Yeni eserleriyle Neş’e Erdok sergisi

Neş’e Erdok hayranlarına müjde!

Türk resminin önde gelen temsilcilerinden Neş’e Erdok’un son iki yıl içerisinde ürettiği yapıtlardan oluşan 36. kişisel sergisi, 22 Ağustos – 10 Eylül tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada’da izleyicileriyle buluşuyor.

Sergi, sanatçının yarım asrı aşan aralıksız sanat üretiminin devamı niteliğinde, son dönemde tanık olduklarını aktardığı bir günlük gibi karşımıza çıkıyor. Katıksız bir gözlemle yorumladığı gündelik hayattan portreler, iç dünyasını yansıtan otoportreler ile çocukluk resimlerine son dönemde yaşanan önemli toplumsal meseleleri ele aldığı resimler eşlik ediyor.

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● Cazın farklı renkleri 33. Akbank Caz Festivali ile şehre taşınıyor

Avrupa’nın en prestijli caz festivallerinden Akbank Caz Festivali, 23 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında bir kez daha şehri cazın renkleri ve tınılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Farklı müzik türlerini bir araya getirdiği programıyla uzun senelerdir beğeniyle takip edilen Akbank Caz Festivali, 33. kez kapılarını açacak. Festivalde, açıklanan 7 konserin ardından, 10 konserin daha biletleri satışa çıktı. Festivalin organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

● Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde “eleğin hafızası” projesi

Kültür mirası alanında Dünya’nın en önemli iki ödülüne birden sahip olan tek müze olan ve 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülüne de layık görülen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi; sanatçı yerleştirme programı çerçevesinde “eleğin hafızası” projesini başlattı.

● Antakya Medeniyetler Korosu’na Aydın Doğan Ödülü

Aydın Doğan Vakfı tarafından, 1996 yılından bu yana her yıl, kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi farklı alanlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda övgü kazanan kişi veya kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen Aydın Doğan Ödülü’nün, bu yıl Hatay’dan tüm dünyaya barış mesajları ulaştırmış, yurt içi ve yurt dışında verdiği bin 500’ün üzerindeki konserle müziğin evrensel bir dil olduğunu hatırlatmış, Antakya Medeniyetler Korosu’na takdim edilmesi kararlaştırıldı.

“Antalya’dan Dünyaya” gastronomi yıldızları yağacak

2. Uluslararası Food Fest Antalya etkinliğinin tanıtımı için düzenlenen akşam yemeğine katılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in davetiyle Antalya’daydım. Yemek, 85 yıldır hizmet veren Antalya’nın simge restoranlarından 7 Mehmet’teydi. Sunulan lezzetler de Başkan’ın sohbeti de harikaydı.

Uluslararası Food Fest Antalya Gastromi Festivali Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yerel gıdaya sahip çıkmak, Antalya’nın coğrafi işaretli ürünlerini ve mutfağını dünya markası haline getirmek için geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği bir etkinlik. Bu yıl, 1-3 Eylül tarihlerinde ikinci kez kapılarını açacak. “Antalya’dan Dünyaya” mottosuyla gerçekleştirilecek olan ve dünyaca ünlü şeflerin ağırlanacağı festivalde; sergiler, ürün tanıtımları, workshoplar, paneller, söyleşiler ve yarışmalar düzenlenecek.

● 7 Mehmet’in işletmecisi ve şefi Mehmet Akdağ: Tüm dünyada pop-uplar yapacağız

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in davetiyle “Uluslararası Food Fest Antalya”nın tanıtımı için düzenlenen akşam yemeğine katılmak üzere Antalya’ya gittiğimde yemek öncesi 7 Mehmet Restoran’ın işletmecisi ve şefi sevgili Mehmet Akdağ ile sohbet etme fırsatı buldum. 7 Mehmet bugün doğduğu Antalya’nın, Türkiye’nin ve hatta dünyanın bildiği bir restoran. 1937 yılından bu yana üç nesildir hizmet veriyor.

7 Mehmet’in üçüncü kuşağı Mehmet Akdağ’ın heyecan verici haberleri vardı…

● Homage Hospitality’ye üç Thai Select Ödülü

Homage Hospitality çatısı altında 3 farklı konseptte Tayland lezzetleri sunan Çok Çok Thai, Az Çok Thai ve Çok Çok Pera, Thai Select ödülünün halihazırda verilen 3 farklı kategorisinin hepsinden birer ödül aldı.