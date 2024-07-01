Yaraları saran şehir, Eskişehir!

KANUNI Sultan Süleyman İran se­ferinden dönerken, yanında günü­müzde turist ya da gezgin dediğimiz seyyahlarda vardı.

Seyyahlardan birisi yaptığı min­yatürlerle tanıdığımız bir isim: Matrakçı Nasuh Efendi!

Mecmu’ı Menazil eserinde, Mat­rakçı Masuh Efendi’nin Eskişehir’in betimlendiği minyatür yer alıyor… Eskişehir’in bilinen ilk haritası ya da çizimidir.

Matrakçı Nasuh’un yaptığı Eski­şehir Minyatüründe, bir külliye içe­risinde yer alan 1525 tarihli kitabe­si olan Kurşunlu Camii Külliyesi ve 1268 tarihli minare kitabesi olan Alâeddin Cami’sinin yanı sıra bir kervansaray, üç hamam, bir ha­vuz, bir değirmen ve bir türbe gös­terilir.

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osman­lı Eskişehir’i seferler öncesinde ve sonrasında tedavi merkezi olarak kullanılırdı. Savaş sonrası askerlerin yaraları burada sarılırdı.

Eskiden “Yunak Caddesi” daha sonra “Hamamyolu” olan şehir merkezindeki bazı yerler Romalılar ve Bizanslılar döneminde imparator ailesinin yazlık dinlenme ve tedavi merkezi olarak kullanılıyormuş. Da­ha sonra Selçuklular döneminde ha­mam olarak kullanılmaya başlamış, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemle­rinde de bu durum devam etti. Es­kişehir’in geçmişten günümüze kadar sağlık dağıtan bir yerleşim yeri olarak bilinmiş ve kullanılmış.

BİRÇOK DERDE DEVA

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin dördüncü cildinde Eskişehir şifalı su­larıyla ilgili olarak şöyle diyor:

-Şehrin dışarısında, kuzeyinde bağ ve bahçeler içerisinde kâgir kubbeli bir latif hamamdır ki ona olan büyük havuzu sıcak suyla doludur. Suyu ga­yet sıcak olduğundan soğuk su katı­lınca ılık olur. Çok faydalıdır. Par­makta yüzük cinsinden halis gümüş­ten yapılmış şeyler bulunursa sapsarı olur. Uyuz ve cüzzam hastalıkla­rına çok faydalı olup birçok derde devadır.

Ne yazık ki 50 yıl önce hamamla­rıyla, sıcak sularıyla meşhur olan Es­kişehir, bu ayrıcalığını ilerletemedi ve termal turizmi geliştiremedi. Yıl­maz Büyükerşen tarafından Eskişe­hir’e kazandırılan “Hamam Mü­zesi” sanırım Eskişehir’in ter­mal konusundaki başarısızlığın finali gibiydi…

Termal turizm olmasa da sağlık turizmi söz konusu olunca Eskişe­hir başka bir konuda atağa geçti. Yurt dışından sağlık turizmi için Türki­ye’ye gelen turistlerin ilk tercih etti­ği illerin başında artık Eskişehir’de yer alıyor.

Eskişehir medikal sağlık turizmi alanında uluslararası standartla­rı yakalamış durumda. Şehir sahip olduğu dünya çapında tanı­nan hekimleri, güvenli ve sakin kent yapısıyla sağlık turizmi için mükemmel bir potansiyele sahip. Ancak, bu potansiyel, bir dizi ciddi sorun nedeniyle tam anlamıyla de­ğerlendirilemiyor. Şehrin turistik çekicilikleri, hareketli sosyal yaşa­mı, konaklama imkanlarının yeter­liliği gibi avantajları ulaşım zor­lukları ve bürokratik engeller yüzünden sekteye uğruyor.

ESKİŞEHİR CAZİBE MERKEZİ

Şehrin güvenli ve huzurlu bir ortam sunması, hem yerli hem de yabancı hastalar için cazip bir des­tinasyon olmasını sağladı. Ayrıca, sosyal yaşamın canlılığı ve turistik cazibe merkezlerinin bolluğu, has­taların tedavi sürecini daha ke­yifli hale getiriyor.

KONAKLAMA AVANTAJLARI

Eskişehir, büyükşehirlere göre da­ha uygun fiyatlar ve otellerinde da­ha konforlu bir konaklama sunarak sağlık turizminde önemli bir avan­taj yakalıyor. Eskişehir’in Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya gibi büyükşehirlere olan yakınlığı da Eskişehir’i ulaşım açısından avan­tajlı bir konuma getiriyor.

CİDDİ ENGELLER ÇÖZÜM BEKLİYOR

Bu avantajlara rağmen, Eskişe­hir’in sağlık turizmi potansiyeli cid­di engellerle sınırlanıyor. İlk ve en önemli sorun, ulaşım ve havaa­lanı yetersizliği. Şehir, uluslara­rası hastalar için erişimi zor bir des­tinasyon haline geldi. İstanbul gibi büyük merkezlerle rekabet edebil­mek için bu sorunun acilen çözül­mesi gerekiyor. Bir dönem obezite cerrahisi konusunda İngiltere’den Eskişehir’e hatırı sayılır bir hasta geliyordu. Ancak, ulaşım gerekçesi ile hasta sayısı sürekli azaldı.

Bir diğer büyük engel ise, sağlık sektörüne yönelik tanıtım ya­sakları. Bu yasaklar, Eskişehir’de­ki sağlık kuruluşlarının potansiyel­lerini tam anlamıyla kullanmalarını engelliyor, şehirdeki sağlık turizmi faaliyetlerini sınırlandırıyor. Es­kişehir’de sağlık kuruluşları ve he­kimler diğer illerle kıyaslanamaya­cak düzeyde yüksek cezalar ödemek zorunda kalıyor. Sağlık turizmi potansiyeline sahip birçok işlet­me, bu yasaklar nedeniyle yete­rince hizmet veremiyor. Birçok he­kim Eskişehir’den ayrılırken, yeni hastane yatırımları da başka şehir­lere gidiyor. Bu durum, sağlık turiz­mi alanında Eskişehir’in rekabet gücünü düşürüyor ve şehrin kal­kınmasını olumsuz etkiliyor.

İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENMELİ

Eskişehir’in sağlık turizminde hak ettiği yere gelebilmesi için ilk ola­rak, ulaşım altyapısı geliştirilerek havaalanı kapasitesi artırılması ge­rekiyor. Böylelikle uluslararası hastalar Eskişehir’e kolaylıkla ulaşılabilecek.

İkinci olarak, tanıtım yasakları gözden geçirilmeli ve mutlaka esne­tilmeli. En azından diğer şehirlerde­ki esneklik Eskişehir için de uygu­lanmalı! Sağlık kuruluşlarının tanı­tım yapabilmesi, Eskişehir’in sağlık turizmi alanında daha geniş bir kit­leye ulaşmasını sağlar. Son olarak, sağlık turizmi paydaşları arasında­ki iş birliği güçlendirilmelidir. Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren tüm aktörlerin ortak bir hedef doğ­rultusunda çalışması, Eskişehir’in bu alandaki rekabet gücünü artırır.