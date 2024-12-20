  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. Beyin kanaması geçirmişti: Rekortmen diziyle ekranlara dönüyor!
Takip Et

Beyin kanaması geçirmişti: Rekortmen diziyle ekranlara dönüyor!

Beyin kanaması geçirdikten sonra Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan Settar Tanrıöğen, sağlığına kavuşarak Kızıl Goncalar dizisinde tarikat lideri rolüyle setlere dönüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beyin kanaması geçirmişti: Rekortmen diziyle ekranlara dönüyor!
Takip Et

Geçen yılın ocak ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmıştı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Settar Tanrıöğen, sağlığına kavuşmasının ardından yapımcı Faruk Turgut ile el sıkıştı.

Tanrıöğen, şirketin diğer dizisi Kızıl Goncalar ile setlere dönerek, yeni yıldan sonra tarikat liderini canlandıracak.

Ünlü dizi davalık oldu: Halikarnas Balıkçısı'nın torunları mahkemeye başvurduÜnlü dizi davalık oldu: Halikarnas Balıkçısı'nın torunları mahkemeye başvurduGündem
Müge Anlı’da işlenen Handan hemşirenin hikayesi dizi oluyor: Başrol isim belli olduMüge Anlı’da işlenen Handan hemşirenin hikayesi dizi oluyor: Başrol isim belli olduKültür-Sanat
Trafikte tartıştığı polis tarafından vurulan ünlü mimar Turgut Toydemir hayatını kaybettiTrafikte tartıştığı polis tarafından vurulan ünlü mimar Turgut Toydemir hayatını kaybettiGündem
Singapur'da Türk mühendis gemiden düştü, arama çalışması başlatıldıSingapur'da Türk mühendis gemiden düştü, arama çalışması başlatıldıGündem

 

Kültür-Sanat
Müge Anlı’da işlenen Handan hemşirenin hikayesi dizi oluyor: Başrol isim belli oldu
Müge Anlı’da işlenen Handan hemşirenin hikayesi dizi oluyor: Başrol isim belli oldu
Ünlü dizi davalık oldu: Halikarnas Balıkçısı'nın torunları mahkemeye başvurdu
Ünlü dizi davalık oldu: Halikarnas Balıkçısı'nın torunları mahkemeye başvurdu
Hepsiburada 2024’ün en çok satan kitaplarını açıkladı!
Hepsiburada 2024’ün en çok satan kitaplarını açıkladı!
dDf kurucu ortağı Arhan Kayar hayatını kaybetti
dDf kurucu ortağı Arhan Kayar hayatını kaybetti
2025 Oscar Ödülleri kısa listesi açıklandı: Türkiye'nin Oscar hayali yine hayal oldu
2025 Oscar Ödülleri kısa listesi açıklandı: Türkiye'nin Oscar hayali yine hayal oldu
Ahmet Kaya'nın şarkısına benzetilmişti: Adele'in şarkısı hakkında kaldırma kararı
Ahmet Kaya'nın şarkısına benzetilmişti: Adele'in şarkısı hakkında kaldırma kararı