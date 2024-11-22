Doğukan Manço, babasının filmi ile ilgili konuştu: Üzerimde çok baskı var

Gülpembe, Dağlar Dağlar, Unutamadım, Arkadaşım Eşek gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı Barış Manço'nun hayatı film oluyor.

Usta sanatçının hayatını beyazperdeye taşıyacak olan filmde Ekin Koç başrolde olacak. Haziran 2025'te sete çıkacak olan filmin yönetmen koltuğunda ise Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç'ın oturacak.

"Üzerimde çok baskı var"

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, babasının hayatını konu alacak film hakkında konuştu. Magazin Burada'nın haberine göre, Manço "Senaryoyu okudum. Çok eğlenceli bir senaryo oldu. Benim üzerimde çok baskı var. 'Sen babana çok benziyorsun. Sen neden oynamıyorsun?' diye. Bildiğim iş değil. Oynarım ama bildiğim iş değil. Herkes bildiği işi yaparsa daha iyi olur" dedi.

Manço sözlerine "Hala gündeme geliyor. Hala aramızda konuşuluyor. Barış Manço'yu daha canlandıracak bir oyuncu varsa o yapsın yoksa ben biyolojik olarak çok benziyorum zaten" diye devam etti.

"Çok beklentileri var"

Hazırlıkları süren filmde Barış Manço'yu canlandırmaya hazırlanan Ekin Koç, film hakkında "Büyük bir iş olacak. Heyecanlıyım, çok da beklenti var. o yüzden birazcık korkuyorum açıkçası. Beklenti her zaman çok olumlu bir şey değil. Kolay hayal kırıklığı yaratabiliyor. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım" demişti.

"Şu an envanter topluyoruz"

Film için çalışmaların sürdüğünü belirten ünlü oyuncu, "Manço'nun yakınlarıyla görüştük, daha da devam edeceğiz. Şu an envanter topluyoruz. Zaten elimizde baya bir arşiv var. Hem onlara gireceğiz hem vokal koçu, müzikal bazı şeyler yapacağız. Mümkün mertebe bu süreçte yönetmen, senarist, oyuncu üçgeninde üzerinden geçtiğimiz kadar geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ekin Koç müzikle de ilgileniyor

Son olarak Taş Kağıt Makas dizisinde başrol oynayan Ekin Koç, oyuncu kimliğinin yanı sıra müziğe olan ilgisiyle de tanınıyor. Samed Nalbant‘la 2022 yılında kurduğu “DayOff Kolektif” adlı grupla zaman zaman sahne de alan oyuncu, gitar çalıp şarkı söylüyor.

32 yaşındaki Ekin Koç, Üç Kuruş, Bizim İçin Şampiyon, Sana Bir Sır Vereceğim, Uyanış: Büyük Selçuklu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Benim Adım Gültepe, Senden Bana Kalan ve Kurak Günler gibi yapımlarla tanınıyor.