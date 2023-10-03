Yeni döneme ekonomiyle kapı açmak…

Yeni dönem çalışmaları başlarken Meclis gündeminin yılsonuna kadar ekonomi ağırlıklı olacağını EKONOMİ Meclis Muhabiri Canan Sakarya’nın haberinden öğreniyoruz. Aralarında 2024 bütçesi ve Orta Vadeli Program doğrultusunda yapılacak yasal değişiklikler ağırlıklı olarak yer alacak.

TC Merkez Bankası Başkanı H. Gaye Erkan, ekonomik konular ile ilgili Bütçe Plan Komisyonu’nda konuşacak. Yapacağı sunumda, ekonomi konusunda Merkez Bankası kararlarının enflasyon, para politikalarının işleyişine yönelik bilgiler vereceği anlaşılıyor. Milletvekillerinin yönelteceği soruları yanıtlaması ise konuşmanın tamamlayıcı ayağını oluşturacak. Haziranda hazırlıklarına başlanan 2024 yılı bütçesi 17 Ekim’e kadar Meclis’e getirilecek. Bütçe ile ilgili çerçeve bilgiyi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapacağı bir sunumla aktaracak. Bütçe çalışmaları bakanlıklar ve ilgili kurumlarla birlikte aralık sonunda gerçekleşmesi sağlanacak. Bu ay içerisinde önümüzdeki beş yılı kapsayan 12. Kalkınma Planı da Meclis’e sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre önce OVP’yi tamamlayıcı nitelikteki 12. Kalkınma Planı’nın, önce TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda ele alınacağını, arkasından Genel Kurul’a geleceğini açıklamıştı. Sakarya’nın haberinde, çeşitli yasal değişikliklerin de torba yasayla Meclis’e geleceği, OVP’de yer alan değişikliklerin de bunlar arasında yer alacağı belirtiliyor.

Haberde, seçim vaatlerinin yer aldığı yasaların da Meclis’e sunulmaya hazırlandığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın AK Parti Seçim Beyannamesi’nde yer alan Aile ve Gençlik Bankası’nın kurulumunun da tamamlanarak Meclis’e iletilmesini istediği haberin kulis bilgilerinde yer alıyor. 16 milyona varan emeklinin maaşları ile ilgili iyileştirme konusunun Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca ele alındığı ve alternatiflerle konunun tamamlanmaya çalışıldığı da bilgiler arasında. Ayrıca 100. Yıl ikramiyesi için 5 bin lira verilmesi de yine ele alınacak konular içinde.

Görüldüğü gibi çalışmaya başlayan Meclis’in gündemi yılsonuna kadar ekonomi ağırlıklı olarak sürecek, bunda şaşırtıcı bir yan yok. Ancak enflasyon eğiliminin kırılması konusunun hükümetin asal gündemi haline geldiği bir ortamda, kaynak gerektirecek onca harcamanın nasıl finanse edileceği konusunun henüz belirsizliği koruduğunu anlıyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

Tüm kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye notunu iyileştirdiler, ancak enflasyonla mücadelenin kesintisiz sürdürülmesini bekliyorlar.