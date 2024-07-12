'Cinnet' filminin oyuncusu Shelley Duvall hayatını kaybetti

Stanley Kubrick imzalı "Cinnet" (The Shining) ve Robert Altman'ın çeşitli filmlerindeki rolleriyle tanınan oyuncu Shelley Duvall, 75 yaşında diyabet komplikasyonları nedeniyle Teksas'taki evinde hayatını kaybetti.

Oyuncunun hayat arkadaşı müzisyen Dan Gilroy da The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada haberi doğruladı.

Gilroy, “Sevgili, tatlı, harika hayat arkadaşım bizi terk etti. Son zamanlarda çok fazla acı çekiyordu, artık özgür. Uçup git güzel Shelley" dedi.

Duvall, kendisini ilk kez memleketi Houston, Teksas'ta üniversitedeyken keşfeden yönetmen Robert Altman'ın yönettiği yedi film de dahil olmak üzere 1970'lerin dönüm noktası niteliğindeki klasikleriyle adını duyurdu.

Oyuncu, 1977 yapımı “3 Kadın” filmiyle Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı.