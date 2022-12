Züccaciyede erkek müşteri oranını yüzde 40’a çıkardı

Jumbo’nun kurucusu Nubar Çolakyan, 1947 yılında henüz 15 yaşında iken dünyada ünlü olan Jumbo isimli filden çok etkilendi. Kendi markasının da bir fil kadar sevimli ve güçlü olmasını, uzun yıllar yaşamasını istedi. Ürettiği çatal bıçaklar için Jumbo adını seçti, logosuna da fili koydu. Çemberlitaş’taki küçük bir atölyeden başlayan o yolculuğun üzerinden 75 yıl geçti. Çolakyan Ailesi, Jumbo’yu sattı. Markanın yeni sahibi Karaca Ailesi oldu. Markanın yaşatılmasını sektöre bir vefa borcu olarak gören Karaca Ailesi, Jumbo’yu lüks, rafine bir marka olarak konumlandırdı. Jumbo, 60’ıncı mağazasını geçen hafta Gaziantep’te açtı. Aralarında Weimar ve Guzzini’nin de olduğu İtalyan, Fransız ve Alman 10 global markanın ürünlerini satmaya başladı. 2023 yılında 10 mağaza açılacak ve yeni global markalarla da anlaşma yapılacak.

Öte yandan Jumbo, ağustos ayında yeni bir mağaza konseptini hayata geçirdi. İstanbul Göktürk’teki bu yeni mağazada bir patisserie de açıldı. Ürünler orada pişiyor ve müşterilere sunuluyor. Jumbo marka çikolatalar da ilk kez burada satılmaya başlandı.

Puro ve marinden sonra golf koleksiyonu geliyor

Klasik züccaciye mağazacılığının ötesine geçmeyi hedeflediklerini söyleyen Jumbo’nun Genel Müdürü Sami Hotak ile buluştuk. “Elimizde çok temiz ve başarılı bir markamız var. İşimizi seviyoruz ve layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Ürün ve hizmetle farklılaşarak büyümeye devam ediyoruz. Yeni konsept mağazamızı da bu hedef doğrultusunda hayata geçirdik. Bir yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz.

Etiler’deki mağazamızı da büyüttük ve orada da patisseri hizmeti veriyoruz. Büyük şehirlerde birer tane bu yeni konsept mağazamızdan açmayı hedefliyoruz. Sırada Antalya ve Bodrum var. İzmir ve Ankara da öncelikli hedefimiz” diyen Hotak, farklı ürün gamlarıyla müşteri profilini de genişlettiklerine dikkat çekiyor. Puro ve marine kategorisiyle önemli bir erkek müşteri kitlesine ulaştıklarını anlatan Hotak, ekliyor:

“Araştırmalar yaparak, müşteri beklentisine uygun yeni ürün gruplarına yöneliyoruz. 2023 yılının ilk yarısında golf koleksiyonumuzu hazırlayacağız. Artık müşterilerimiz sadece kadınlar değil. Erkekler bizim için çok kıymetli bir profil. Marine, puro, viski ve şarap ürünleri ile üçüncü nesil kahve makineleri sayesinde erkek müşteri sayımız arttı. Online’da erkek müşterilerimizin oranı yüzde 40’a ulaştı. Evet kadınlar eşlerinin kredi kartını kullanıyor ama bunun çok büyük oranı erkek müşteri…”

Sami Hotak’a mağazalarda en çok satılan ürünleri de soruyorum, şöyle sıralıyor: “En fazla çatal ve bıçak satılıyor. İkinci sırada yemek takımları, üçüncü sırada da mutfak grubu yani gıda hazırlama grubu var.”

‘2022 iyi geçti, ciroda üç kat, adette yüzde 50 büyüme kaydettik’

Sami Hotak, 2022 yılının kendileri için iyi bir yıl olduğunu söylüyor. Ev kategorisini şanslı bir sektör olarak nitelendiren ve pandemiden çıkışın etkisinin de çok önemli olduğunu kaydeden Hotak, “2022 yılını güzel geçirdik. Ciroda üç kat, adet bazında yüzde 50 büyüme kaydettik. Ciroda online’ın payı yüzde 25… Bu yılı 900 milyon TL ciro ile kapatacağızHoreca sektöründe de önemli bir oyuncuyuz. Müşterinin evinde, dışarıda yemekte ve ailesiyle tatile gittiği otelde de olmak istiyoruz. 50 tane Horeca bayimiz var. Bir çok otel yatırımcısı yurt dışındaki otellerine de bizim ürünlerimizi alıyor. Dolaylı yoldan ihracata katkı sağlıyoruz. Bu yıl yeni açılan hemen hemen tüm otellerle çalıştık. Yakın coğrafyadaki bütün işletmeler ana ihtiyaçlarını Türkiye’den temin ediyor. Horeca’da son dönemde Katar ve Dubai’de çok etkiliyiz. Türkmenistan’da mağazamız açıldı. Gürcistan, Kazakistan ve Özbekistan gibi ülkeler için önemli projeler yönetiyoruz. Avrupa’da Montenegro’ya satış yapmaya başladık” diye konuşuyor.

Filler, devlet korumasından çıkan gençler için tasarlanacak

Sami Hotak, sanat ve tasarımı birleştirdiklerini, sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiklerini söylüyor ve devam ediyor: “Jumbo’da tasarım her zaman satıştan önce gelmiş. Markanın kuruluşunda yüklendiği bu misyonu bugün geçmişten günümüze kadar her daim, zamansız tasarımlar mottosu ile sürdürüyoruz. Tüm Ar- Ge çalışmalarımızda, tasarımlarımızın özgün olması ve uzun soluklu bir hayat hikayesine sahip olabilmesi için çalışıyoruz. 120’den fazla endüstriyel tasarımızla Türkiye ve dünya çapında kazandığımız sayısız ödüller bunun bir kanıtı. Jumbo Atölye adı altında bir tasarım akademisi açma hayalimiz var. Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyoruz. Yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Simay Bülbül’ün başkanlığını yaptığı, devlet korumasından çıkan 18 yaş gençlere mentörlük yapan Kırmızı Çocuklar Derneği ile bir iş birliğimiz olacak. Seramik ve moda sektörlerinden ünlü sanatçılara fil tasarımı yaptıracağız ve mağazalarımızda satacağız. Amacımız bir fon oluşturup çocuklar için sürdürülebilir bir gelir sağlamak. Fillerimiz her yıl güncellenecek.”