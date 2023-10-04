Yüzde 5 faizi kim kaldırabilir?

Euro bölgesinde dezenflasyon süreci hızlanmış gözüküyor. Ekim enflasyonu da beklentinin altında gelirse, faiz indirim tartışması boyut kazanabilir. ABD’de tahvil faizlerindeki artışlar, piyasa profesyonellerini bile tedirgin ediyor.

Fed’in yüksek faizine rağmen, Amerikan ekonomisinin güçlü performansı sürüyor. Piyasa oyuncularının yakından takip ettiği, Atlanta Fed’in büyüme göstergesi, ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 büyüyeceğini öngörüyor. Bu tarz ekonomik verilerle, ne enflasyon hedefine yakın vadede ulaşılır, ne de yüksek faiz dönemi biter.

ABD’de tahvil piyasası ‘‘Yüzde 5’li faizleri Amerikan ekonomisi kaldırabilir’’ mesajını veriyor. Öte yandan, başta euro bölgesi olmak üzere, hiçbir bölge yüzde 5’li faizleri kaldıramaz. Zaten diğer bölgelerden negatif ekonomik sinyaller geliyor. Bölgeler arasındaki faiz farkları belirleyici olacak.