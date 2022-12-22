Yeşil Ambalaj’a ikinci kuşak eli değdi

Son 20 yılına tanıklık ettiğim Diyarbakır’da işler artık ikinci kuşaklara devir oluyor. Kentin aile şirketlerinin ikinci kuşakları gerçekten umut vadediyor. Bunlara verilebileceği örnekler çok. Ama ben bu yazımda Yeşil Ambalaj’ın 34 yaşındaki genç ikinci kuşağı Hasan Yeşil’den bahsetmek istiyorum. Yeşil Ailesi ile Diyarbakır’a geldiğim ilk günlerden itibaren bağlantı içindeyim. En başta da halen Diyarbakır Ticaret Borsası başkanlığı görevini yürüten Engin Yeşil ile. Engin Yeşil ve tüm kardeşler gerçekten her yönleri ile örnek gösterilebilecek ve kente, topluma faydası olan insanlar. Ailenin kökeni çiftçiliğe dayanıyor. Bugün halen daha bu alandaki faaliyetleri devam ediyor.

Yeşil Ailesi’nin işlerini tamamen devrettiği Engin Yeşil’in büyük oğlu Hasan Yeşil geçtiğimiz günlerde Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nde basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantı öncesi ilk defa basın toplantısı düzenlediğini ifade etti. Toplantının amacı; 2015 yılından itibaren oluklu mukavva üretimi gerçekleştiren Yeşil Ambalaj’ın, Gümrük Müdürlüğü verilerine göre kentte en çok ihracat yapan ilk beş firması içinde olması.

Yedi yıl içerisinde ihracata yönelik, kapasite artışına yönelik ve dijital dönüşüm ile ilgili yatırımlar yaptıklarını belirten Hasan Yeşil, hem mevcut yatırımlarında büyüyeceklerinin hem de faklı alanlarda yatırım yapacaklarının altını çizdi. 250 kişi istihdam ettiklerine değinen Yeşil, Diyarbakır’dan Ortadoğu’ya, Avrupa’ya ve hatta Amerika’ya ihracat yaptıklarına değindi.

Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü verilerine göre, 2022’nin ilk 11 ayında en çok araç çıkışı yapan ve en çok beyanname açan firma olduklarına da değinen Yeşil, çıkan her araçtan yüzde 25’inin Yeşil Ambalaja ait olduğunu ifade etti.

Hasan Yeşil’in kamuda da 8 yıllık bir tecrübesi var. Üç yıl özel bir banka ve beş yıl Kredi Garanti Fonu Diyarbakır Müdürlüğü’nde çalışmış. Bu nedenle hem Diyarbakır’da hem de çevre illerde birçok işletme ile ilgili bilgi sahibi.

Diyarbakır’da özel sektörün problemlerinin başında ilk sırada yer alan finansa erişim konusuna da değinen Hasan Yeşil, Doğu Anadolu ve Güneydoğu’daki banka müdürlüklerine yetki verilmesi durumunda bu sorunun azamiye ineceğini belirtti.

Asgari ücret ile ilgili gelen bir soruya ise bir işveren olarak çalışanlara maliyet gözüyle bakmadıklarını, bir değer olarak baktıklarını, iş dünyasının kendi gerçekleri olmasına rağmen asgari ücretin işverene bir maliyetin olacağını düşünmediğini söyledi.

Genç ve başarılı bir yönetici olarak Hasan Yeşil’in ilk defa gerçekleştirdiği basın toplantısı son derece başarılı ve verimli geçti. Yeşil Ailesi’ne, kentlerine kattıklarından dolayı sonsuz teşekkürler.