Yetkiler için sınıra çekilmeye gerek var

Seçim sonrası kurulan Cumhurbaşkanlığı Hükümeti, ilk toplantısını Erdoğan başkanlığında Külliye’de yaptı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’yeni kabinenin işinin zor olduğunu bildiklerini’ belirtti ve Anayasa’da değişiklik teklifini yeniden Meclis’e sunacakları bilgisini verdi.

Dünkü, “Kurumlara güven geri getirilmeli” başlıklı yazımla ilgili olarak arayan birçok EKONOMİ okuru, yazıda yer alan parlamentonun, geçen yıl 80 kanun çıkarmasına karşılık, 784 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kararıyla yönetilmemiz olumsuzluğu üzerine görüş açıklayıp, bu konunun yanlışlığının son bulması gerektiğini söylediler. Ayrıca, yeni hükümetin parlamento ile iş birliği içinde çıkarılacak yasalarla yönetilmesi gerektiğini vurguladılar. Külliye’deki bürokratik kurullarda hazırlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve kararlarının asgari seviyeye inmesi gerektiğini belirttiler. Parlamentonun yasa yapımında tekrar yerini alması gerektiğinin altını çizdiler.

Parlamentoda bir yasa çıkarken, konu komisyonlarda ele alınıyor, bu komisyonlarda iktidar ve muhalefet milletvekilleri görev yapıyor burada mutabakata varılan tasarılar Meclis’e indirilip yeniden tartışmaya tabi tutulduktan sonra oylanarak kanunlaşıp hayata geçiriliyor. Külliye bürokratlarının hazırladıkları kararlar, Meclis yasa çalışmalarını ise hiç andırmıyor. Okurlarımız yetki sınırları içinde kalınmasını ve Hükümet ile TBMM işbirliğinin esas alınması gerektiğini vurguluyorlar.

Ben de işleyişi hızlandırmak için gündeme getirilmiş olan Cumhurbaşkanlığı karar ve kararnamelerinin ’çok özel hallerde’ kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Yönetimimizle ilgili kararların parlamentoda yasalarla düzenlenmesini doğru ve yerinde görüyorum.

Demokrasi kurumlar ve kuralar rejimidir. Ona uygun davranılması, farklı düzenlemelerle kurumların yetki devri yapılmaması gerekir.

Yaptığım sohbetlerden çıkan sonuç, kurumların yetki sınırları içinde kalmaları gerektiği, sınır aşanların yetki sınırlarına içine çekilmesi yönünde oldu.

Bakalım, yeni dönemde parlamentonun ağırlığı olan bir yasal düzenleme ile yetkiler yerine oturmuş şekilde yönetilecek miyiz?