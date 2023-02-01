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Yenilenebilir enerjide neler yaşanıyor?

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan

Yenilenebilir enerji yatırımındaki zorluklar iş dünyasını bezdiriyor, işte bir örneği…

Geçen hafta “Geç fark edilen GES ve RES enerjisi” başlıklı yazımda, Türkiye‘nin aklın gereği olarak rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji yatırımlarını artırması  geretitiğini yazmış, rüzgar enerjisinin yüzde 4.7, güneş enerjisinin yüzde 3.7’de  kaldığına işaret ederek, bu alanda ciddi yeni yatırım gerektiğini belirtmiştim. Yazım üzerine Anadolu’dan bir iş insanı yaşadığı sıkıntıları anlatınca, bir ‘’not’’ göndermesini istedim.

Gönderdiği notu sizinle  paylaşıyorum:

- Sanayinin GES ve RES yatırımlarının önünü açabilecek en önemli adım olarak çağrı mektuplarının devredilmesinin önünün açılmasını görüyorum. Çağrı mektubu işlemi, yatırım gerçekleşip ilk üretim ve kabul sonrası oluşuyor. Bu da teşvik belgesi, potansiyel geliştirme ve benzeri gibi birçok sebepten dolayı ya mümkün olmuyor ya da çok zor gerçekleşiyor.

Oysa sanayici işi uzman kişilerin elde ettiği ürettiği yerlere çağrı mektubu sonrası yatırım yaparak hızlı bir şekilde ulaşabilir. Bu danışmanları ‘’simsar’’  olarak görmek yanlış. Çağrı mektubunun devir imkanı olmadığından aracılar para  kazanıyor. Mektup vs. riskler ise yatırımcılara kalıyor.”

İş insanı anlattıkları bu konuda sadece bir örnek. Geçen hafta  Balıkesir Ticaret Odası’ndaki ekonomi oturumunda benzer sıkıntı ve tıkanmaların olduğunu EKONOMİ Balıkesir Bölge Temsilcisi arkadaşımız Sultan Azizoğlu’nun kaleminden okudum. 

Anlaşılıyor ki yenilebilir enerji ‘’altından kalkılmaz‘’ bir yük haline  dönüşmüş. Sanki iktisadın ‘’görünmez eli‘’ bu işin engellenmesi için bir ağ oluşturuyor.

AB’nin karbon ayak izinin azaltılması için  bu yılın sonunda devreye girecek  karbon vergisi var. Yenilebilir enerji payını artırmak doğaya borcumuzu yerine getirmek kadar, AB’ye ihracatın önünü  açmak için de zorunlu.  

‘’Türkiye Ulusal Enerji Planı’’ nın hedeflerine uygun olarak,  GES ve RES yatırımlarının kolaylaştırılmasını bekliyoruz…

GÜNÜN SÖZÜ:

Berlin’de 12 Şubat yerel seçimleri öncesi sosyal demokratlar (SPD)  döner et fiyatlarının dondurulmasını talep etti.

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