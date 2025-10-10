Boyner Yayınları’ndan güçlü iletişimin sırlarını anlatan yeni kitap: Süperiletişimciler

Pulitzer ödüllü araştırmacı gazeteci Charles Duhigg’in imzasını taşıyan “Süperiletişimciler: Bağlantının Gizli Dili Nasıl Çözülür” adlı eser; çarpıcı örnekler, güçlü hikâye anlatıcılığı ve derin araştırmaları ustaca harmanlayarak, iletişimin gizli katmanlarını gözler önüne seriyor.

Doğru iletişimle herkesle bağ kurmak mümkün

Yeni kitabında “İletişim bir süper güçtür; doğru araçlarla herkesle bağ kurmak mümkündür” mesajını merkeze alan Charles Duhigg, bilinçli iletişimin altın kurallarını okuyucuya sunarak, güçlü bağlar kurmanın yollarını gösteriyor. Kitap, gündelik diyaloglardan iş hayatındaki stratejik iletişime kadar uzanan örneklerle, iletişimin dönüştürücü gücünü ortaya koyuyor.

Süper iletişimcilerin sırrı üç ayrı düzeyde saklı: Pratik, duygusal ve sosyal

Charles Duhigg, eserinde iletişimin yalnızca konuşmak değil; anlamak, hissetmek ve bağ kurmak olduğunu vurguluyor. Duhigg’e göre; her sohbet aslında üç ayrı düzeyde ilerliyor: “Pratik: Konunun özü nedir?”, “Duygusal: Taraflar ne hissediyor?”, “Sosyal: Bu konuşma kimliklerimizi nasıl yansıtıyor?” Bu katmanları fark edebilen kişiler, yani süper iletişimciler, hem kendilerini daha net ifade edebiliyor hem de karşılarındakini aynı açıklıkla dinleyebiliyor.

Duhigg, çocukların okuldan kim tarafından alınacağı gibi basit kararların bile bireylerin deneyimleri, değerleri ve duygusal dünyalarıyla nasıl şekillendiğini gösteriyor. Boyner Yayınları’nın yeni kitabı Süperiletişimciler, iletişimde derinlik arayan herkes için güçlü bir kaynak oluyor.