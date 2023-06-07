Yenişehir Belediyesi’ne hakkını teslim edelim

“Faks sinyali alabilir miyim ya da faks sinyali verir misiniz?” Bu cümleyi duyduktan sonra faks cihazından gelen sesler ve artan bir merakla cihazdan çıkmaya başlayan kâğıdı takip eder ve içeriğinin ne olduğuna bakardık. Kurum ve kuruluşlar basına açıklamalarını bu şekilde servis ederlerdi. Bizler de gelen metinde habere konu olabilecek bir bilgi var ise habere dönüştürürdük.

Gelişen teknoloji ile birlikte işler hafifledi. Basın ile işi olan kurumlar oluşturdukları Whatsapp gurubu üzerinden her türlü bilgiyi, belgeyi ve fotoğrafı paylaşıyorlar. Bizler de habere konu olabileceğini düşündüklerimizi kullanıyoruz. Bu hızlı Whatsapp trafiği içerisinde dikkatimi çeken ancak bir türlü dokunamadığım bir kurum oldu. Yenişehir Belediyesi. Oluşturdukları Whatsapp grubu üzerinden sürekli olarak yaptıkları hizmetleri ve işleri paylaşıyorlar.

2019 yılından itibaren Yenişehir Belediye Başkan Vekilliği görevini, Yenişehir Kaymakamı Murak Beşikçi yürütüyor. Kaymakam Bey’i göreve geldiği ilk günlerde ziyaret etmiştim. Sonralarında ise yaptığı saha çalışmalarında denk geldikçe sohbet eder selamlaşırız. Başkan yardımcılığı görevini yürütenlerden Mustafa Temel ile çok eski tanışırız. Diyarbakır Valiliği’nde çalıştığı dönemlerden... Beyefendi, çalıştığı tüm kurumlarda işine hâkim ve işinin hakkını veremeye çalışan bir isim.

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Temel’i ziyaret ettim. Randevusuz, kapısını rahatlıkla çalabildiğim bir isim. “Belediye olarak aktifsiniz. Basın Whatsapp gurubunuzdan yaptığınız işleri takip ediyorum” dedim. Kendisi de göreve geldikleri günden itibaren başkan vekili Murat Beşikçi öncülüğünde yaptıkları çalışmalar ile ilgili rakamlar paylaştı.

Yenişehir Merkez ilçe nüfusu yaklaşık 215 bin civarında. Özellikle gelir düzeyi düşük aileler ve öğrenciler için yaptıkları çalışmalar çok güzel. Bunlara örnek olarak; Yenişehir ilçesinde ikamet eden ortaokul ve lise öğrencilerine (Hanede kişi başına düşen aylık gelirin 2 bin 250 TL’den da az olması koşulu ile) aylık 150 TL ulaşım desteğini, binlerce aileye Yenişehir Belediyesi sınırları dahilinde 3 nokta da kurdukları market ile bin 500 TL’lik alışveriş desteğini, yeni evlenecek çiftlere evlilik paketi desteğini, giyim desteğini, üniversite öğrencilerine gıda desteğini, dar gelirli ailelere çocuk bezi desteğini ve bunlara benzer birçok çalışmayı sayabilirim.

Ne diyelim, icraat yapandan, yazması ve kamuoyu ile paylaşması bizden. Hak edene hakkını teslim etmek gerek.