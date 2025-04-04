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Vergilerden sonra Çin’in önemi

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Gümrük tarifelerinin; tahminlere paralel, beklentilerin altında ve üstünde kalmasına göre, para birimlerinin performansları şekillenecektir. Türk Lirası cinsi finansal varlıklar için, Japon Yeni’nin durumu önemlidir.

Trump yönetiminin açıkladığı gümrük vergileri; Asya ülkeleri için beklentinin çok üzerinde, Avrupa için tahmin edildiği gibi, Kanada ve Meksika gibi Amerika kıtasındaki ülkeler için düşünülenin altında geldi. Küresel piyasalardaki ilk fiyatlamalar doğal olarak olumsuzdu.

Trump her ülkeyle pazarlık yapacaktır. Aşırı ağrı durumunda doktorun reçeteyle yazabildiği ‘‘fentanil’’, kritik maddelerden birisidir. Uyuşturucu yapımında da kullanılıyor. ABD’de geçen yıl fentanil bazlı ilaçlardan 300 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Çin’e uygulanacak yüzde 54’lük verginin, yüzde 20’si fentanilden geliyor. Çin yönetimi, ya bu konuda bir adım atar, ya da yuanın değerini düşürür. Çin yönetimi biraz bekleyip, ABD’nin diğer ülkelerle arasının iyice bozulmasını da isteyebilir.

Gümrük tarifelerinin; tahminlere paralel, beklentilerin altında ve üstünde kalmasına göre, para birimlerinin performansları şekillenecektir. Asya para birimleri üzerinde baskı, Latin Amerika paralarında ve Kanada Doları’nda dengeli ve pozitif bir duruş gözlenebilir. Türk Lirası (TL) cinsi finansal varlıklar için, Japon Yeni’nin (JPY) durumu önemlidir. Global piyasalardaki belirsizlik, JPY’ye yarıyor. Yabancı yatırımcıların Türkiye algısı zaten bozuldu. Çin’in hamleleri gerginliği artırırsa, JPY üzerinden açılan pozisyonlar etkilenir. Düşük faizli JPY’den borçlanıp yüksek faizli TL’ye giriş stratejisine bir darbe de buradan gelebilir.

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