Yeni heterodokslar olmasın diye neler yapmalıyız?

Kimilerine göre vatandaşı deneme tahtası olarak kullanıp üzerimizde “Yeni Türkiye Modeli” denendi. Kimilerine göre de Heterodoks gibi fiyakalı bilimsel ifade üzerinden bize yaşattıkları, tam bir komplo idi ve bu sayede ülke finansal kaynakları, yandaşlara aktarıldı, seçimi kazanma aracı haline getirildi.

Her nasıl olduysa bugün ekonomi uçurumun kenarında ve belli ki kalıcı kopuş yaşanmaması için çok ağır bedel ödeyeceğiz. Şimdiye kadar ödediklerimiz yetmez mi? Yetmeyecek. Zira 2 yılda bize yaşatılan heterodoks yıkımı, belimizi doğrultmak için yakın geleceğimizi ipotek ettiğimizi gösteriyor.

HANGİ KAPIYI ÇALSAM KARŞIMDA BURUK ACI

Şimdi tövbekâr olmuş gibi davranıyor ve Ortodoks politikaları deniyoruz. Toplum, heterodoks yıkımından öylesine bezmişti ki yeni ekonomi yönetimine kredi açtı ve “bizi düze çıkarırlar” umudu besledi. Fakat 4 aylık icraat gösteriyor ki yeni yönetime halkın kredisi bitti, inancı, güveni azaldı.

Bugün piyasa durma noktasında… Dünyada para bulma seferberliğindeyiz ve her kapıdan neredeyse nasihatle dönüyoruz. Nasihat demişken, hangi kapıyı çalsak karşımızda o buruk acı; “yeni yönetimin raf ömrü ne kadar? CB bir gecede yine Heterodoksa dönebilir, buna dair garanti verebilir misiniz?”

İKİ SORU İKİ CEVAP

Anayasaya kural koysak işe yarar mı?

Aslında Anayasa’yı nasıl algıladığına bağlı bu durum… Misal Merkez Bankası başkanının görevden alınmasını 3’lü kararnameye bağlı iken CB’nin iki dudağı arasına indiren de anayasa oldu. Liyakati önceleyen ve kurumların siyasetten bağımsızlığını öngören maddeler olsa bile “Anayasa’yı bir kere delmekten bir şey olmaz” der ve heterodoks belasından korunacağını sanırken bela gelir seni bulur.

O halde çözüm nerede?

Çözüm, siyasetin kimyasını tayin eden siyasi partiler yasasında ve mevcut delege yapısında… Üretilen değeri; iş dünyasına kâr ancak halka (emekli, memur, işçi) külfet olarak yıkabilme gücü olan siyaseti düzeltmeden daha nice heterodoks musibetleriyle yüzleşmek zorunda kalacağız. Bildiğim şudur; bizler (vatandaş) halimizi düzeltmeden elinde “heterodoks” ile çıkıp gelen birilerinin tuzağına düşmeyi sürdürürüz. Konfor tuzağına düşüren de zaten siyasetin ürettiği sahte refaha kanmaktır.

not

EKONOMİNİN GELDİĞİ NOKTAYI İYİ SORGULAMALIYIZ

Şu anda ekonominin ödediği bedel, birilerinin sorumsuzluğundan neşet etmiştir. Bizler bunun sebeplerini sorgulamayı akıl edemediğimiz ya da buna cesaret edemediğimiz için daha yüksek bedeller ödeyeceğimiz aşikârdır.

Misal elindeki “faiz sebep enflasyon sonuç” teziyle çıkıp gelen ve ekonomi arabasını taşlı yollara sürenler… Bilimsel her uyarıyı “dış güçler” diye damgalayanlar… Piyasanın sağlıklı işleyişinden “epistomolojik kopuş” ile 86 milyonun varlığını tehlikeye atanlar…

Bunların analizi yapılmadıkça, itibardan tasarruf olmaz diyerek yüz milyarlarca doları har vurup harman savuranların peşine düşülmedikçe yeni heterodokslara hazırlıklı olun. Şu anda dahi Ortodoks söylemi altında, ekonomiyi bırakın düze çıkarmayı, yandaşlarına kaynak arayışına tanık oluyoruz. Körfezden bulunamayan para, Amerika’dan akamayan kaynak, neden gelemiyor acaba? Baktığınızda ekonomiyi düze çıkarmak için hummalı uğraş varmış gibi… OVP’ler, kurullar filan… Ancak ekonomideki bozulmayı irdelemediğimiz sürece daha büyük krizlere hazırlıklı olun derim…