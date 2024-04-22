Borsada verimliler kazandırdı spekülatifler katladı

HABER ANALİZ / DEVİR HIZI YÜKSEK ŞİRKETLER , VOLATİL HİSSELER

Verimliler kazandırdı spekülatifler katladı

Devir hızı yüksek verimli şirketler yılbaşından bu yana ortalama yüzde 33 getiri sağladı. Alt Pazar ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem gören likiditesi düşük 14 şirket ise aynı sürede ortalama yüzde 300 prim ile verimli şirketlerin getirisini 10’a katladı.

Verimlilik ve hız borsada daha düşük riskle kazandırma potansiyelini artırıyor. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketleri verimlilik oranları ve yüksek getirileri ile listeledik. Devir hızı yüksek olan şirketler yılbaşından bu yana enfl asyonun iki katı bir getiriyle ortalama yüzde 33 getiri sağladı. Öte yandan risk seviyesi daha yüksek olan Alt Pazar ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem gören 14 hissenin getirisi, verimli şirketlerin performansını 10 kat aşarak ortalama yüzde 300 seviyelerine ulaştı.

Yılbaşından bu yana ortalama %300 kazanç

Yılbaşından bu yana ortalama yüzde 300 yükselenler Ana Pazar, Alt Pazar, Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda bulunan ve likiditesi düşük sığ hisseler. Bu hisselerdeki getiriler yüzde 200 ile yüzde 546 arasında gerçekleşti.

PİYASALARIN NABZI

YÜKSELİŞTEKİLER?

● Ufuk Yatırım (#UFUK): Haftalık %69,62, yıllık %793,62 getiri. 417 milyon TL zararda.

● Ak Enerji (#AKENR): Haftalık %52,40, yıllık %479,87 getiri, F/K 4.00 ile dikkat çekiyor.

● Galatasaray Sportif (#GSRAY): Haftalık %37,01, yıllık %75,74 getiri, F/K 56,46 ile yüksek.

● Uzertaş Boya (#UZERB): Haftalık %33,23, yıllık %202,34 getiri, F/K 122.56 yüksek.

● Margün Enerji (#MAGEN): Haftalık %28,90, yıllık %44,05 getiri, F/K 74.33 yüksek.

DÜŞÜŞTEKİLER?

● Çelik Halat (#CELHA): Haftalık %21,47 düşüş, yıllık %154,69 getiri. Kısa vadede satış baskısında.

● Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş (#YAYLA): Haftalık %20,43 düşüş,yıllık %351,93 getiri. Beta değeri 0.58.

● Ditaş Doğan (#DITAS): Haftalık %17,59 düşüş, Piyasa hareketlerine ters yönde hareket ediyor.

● Emlak Konut GMYO (#EKGYO):Haftalık %16,65 düşüşte, Piyasa hareketlerine duyarlı.

● Alarko Holding (#ALARK): Haftalık %15,76 düşüş, yıllık %82,58 getiri. Piyasahareketlerine duyarlı.

NE OLDU?

● Altın, İsrail ile İran arasında artan gerilime ons başına 2.400 doların üzerine çıktı.

● Mevduat faizi yüzde 67’yi aştı.

● Kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı %126 arttı

● Fitch, artan kredi kartı borçlanmasının Türk bankaları için risk olabileceği uyarısında bulundu.

● Haftalık bazda borsa yüzde 1,23 düştü. Cumhuriyet altını yüzde 2,09 yükseldi.

NE OLACAK?

● ABD, mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıklayacak.

● OPEC, aylık petrol piyasası raporunu yayınlayacak.

● Rusya, şubat ayı ticaret dengesi rakamlarını paylaşacak.

● KLGYO, EUKYO, KARTN, TURGG, MAGEN, SONME, DENGE ve TETMT 8 Nisan 2024 günü üzerinde tedbirler kalkmış olarak işlem görecek.

ZEYNEP’E SOR

TEK Mİ, ÇEŞİTLİLİK Mİ?

Tek varlığa yatırım; derinlemesine analiz, detaylı ve basit takip imkanı sağlar. Getiri ve kayıp riski yüksektir. Riski dağıtma olanağı yoktur.

Çeşitlilik; dalgalanmalara karşı portföyün direnci artar, riski dağıtır ve dengeler. Portföyün yönetimi zorlaşır, sürekli takip gerektirir.

Fonlar, düşük meblağlarla farklı sektör ve varlıklara yatırım imkanı sağlar

Fonlar hakkında fikriniz nedir? / Hasan Günaydın

Hasan, gerek yerel gerekse global bazda birçok farklı yatırım aracı vardır. Yatırımcıların farklı alan ve ülkelerdeki bu yatırım araçlarının sağladığı fırsatlardan istifade etmeye çalışması hem zaman hem de kaynak bulma açısından zor ve meşakkatlidir. Fonlar bu noktada önemli bir boşluğu doldurur. Profesyonellerin yönetiminde içtüzüklerinde belirledikleri strateji doğrultusunda hareket ederken, her katmandan yatırımcıların farklı enstrümanlara doğrudan ulaşmasına olanak tanırlar. Yatırımcının yapması gereken yöneldiği alan ya da sektörlere ilişkin fonu bulmaktan ibarettir. Fonlar çok geniş bir yelpazede çok farklı alanlara hitap edebilirler. Örneğin eldeki nakdin boşta kalmaması gayesiyle günlük likit fonlardan istifade edilebileceği gibi, daha uzun vadeli farklı alanlara yönelik fonlardan yararlanmak da mümkündür. Bu itibarla hisse fonlar, kıymetli maden fonları, katılım fonları ya da gayrimenkul yatırım fonları gibi farklı birçok fondan yararlanılabilir. Ancak tercihte bulunurken fonların da değişen düzeyde risk içerdiğini bilmek gerekir. Üstlenilen risk ile fonun getirisi arasında makul bir denge olmalı.

Sanayi sektörüne yönelmişsin. Güçlü sanayi firmaları borsanın güvenli limanlarıdır

Her ay maaşımın %10’u ile EREGL,SISE,ENJSA yoğunlukta olmakla birlikte eğer arttırabilirsem VESBE ve KONTR yatırımı yapıyorum. Portföyümü değerlendirir misiniz? / Cüneyt Rüçhan Ceylan

Cüneyt, gördüğüm kadarıyla uzun vadede sanayi firmalarına ağırlık veriyorsun. Ülkemizde cam, demir çelik ve beyaz eşya sektörleri, sanayi üretiminde önemli yere sahiptir. Bu alanlarda faaliyet gösteren şirketler de hem iç pazarda hem de uluslararası pazarlarda ciddi bir etkinliğe sahiptirler. Cam sektörü, özellikle inşaat, otomotiv ve ambalaj sanayinin yanı sıra güneş enerjisi sektöründe kritik bileşenler sağlıyor. Şişecam sektörde güçlü bir aktör olduğu gibi gerçekleştirdiği yatırımlarıyla ileriye dönük rekabete kendisini bugünden hazırlıyor. Yatay hareketi biriktirenler için fırsat niteliğinde. Geçen yıl daralma yaşayan çelik sektörünün bu yıl büyümesi bekleniyor. Türkiye’nin önemli ihracat sektörlerinden biri. Ereğli, yüksek üretim kapasitesi ve geniş ürün çeşitliliği ile sektörün önemli oyuncusu konumunda. Beyaz eşyanın önemli iki markasından biri olan Vesbe’nin gelirleri ağırlıklı olarak yurt dışı kaynaklı. 2023’te gider ve maliyetlerini düşürmesi kârını büyütmesini sağladı. Enerji sektöründe düzenli temettü ödemesiyle dikkat çeken Enerjisa, bu yıl da nakit temettü ödemesi yapacak. Kontrolmatik ise hızlı gelir ve kâr büyümesi ile sektöründe öne çıkıyor.

YATIRIM FONLARI

Kazandırıyorlar ancak ilgilisinin haberi yok

Katılım hisse fonlarında enfl asyon üstü getiri

Katılım esaslarına uygun hisse senetlerine yatırım yapan hisse senedi fonları yılbaşından bu yana enfl asyon üstü getiri sağladı. Ancak yatırımcıların yeterince tanımamaları bu fonların yatırımcı sayısının çok düşük düzeyde kalmasına neden oluyor. Yılbaşından Bu Yana Katılım Hisse Fonlarının Getirileri, yüzde 24,17 (ELZ) ile 41,73 (DKH) arasında gerçekleşti. Bu fonlar toplamda 5,440 milyon TL portföy değerine sahip. Yatırımcı sayıları ise 78 bin.

EMEKLİLİK FONLARI

Katılım Emeklilikte dikkat çeken getiriler

Hisse ve Değişken fonlar yatırımcıların ilgi odağında

Katılım ve değişken emeklilik fonları, dinamik getiri potansiyelleri ve katılım prensipleriyle emeklilik fonlarına yatırım yapanların gözdesi haline geldi. Yılbaşından bu yana en fazla kazandıran Hisse ve Değişken Katılım Fonları, yüzde 11,35 (KES) ile 25,30 (AGH) arasında değişen getirilerle, yatırımcıların taleplerine cevap veriyor. Bu fonların toplam portföy değeri 15 milyar TL’ye yaklaşırken, yatırımcı sayısı en yüksek emeklilik fonu 153,910 ile Katılım Emeklilik ve Hayat (KEH) fonu oldu. En yüksek yıllık getirileri sağlayan Bereket Emeklilik ve Hayat Katılım Hisse Senedi (AGH) Fonu, yüzde 104,07 ile ön plana çıktı. Yatırımcılar enfl asyondan korunmak, uzun vadede birikimlerini güçlü enstrümanlarda değerlendirmek için seçenekleri arasında katılım fonlarına da yer veriyor.

DOLAR VE TEKNOLOJİ ENDEKSİ

Döviz kuru zayıf, TCMB faizi pas geçer

Döviz kurlarının zayıf seyri ve yılsonuna ilişkin beklentiler TCMB’nin faizi pas geçebileceğine işaret ediyor. TCMB’nin faiz kararı ve karara ilişkin açıklamaları bu haftanın en önemli gündemini oluşturacak. Öte yandan Dolar Endeksi (DXY)’nin seyri de yakından izlenecek.

TAHVİL

Nurol Yatırım Bankası, %71,63 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Nurol Yatırım Bankası, 18 Nisan 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 500,000,000 TL olan bononun yıllık basit faizi %58, bileşik faizi ise %71,63’e denk geliyor. 95 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %15,10 olacak.

Diğer taraftan 19 Nisan tarihli TLREF 52,99 seviyesinde bulunuyor. Nurol Yatırım Bankası’nın çıkardığı bononun yıllık %58 basit faiz oranı, TLREF yaklaşık 5,01 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında daha yüksek olduğu gözleniyor. Bononun vade başlangıç tarihi 19 Nisan 2024 olurken vade tarihi 23 Temmuz 2024 olacak.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TKYB

Sanayi emisyonlarının azaltılması projesi için Dünya Bankası’ndan kredi sağladı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, sanayi emisyonlarını azaltma çabalarını desteklemek amacıyla finansman kaynağı sağladı. Dünya Bankası’ndan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi altında, toplamda 200 milyon euro ve 200 milyon dolar olmak üzere çift para birimi üzerinden kredi aldı. Bu krediler, Türkiye Sanayi Emisyonlarının Azaltılması projesine yönelik olarak kullanılacak. Proje, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefl erine ulaşmasında ve küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunacak. Kredi, aynı zamanda Banka’nın uluslararası finans kuruluşları ile olan iş birliğini güçlendirmesi açısından da önemli olarak değerlendirilmeli.

ECZACIBAŞI İLAÇ

Eczacıbaşı Monrol’deki paylarının satışını tamamladı. Sermayedeki payı %50’ye indi

Eczacıbaşı İlaç, sağlık sektöründe nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotikler üreten Eczacıbaşı Monrol şirketindeki %7,5 payını sattı. Payların toplamda 87.507.421 TL bedelle peşin olarak satışı tamamlandı. Satış sonrasında Eczacıbaşı İlaç’ın şirketteki payı yüzde 50’ye düştü. İşlem sonucunda oluşan 23.790.121 TL’lik kârın %75’lik kısmı, özel bir fondaki hesapta tutulacaktır. Satış işlemi, daha önce imzalanan ve Bozlu Grup ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda gerçekleştirildi. Tarafl arın 2017 ve sonraki yıllarda yapılan farklı anlaşmaları bulunuyor. Satış sonrasında Eczacıbaşı Monrol şirketinin yönetiminde herhangi bir değişiklik olmadı.

KAYSERİ ŞEKER

Halka arz geliri yerini buldu. Modernizasyon ve entegrasyon projeleri tamamlandı

Kayseri Şeker, halka arz gelirinin kullanım yeri ile ilgili son gelişmeleri paylaştı. Şirket, üç fabrikasında planlanan yatırımların tamamlandığını ve faaliyete geçirildiğini bildirdi. Açıklamada Kayseri Şeker Fabrikasında yeni C Maya vakum kazanı kuruldu. Boğazlıyan Şeker Fabrikasında küspe presesi faaliyete geçirildi. Turhal Şeker Fabrikasında dört adet pres filtrenin modernizasyonu tamamlandı. Söz konusu yatırımlar, entegrasyon ve modernizasyon çabalarının bir parçası olarak, şirketin üretim maliyetlerini düşürmesine, verimliliği artırmasına ve üretimde sürekliliği sağlamasına yardımcı olacak. Açıklamada, bir sonraki kampanya döneminde sistemlerin aktif kullanımının başlayacağı belirtildi.

TÜPRAŞ

İzmit ve İzmir tesislerinde yatırıma gidiyor. Katma değeri yüksek ürünlerin kapasitesi artacak

Tüpraş, 24 Kasım 2021 tarihinde duyurduğu Stratejik Dönüşüm Planı’nın bir parçası olarak, İzmit ve İzmir rafinerilerinde iki önemli yatırım projesini hayata geçirme kararı aldı. Toplam 256 milyon dolar tutarındaki bu yatırımlar İzmit ve İzmir’deki tesisleriyle ilgili olacak.Söz konusu iki proje ile rafineri operasyonlarında katma değeri yüksek kimyasal ürünlerin üretim kapasitesi artırılırken emisyonlar da azaltılacak. Bu çerçevede İzmit Rafinerisi’nde daha fazla katma değerli ürün hedefl eniyor. İzmir Rafinerisi’nde de depolama ve dağıtım kapasitesi artırılarak operasyonel verimlilik sağlanacak.

TAT GIDA

10 milyon Euro tutarında yatırıma gidecek. Sos ve hazır yemek üretim kapasitesini artıracak

Tat Gıda, tüketici talebindeki artışa yanıt olarak sos ve hazır yemek kategorilerinde yatırım kararı aldı. Şirket, 2025 yılı ilk yarısına kadar bu kategorilerde toplam 10 milyon euro yatırımda bulunacak. Yatırımlar, özellikle makine parkurunun genişletilmesine yönelik olacak. Yapılacak yatırımlarla Tat Gıda’nın pet şişe (sos) üretim kapasitesi yıllık 75 milyon adetten 120 milyon adete, hazır yemek üretim kapasitesi de günlük 180 bin adetten 230 bin adete çıkaracak. Kapasite artışı, şirketin yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki büyüme hedefini destekleyecek ve ürün portföyünün daha geniş tüketici kitlelerine ulaşmasına olanak sağlayabilecektir.