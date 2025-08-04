Zayıf ABD istihdam verisi sonrası piyasalar

ABD emek piyasası, temmuz ayında 74 bin, tarım dışı istihdam ile 104 bin civarındaki beklentiye göre çok daha zayıf bir tablo çizdi. Daha önemlisi mayıs ve haziran ayı istihdam rakamları 125 bin ve 133 bin aşağı çekildi. Emek piyasasında daha önce öngörülmeyen sert bir yavaşlama gösteren veri sonrası eylül ayı faiz indirim beklentisi %40’tan %80’e yükselirken, dolar %1’e yakın zayıfladı, tahvil verim eğrisinde iki yıllık tahvillerde 30 baz puana yakın gerileme görüldü. FOMC üyesi Kugler’in istifa etmesi, Fed’in güvercinleşme süreci hızlanacak beklentisi ile piyasaların tepkisini sertleştirdi.

Hisse senetleri ekonomideki yavaşlamaya %2’ye yakın satış ile cevap verdi. Piyasa oyuncularının ikinci yarı büyüme tahminlerini aşağı çektiği bir ortamda borsadaki düşüşü normal karşılamak gerekir. İkinci çeyrek performansı beğenilmeyen Amazon %8 değer kaybı ile satış dalgasında başı çekti. OPEC+ üyelerinin üretimi artıracağı beklentisiyle enerji hisseleri sert değer kaybetti. Banka, havacılık, teknoloji Wall Street’teki sert geri çekilmede etkili olan diğer sektörlerdi. Altın madenleri, gıda ve tahvil gibi davranan dağıtım şirketleri satış dalgasında pozitif ayrıştı.

Borsa İstanbul, zayıf ABD verisi sonrası şaşırtıcı derecede dirençliydi. İkinci büyük ihracat pazarımızda sert yavaşlama sinyalinin Borsa İstanbul’u negatif etkilemesini bekliyorduk. Ama zayıf dolar, düşük petrol fiyatları, faiz indirim beklentileri ve tahvil faizlerindeki sert gerileme piyasaları sakinleştirdi. Banka, demir-çelik, havacılık, holding, GYO gibi sektörlerde hisse bazlı pozitif ayrışma endekslerdeki kaybı sınırladı.

Piyasalar bardağın dolu tarafını görme eğiliminde

Bu hafta piyasalar bugün Türkiye temmuz enflasyon verisine, salı günü ABD hizmet PMI ve ISM verilerine, perşembe günü İngiltere Merkez Bankası faiz kararına odaklanacak. Piyasanın temmuz ayı enflasyon tahmini %2,4. Enflasyondaki yükselişi kamu kaynaklı ve geçici gördüğümüz için önemli bir tepki beklemiyoruz. Piyasalar bardağın dolu tarafını görme eğiliminde. Aşağı yönlü sürpriz yapan bir veri dezenflasyon programına güveni artırarak pozitif tepkiye yol açabilir. ABD hizmet ISM ve PMI rakamlarının görece güçlü gelmesi bekleniyor. Zayıf tarım dışı istihdam ve imalat sanayi PMI verisi sonrası güçlü hizmet verisi piyasalara moral verebilir. Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası’nın faiz indireceği tahmin ediyor. Merkez bankasının enflasyonun yüksek seyretmesine rağmen ekonomide sert iniş endişesi ile faiz indireceği öngörülüyor.