıldırım’ı tarım yazıları yazmakla görevlendirip, onu sürekli olarak bu konuda teşvik etti. Sadullah Usumi’yi ustası kabul eden Ali Ekber Yıldırım ise 28 yıldır tarım yazılarını sürdürüyor. Toplantılara katılıyor, televizyon programlarında yer alıyor.

Sadullah Usumi ile Milliyet gazetesinde birlikte çalıştık, güzel bir dostluk kurduk. Bu ilişki sırasında ondan tarım konusunda birçok önemli detay öğrendim. Sadullah Usumi’yi saygı ve özlemle anıyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

Gıda ve tarım dünyada bu yüzyılın en önemli konularından biri olarak görülüyor.