Ünlü metal grubunun bas gitaristi Sam Rivers hayatını kaybetti

Sam Rivers'ın vefat haberi Limp Bizkit grubunun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Limp Bizkit grubu sosyal medya mesajında Sam Rivers'ı sadece "basçımız değil", "sesimizin ruhu" olarak tanımladı.

Grup üyeleri mesajda "Birlikte çaldığımız ilk notadan itibaren, Sam asla yerini dolduramayacak bir ışık ve ritim getirdi. Varlığı unutulmazdı, kalbi ise kocamandı" ifadelerine yer verdi.

Rivers’ın ölüm nedeni açıklanmadı.

Fred Durst, John Otto, DJ Lethal ve Sam Rivers’tan oluşan Limp Bizkit, 1994 yılında kuruldu. Hip-hop ve rock karışımı tarzı ile küfürlü şarkı sözleri sayesinde, 90’ların sonlarının belirleyici sound’larından biri olarak kabul edildi ve ağır müziğin ana akıma taşınmasına katkıda bulundu.