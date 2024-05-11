HABER ANALİZ / YABANCI HİSSE ALIMLARI

Yabancılar altı ana sektöre yoğunlaştı

Borsada yabancı payı yüzde 39,40’a yükselirken, yabancılar altı sektörde net alım gerçekleştirdi. Yabancıların net alım yaptıkları sektörler arasında banka, petrol, ulaştırma, gıda, perakende ve metal ana sektörü hisseleri öne çıktı. Otomotiv, çimento ve gübre sektörlerinde ise satış yaptılar.

Yabancılar borsada yeniden alıma döndü. TCMB verilerine göre 3 Mayıs’a kadar olan haftada yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’da net 309,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Hisse Senedi Stokları 39,5 milyar dolara ulaştı. Yabancı payına baktığımızda ise yüzde 40’a dayandı. 9 Nisan itibarıyla borsadaki yabancı payı yüzde 39,40 oldu. Nisan ayında yabancıların en fazla alım yaptıkları hisselere baktığımızda öne çıkan ilk 15 hisse şöyle oldu:

İlk 15 hisse içinde 3 banka

Yabancıların en fazla alım yaptığı 15 hisseden üçü banka. Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, İş Bankası (C) yabancıların alım yaptıkları hisseler.

Petrol sektöründen iki şirket

Petrol sektöründen Tüpraş ve Petkim öne çıkan isimler oldu. Artan jeopolitik riskler şirketleri öne çıkardı. Yabancılar tarafından Tüpraş’ta 108 milyon dolar net alım gerçekleşti. Tüpraş, sık sık yabancı yatırımcıların ilgi odağı oluyor, özellikle sektördeki konumu nedeniyle.

Ereğli, Turkcell ve Aselsan, Emlak Konut

Ereğli Demir Çelik 28 milyon dolarlık net alım ile demir çelik sektörünün öne çıkan isimlerinden oldu. Yabancılar Turkcell hisselerinde 27 milyon dolarlık alım gerçekleştirirken, Aselsan’da 23 milyon dolarlık net alım yaptılar. Emlak Konut GMYO’da ise 16 milyon dolarlık net alım gerçekleşti.

Ulaştırmadan TAV ve Pegasus

Yabancıların net alımlarında ulaştırma sektöründen TAV Hava Limanları ve Pegasus öne çıkan isimler oldu. Her iki şirket için de güçlü yabancı alımları dikkat çekti.

Bim Mağazalar, Ülker ve Coca Cola

Bim Mağazalar, Ülker ve Coca-Cola sektörlerinde öne çıkan hisseler. Bu hisselerde yabancılar nisan ayında alım gerçekleştirdi.

Yabancıların satış yaptığı hisseler

Yabancıların satış yaptıkları hisseler ağırlıklı olarak otomotiv ve çimento hisseleri oldu. Doğuş Otomotiv, Ford Otosan, Tofaş Fabrika yabancı satışlarında dikkat çeken şirketler oldu. Koç Holding ve Migros’ta da yabancıların satış yaptığı görüldü.

YENİ HAFTAYA BAKIŞ

Zeynep Aktaş

Paraya yön verme sanatı

Sevgili okurlar, Finansal dünyada bilinçli adımlar atmanız için rehberiniz olan “Paranın Yönü” artık haftasonu sayfalarımızdan haftalık bir dergi formatında sizlerle buluşuyor. Yeni dergimiz, finansal özgürlüğe giden yolda yatırımcılara derinlemesine bilgiler sunacak ve piyasa dinamiklerini anlamanıza yardımcı olacak kapsamlı içeriği ile ön plana çıkacak.

Hisse senetlerinden emeklilik fonlarına, dövizden tahvillere ve emtialara kadar finans dünyasının tüm yönlerini ele alacağız. Piyasadaki son gelişmeleri ve ekonomik verileri yakından takip etmenizi sağlayacak analizler, sektörel yenilikler ve şirket haberleri ile donatılmış sayfalarımızda, finansal tabloların arkasındaki stratejileri ve piyasa trendlerini öğreneceksiniz.

Ayrıca, yatırım yaparken göz önünde bulundurmanız gereken püf noktaları, sektör liderlerinin öne çıkan hareketlerini ve yatırım fırsatlarını değerlendirirken kullanabileceğiniz temel ve teknik analizleri içeren detaylı rehberler sunacağız. “Paranın Yönü”, sadece bir yayın olmanın ötesinde, finansal kararlarınızda bilinçli ve stratejik düşünmenizi sağlayacak bir dost olacak.

Bu yeni başlangıçta sizlerden gelen önerileri de göz önünde bulunduracağız. Yatırım yolculuğunuzda rehberiniz olacak “Paranın Yönü” ile piyasaları daha net göreceksiniz. Her hafta, derinlemesine analizlerle finans dünyasının nabzını tutmaya devam edeceğiz.

Bu haftaya baktığımızda borsada çeşitli sektörlerden şirketler, önemli gelişmelerle ve yenilikçi projelerle gündeme geldi. Enerji, teknoloji, gıda, endüstri ve lojistik gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar, uluslararası iş birlikleri, yatırımlar ve hükümet destekleri ile sektörlerindeki konumlarını güçlendirmeye devam etti. Bu faaliyetler, şirketlerin hem yurt içi hem de yurt dışı pazarda rekabet güçlerini artırmak için ne tür adımlar attıklarını gösteriyor.

Borsanın Bilge Baykuşu köşemizde “Bilmediğin Suya Girme” başlıklı yazımızda yatırım yapmanın önemini ve doğru bilgi ile hareket etmenin gerekliliğini vurguladık. Zeynep'e Sor köşemizde ise "Altın mı, Altın Şirketi mi?" sorusuna cevap verdik; altın ve altın şirketlerinin avantajları ve risklerini tartıştık.

Finans dünyasının karmaşık ve değişken yapısını anlamak, sağlam adımlar atmak için hayati önem taşır. Bu sebeple, "Paranın Yönü"nde her hafta sektörel analizler, stratejik gelişmeleri sunarak yatırımcılara bilinçli kararlar alabilme gücü vermeye odaklanacağız.

Özellikle bu dönemde, döviz kredilerindeki yükselişin devam ettiğini görmekteyiz. 3 Mayıs haftasında döviz cinsi ticari krediler 1,1 milyar dolar arttı. Bu artış, kurlardaki stabil seyirle birlikte avantajlı alanların kullanıldığını gösteriyor. Ancak geçmiş tecrübeler döviz riski alınmaması gerektiğini gösteriyor. Bu da göz önünde bulundurulmalı.

Piyasadaki bu dinamikler, yatırım kararlarınızda esnek ve bilgiye dayalı olmanın önemini vurguluyor. "Paranın Yönü" olarak, sizlere sadece güncel bilgiler sunmakla kalmayıp, bu bilgileri nasıl stratejik kararlara dönüştürebileceğinizi de göstermeyi hedefliyoruz.

Her hafta, finansal piyasalardaki en yeni gelişmeleri, yatırım stratejilerini ve ekonomik analizleri sizlerle paylaşarak, finansal literatürünüzü zenginleştiriyor ve piyasa içgörülerinizi keskinleştiriyoruz. Bu yolculukta bizimle birlikte, finansal bilgilerinizi artırarak güvenle ilerleyin. Finansal başarılara ulaşmanız dileğiyle, dergimizin ilk sayısında görüşmek üzere.

İyi okumalar.

ZEYNEP’E SOR

ALTIN MI, ALTIN ŞİRKETİ Mİ?

Altın; güvenli liman, enflasyona karşı koruma, değer saklama aracıdır. Temettü getirisi yoktur, saklama ve güvenlik riski veya maliyeti vardır.

Altın şirketi; yüksek getiri potansiyeli, daha fazla likidite, temettü getirisi, kaldıraç etkisi. Faaliyet riski, yüksek volatilite, yönetim riski.

Zorunlu trafik sigorta poliçesinin fiyatı aşırı artmışsa, o bilançoya bir bakmalısın

Sigorta firmaları çıkmıyor diye hiç bakmazdım. Türkiye Sigorta’nın çok hızlı çıktığını fark ettim. Hisseyi değerlendirir misiniz? / Cihan Dağ

Cihan, arkadaş muhabbetlerinde eğer kasko ya da zorunlu trafik sigorta ücretlerine ilişkin yakınanların sayısında artış varsa, sigorta firmalarının bilançolarına bir bakmanda fayda var. Türkiye Sigorta, geçtiğimiz yıl oldukça güçlü bir kâr artışı gerçekleştirdi. 2024’ün ilk çeyreğinde de bu ivmeyi korudu. Hem hayat dışı hem de yatırım gelirlerinden elde ettiği gelirle dönem sonu net kârını %556,69 artırarak 3,53 milyar TL’ye çıkardı.

Şirketin kârındaki büyüme yatırımcı beklentisini artırırken hisseye ilgiyi güçlendiriyor. Hisse, 2019’dan bu yana ciddi bir yükseliş içinde. Mayıs 2019’da düzeltilmiş verilerle en düşük 75 kuruşu görürken, şimdilerde 69,25 TL seviyelerinde bulunuyor. Geçen beş yılda fiyatı 92 kat arttı. Aynı sürede BIST Sigorta Endeksi ise 21 kat yükseldi. Hissenin performansı sektör endeksinin hayli üzerinde gerçekleşti.

Ancak uzun vadeli çıkışı kısa vadede de olacağı yanılgısına kapılmamalı. Türkiye Sigorta, beş yılda sergilediği güçlü çıkışa rağmen bu sürede ayları hatta yılı geçen düşüşleri oldu. Elde ettiği kazancı yeterli görenlerin satışları ya da farklı gelişmeler düşüşe yol açabilmekte. Bu nedenle kısa vadeli beklentilerle alım riskine girmeyin.

Petrol firması için daha erken. Fonlar üzerinden yurt dışı petrol firmalarına ulaşabilirsin

Petrole yatırım yapmak istiyorum. Onun yerine İpek Enerji alsam sizce mantıklı olur mu? / Demet

Kılıç Demet, yatırımın güzelliği özgün yaklaşımlar bulmak ve bundan kazanç elde edebilmektir. Farklı alanlarda farklı korelasyonlar tespit ederek kazanç elde edebilmekte. Örneğin altına yatırım yapmak isteyenlerin altın madeni olan firmalara yatırımı bir seçenek olarak görmesi gibi. Benzer şekilde petrole yatırım yapmak istemen karşısında muadili göreceğin bir firmayı tercih etmen mümkün.

Ülkemizde petrol ile ilgili gelişmeler daha çok yeni ve gelen olumlu haberler hepimizi mutlu ediyor. Fakat bu çalışmalar daha çok kamu kurumlarının üzerinden yürütüldüğünü hatırlatmak isterim. İpek Enerji’nin faaliyetleri arasında petrol arama olmakla birlikte şu anada ana geliri altın. Şirket geçtiğimiz 2023 faaliyet döneminde 5,37 milyar TL hasılat gerçekleştirirken bunun 5,1 milyar TL’si külçe altın ve 35 milyon TL’si külçe gümüş satışlarından geldi.

Petrol faaliyetleriyle alakalı henüz bir geliri bulunmuyor. Öte yandan piyasada petrole dayalı varlıklara yatırım yapan fonların olduğunu hatırlatayım. Bu fonlar, yabancı borsalarda işlem gören petrole dayalı borsa yatırım fonlarına yatırımda bulunuyor. Söz konusu fonlar üzerinden petrol firmalarına ulaşabilirsin.

Piyasaların seyri nasıl olacak?

Kurumsal yatırımcılar borsada yönü belirlemeye devam ediyor. Yabancı yatırımcıların payı yüzde 39,40 seviyesinde bulunuyor. Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 3 Mayıs haftasında 309 milyon dolar dolarlık hisse aldı.

Yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların alım yapması hisse senetlerinde canlı seyrin korunmasına neden oluyor. BIST 100 Endeksi 10.000’in üzerinde ve 9 gündür bu seyrini koruyor. Son bir haftada sigorta, tekstil, iletişim sektörü hisseleri yüzde 2’nin üzerinde değer kazandı. Holdingler yüzde 2,50 oranında yükseldi.

Mali Endekste yükselişin devam etmesi beklenebilir. Kurumsal yatırımcıların alım yapması hisse senetlerinde güçlenen hareketleri beraberinde getiriyor.

Yabancılar ve fonlar hangi hisseleri aldı?

Yabancı yatırımcılar, Gübre Fabrikaları, Emlak Konut GMYO, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik ve Koza Altın hisselerinde paylarını artırdı. Diğer yandan Yabancı yatırımcılar, geçtiğimiz hafta içinde Tüpraş, Odaş Elektrik, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları, Alarko Holding, İş Bankası (C), Pegasus, Arçelik, Aselsan ve Enka İnşaat hisselerinde paylarını azalttılar.

Yatırım ve emeklilik fonları, geçen hafta Astor Enerji, Şişe Cam, Pegasus, Gübre Fabrikaları, Aselsan, Garanti Bankası ve Enka İnşaat hisse senetlerinde paylarını artırdı.

Yatırım ve emeklilik fonları, geçen hafta Odaş Elektrik, Tofaş Oto. Fab., Petkim, İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Alarko Holding, Kardemir (D), Emlak Konut GMYO ve Arçelik hisse senetlerinde paylarını azalttı.

ŞİRKETLERİN ÖZVARLIK KÂRLILIĞI / ANALİZ HABER

* Akbank Artan karlılık ve %37,59 özsermaye karlılığı Akbank, 30 Nisan’da 2024’ün ilk çeyreği için finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, 13.184.293,000 TL kâr elde etti, geçen yılın aynı dönemine göre %23 artış gösterdi. Ancak, özsermaye kârlılığı %37,59 ile geçen yılki %51,30’a göre düşüş gösterdi.

* Ulusal Faktoring Yüksek kar artışı ve yüksek özsermaye karlılığı Ulusal Faktoring, 29 Nisan’da 2024’ün ilk çeyreğinde 154.530.000 TL kâr açıkladı, bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre %243 artış anlamına geliyor. Şirketin özsermaye kârlılığı ise %86,87 ile geçen yılın %40,57’sinden önemli ölçüde yüksek.

* T. Kalkınma Bankası İstikrarlı büyüme ve artan özsermaye karlılığı T. Kalkınma Bankası, 29 Nisan’da 2024/03 dönemi için 1.033.939.000 TL kâr açıkladı, bu önceki yıla göre %56’lık bir artış. Ayrıca, özsermaye kârlılığı da %45,48’e yükselerek geçen yılki %32,27’lik orandan daha iyi bir performans sergiledi.

* Garanti Bankası Güçlü Kar Performansı ve %43 özsermaye kârlılığı Garanti Bankası, 29 Nisan’da 2024’ün ilk çeyreği için 22.316.490.000 TL kâr bildirdi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %42’lik bir artış. Ancak, özsermaye kârlılığı %43,77 ile geçen yılın %48,82’sine göre azalmış durumda.

* ICBC Turkey Bank Kârlılıkta Düşüş ICBC Turkey Bank, 26 Nisan’da 2024/03 dönemi için 115.245.000 TL kâr açıkladı, bu bir önceki yıla göre %79’luk büyük bir düşüş. Aynı zamanda, özsermaye kârlılığı %21,56 ile geçen yılın %56,87’lik oranından oldukça düşük.

* Garanti Faktoring Kar ve özsermaye karlılığında artış Garanti Faktoring, 2024’ün ilk çeyreği için 278.993.000 TL kâr elde etti, bu bir önceki yılın aynı dönemine göre %67 artış gösteriyor. Şirketin özsermaye kârlılığı da %80,48 ile geçen yılın %71,05’lik oranından daha yüksek.

* Ray Sigorta Yüksek kâr artışı Ray Sigorta, 25 Nisan’da 2024/03 dönemi için 924.169.962 TL kâr açıkladı, bu bir önceki yılın aynı dönemine göre %655’lik devasa bir artış. Özsermaye kârlılığı da %86,63 ile geçen yılın %41,80’lik oranından büyük bir artış gösterdi.

* Vakıf Finansal Kiralama Kâr ve özsermaye karlılığında artış Vakıf Finansal Kiralama, 2024’ün ilk çeyreğinde 308.282.000 TL kâr elde etti, bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 artış gösterdi. Özsermaye kârlılığı %62,96 ile geçen yılın %60,66’sına kıyasla artış gösterdi.

* Türkiye Sigorta Kârda büyük artış ve özsermaye karlılığında iyileşme Türkiye Sigorta, 25 Nisan’da 2024’ün ilk çeyreği için 3.526.611.681 TL kâr açıkladı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %557’lik bir artış. Ayrıca, özsermaye kârlılığı %70,92 ile geçen yılın %21,79’undan büyük bir iyileşme gösterdi.

Borsa şirketlerinde bu hafta önemli ne var?

Anlaşmalar, hibeler, iş bağlantıları, yenilikçi gelişmeler

Borsada çeşitli sektörlerden şirketler, bu hafta önemli gelişmelerle ve yenilikçi projelerle gündeme geldi. Enerji, teknoloji, gıda, endüstri ve lojistik gibi alanlarda faaliyet gösteren fi rmalar, uluslararası iş birlikleri, yatırımlar ve hükümet destekleri ile sektörlerindeki konumlarını güçlendirmeye devam etti. Bu faaliyetler, şirketlerin hem yurt içi hem de yurt dışı pazarda rekabet güçlerini artırmak için ne tür adımlar attıklarını gösteriyor.

Bu hafta, Pasifi k Teknoloji’nin İHA takip projesine devlet desteği, Ayes Çelik’in üretim kapasitesini genişletme planları ve Bor Şeker’in rekor düzeyde üretim hedefl eri gibi borsadaki şirketlerin çeşitli proje ve yönelimleri öne çıktı. Sanifoam Endüstri’nin yeni entegre tesis yatırımı ve Akfen Yenilenebilir Enerji’nin Romanya’daki enerji projeleri geliştirme hamlesi, bu fi rmaların gelecek vizyonlarını ve pazar dinamiklerine adaptasyon yeteneklerini ortaya koydu. Kontrolmatik’in Avrupa kaynaklı kredilerle enerji depolama projelerine yatırım yapma hedefi ise teknolojik inovasyon ve sürdürülebilirlik yönündeki kararlılığını gösteriyor. Pasifi k Teknoloji, bağlı ortaklığı Titra Teknoloji aracılığıyla Ulaştırma Bakanlığı’ndan önemli bir destek alarak, “İHA Takip ve Trafi k Yönetim Sistemi” projesini hayata geçirecek. Proje, ülkenin hava trafi ğini düzenleyerek sivil İHA kullanımını daha güvenli ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

Ayes Çelik, üretim ve stok kapasitesini artıracak büyük bir genişlemeye gitmekle kalmayıp, bu yatırımın maliyetini şirketin özkaynaklarından karşılayacak şekilde planladı. Bor Şeker ise, tarihindeki en yüksek şeker pancarı işleme hedefi ni ortaya koyarak, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet edebilirliğini artırma hedefi nde. Sanifoam Endüstri, Hendek OSB’de kuracağı yeni entegre tesis ile ana hammaddeleri şirket bünyesinde üretmeyi planlıyor. Bu, şirketin üretim süreçlerinde bağımsızlığını ve esnekliğini artıracak bir adım olarak öne çıkıyor.

Akfen Yenilenebilir Enerji, Romanya’daki enerji pazarında yer edinmek için yerel bir fi rma ile ortaklık kurarak yeni bir şirket açtı ve bu hamle, şirketin uluslararası büyüme hedefi nin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Alarko Holding ise, jeotermal enerjiye dayalı seracılık yapan Nata Tarım’ın hisselerinin tamamını devraldı. Bu şekilde hem yenilenebilir enerji hem de bundan istifade ile seracılık özelinde sürdürülebilir tarım alanındaki varlığını güçlendirecek. Gelişmeler, fi rmaların yurt içi ve global ekonomik zorluklara karşı alternatifl eri hakkında önemli ipuçları veriyor. Ayrıca yenilikçi ve kritik adımlarıyla yeni pazar fırsatlarını nasıl değerlendirdiklerini gösteriyor. Söz konusu durum, inovasyon ve yatırım hamleleriyle, hem sektörlerindeki konumlarını hem de ekonomiye olan katkılarını artırıyor.

PASİFİK TEKNOLOJİ

Bağlı iştirakinin İHA takip projesi desteklenecek. 14,7 milyon TL’ye kadar hibe yapılacak

Pasifik Teknoloji’nin bağlı ortaklığı Titra Teknoloji’nin “İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi” projesi Ulaştırma Bakanlığınca desteklenmeye uygun bulundu. Projenin toplam bütçesi 19,6 milyon TL ve en fazla %75’lik kısmı olan 1 4,7 milyon TL’nin hibe olacağı belirtildi. Proje, ulusal hava sahasında yapılacak İHA uçuş izinlerinin yönetimi ve hava trafiğinin düzenlenmesi amacını taşıyor. Titra Teknoloji tarafından geliştirilen sistem, İHA›lar üzerine herhangi bir donanım eklenmeden uçuşlara ait tüm navigasyon bilgilerinin anlık yönetilmesini sağlayacak. Şirket, Tita Teknoloji’nin sermayesinin ne kadarına sahip olduğu bilgisini ise paylaşmadı.

ALFA SOLAR ENERJİ

İyi bir iş bağlantısı sağladı. Hem gelirini hem de kârını olumlu yönde destekleyecek

Alfa Solar Enerji, yurt içinde yerleşik bir müşterisiyle önemli bir güneş paneli satışı anlaşması imzaladı. Anlaşmanın toplam değeri KDV hariç yaklaşık 23.000.000 dolar olarak belirlendi. Tutar güncel kurdan yaklaşık 741,5 milyon TL’ye denk geliyor. Alınan iş firmanın cirosuna olumlu katkı sağlayacak ve sektöründeki konumunu destekleyecek. Henüz 2023 yıl sonu mali tablolarını açıklamayan Alfa Solar Enerji, son paylaştığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde 4,32 milyar TL hasılat gerçekleştirdi. Dokuz aylık dönemde satışlarını %294 oranında büyütürken dönem sonu net kâr artışı da %277,93 oranında gerçekleşti.

AYES ÇELİK

Dilovası’ndaki fabrikasının hem üretim kapasitesini hem de stok alanını büyütecek

Ayes Çelik’in Dilovası Fabrikası’nın üretim kapasitesi ve kapalı stok alanı artırılacak. Bu amaçla mevcut dört hol 15,65 metre uzatılarak toplamda yaklaşık 1.300 metrekare genişletilecek. Genişlemeyle fabrikanın faaliyetleriyle alakalı verimliliği artırılacak. Ayrıca daha fazla ürün stoklama kapasitesi elde edecek. Proje tahmini olarak 15.000.000 TL’ye mal olacak. Yatırımın maliyeti ise firmanın özkaynaklarından karşılanacak. Şirket, yapı izin ruhsatının alınmasının ardından inşaat çalışmalarına başlayacak. Söz konusu genişleme, şirketin gelirlerini artırmasına olanak verebilecektir.

BOR ŞEKER

Rekor düzeyde pancar işleme ve şeker üretimini hedefl iyor. Artış gelir ve kârını büyütecek

Bor Şeker, 2024/2025 üretim sezonu için çiftçilerle toplamda 781.545 ton şeker pancarı üretimi konusunda sözleşme imzaladı. Bu miktar şeker fabrikasının kurulduğu 1983 yılından bu yana gerçekleştirilecek en yüksek pancar işleme kapasitesine ve şeker üretimine olanak tanıyacak. Planlanan pancar üretimi sonucunda tahmini 115.000 ton kristal şeker üretilmesi öngörülüyor. Üretilecek şekerin 70.560 tonunun yurt içinde, kalan 44.440 tonunun da doğrudan ihracat veya dahilde işleme rejimi kapsamında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Üretimdeki artışın şirketin gelir ve kârlılığını olumlu yönde destekleyecektir.

SANİFOAM ENDÜSTRİ

Hendek OSB’de entegre tesis kuracak. Hammaddeyi bünyesinde üretecek. Ek arsa için bekliyor





Sanifoam Endüstri, kapasite artışı ve üretim faaliyetlerinin geliştirilmesi yönlü adımlar atıyor. Yurt içi ve yurt dışı pazarlardan gelen talep artışını karşılamak amacıyla yeni bir fabrika yatırımı planlıyor. Yeni yatırımla ana hammaddenin şirket bünyesinde üretilmesi sağlanacak. Bu amaçla Hendek 2. OSB’de daha önce tahsis edilen 18.149 m2 arsa üzerine entegre tesis kuracak. İlave arsa ihtiyacını karşılamak için de yan parsel olan 5.555 m2’lik alanın tahsisi için OSB Müdürlüğü’ne yeni bir başvuru yaptı. Başvurunun sonuçlanmasına göre yatırım planlaması yapacak. Alınan yeni karar, şirketin üretim kapasitesini artıracak.

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ

Romanya’da iş birliği yaptığı firmayla enerji projeleri geliştirecek. Bu amaçla bir şirket kurdu

Akfen Yenilenebilir Enerji, enerji projelerinin geliştirilmesi amacıyla Romanya merkezli Devvıs Servıces ile ortaklık anlaşması yaparak bir SPV şirketi kurulması konusunda mutabık kaldığını daha önce duyurmuştu. Şirket bu iş birliği çerçevesinde, Sunway Energy unvanlı şirketin kurulduğunu duyurdu. Kurulan firmanın sermayesinin %85’i Akfen Yenilenebilir Enerji’ye ait bulunuyor. Akfen Yenilenebilir Enerji, bu adımla Romanya’daki enerji pazarında pay almayı hedefl iyor. Firma, 2023 yıl sonu mali tablolarında hasılatını %11,64 gerileterek 4,36 milyar TL’ye düşürdü. Romanya açılımı ile gelirlerini büyütme imkanını artıracak.

ALARKO HOLDİNG

İştiraki, jeotermal ruhsatı olan Nata Tarım’ın tamamını aldı. Firma seracılık işi de yapıyor







Alarko Holding’in %100 bağlı ortaklığı Alarko Tarım, jeotermal enerjiye dayalı seracılık faaliyetlerinde bulunan Nata Tarım’ın paylarının tamamını devraldı. 7 Mayıs tarihi itibarıyla gerçekleştirilen devrin toplam bedelinin 20.285.000 dolar karşılığı TL olduğu belirtildi. Hisselerin devriyle birlikte firmanın kontrolü Alarko Tarım’a geçti. Nata Tarım, Eskişehir/ Mahmudiye’de 10.000 hektarlık bir alanda jeotermal kaynak işletme ruhsatına sahip ve beş kuyunun işletme hakkını elinde bulunduruyor. Ayrıca, Mahmudiye’de 193.792 metrekarelik arazide, 120.600 metrekarelik alanda seracılık faaliyetinde bulunuyor.

PASİFİK EURASİA LOJİSTİK

BTK demiryolu hattı yenilendi. Artan taşıma hacminden yararlanacak. Gelir ve kârı artacak







Bakü-Tifl is-Kars (BTK) demiryolu hattının Gürcistan parkurunda yer alan 61 kilometrelik demiryolu hattında bakım, onarım ve genişletme çalışmaları tamamlandı. 20 Mayıs günü hattın demiryolu yük taşımacılığına tamamen açılması planlanıyor. Tamamlanan modernizasyon çalışmaları sonucunda, BTK demiryolu hattının yıllık yük taşıma kapasitesi 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkacak. Çalışmalar nedeniyle bu hatta Pasifik Eurasia Lojistik’in hacimsel olarak yaşadığı daralma da ortadan kalkacak. Hattın yenilenmesiyle birlikte şirketin taşıma ve terminal gelirlerine ve kârlılığına olumlu yansıması beklenmeli.

KONTROLMATİK

Enerji depolama ürünlerinde iş birliğine gidiyor. Avrupa kaynaklı kredilerden yararlanabilecek







Kontrolmatik’in iştiraki Pomega Enerji, Varta’nın iştiraki Varta Storage ile enerji depolama sektöründe iş birliğine gidiyor. Bu kapsamda Varta, LFP teknolojisine geçmeyi hedefl erken Pomega’nın ürettiği enerji depolama ürünlerini portföyüne ekleyecek. Ayrıca, konut tipi ve mobilite depolama çözümleri de Pomega’nın Polatlı tesislerinde üretilecek. Oluşturulacak ortak girişim aracılığıyla, Pomega ürünleri kullanılarak geliştirilecek yeni enerji depolama çözümleri Balkanlar ve Türkiye pazarını hedefl eyecek. Ayrıca, Avrupa kaynaklı ihracat kredi fonlarından yararlanma imkanları da mümkün olabilecek.

MİA TEKNOLOJİ

Tam otomatik ilaç etiketleme projesi onaylandı. Altı aylık süre içinde satışa hazır hale gelecek







Mia Teknoloji’nin sağlık sektöründe ilaç maliyetlerini kontrol altına alacak ve hasta güvenliğini artıracak “Tam Otomatik İlaç Etiketleme Cihazı” projesi, Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi Hakem Heyeti tarafından onaylandı. Cihaz, hastane içerisindeki ilaç hareketliliğini elektronik olarak izleyerek, farklı formlardaki ilaçların otomatik olarak etiketlenmesini sağlayacak. Projeye ayrılan bütçe 7.595.781 TL olup, proje kapsamında özel ve resmi sağlık kuruluşlarının ilaç yönetim süreçlerinin daha etkin ve güvenilir hale getirilmesi hedefl eniyor. Tamamlanma süresi olarak planlanan 6 ayın ardından, cihazın satışı gerçekleştirilecek.