Dünyanın en ünlü tablosunun gizemi çözüldü! 'İnci Küpeli Kız'ın kim olduğu ortaya çıktı

Dünyanın en tanınmış tablolarından 'İnci Küpeli Kız'’ın 360 yıllık gizemi çözüldü.

Ressam Johannes Vermeer'in en ikonik eserlerinden biri olan ve birçok sanatçı ve yapıma ilham kaynağı olan İnci Küpeli Kız eserindeki kızın kim olduğuna dair dikkat çekici bir teori ortaya atıldı.

'İnci Küpeli Kız'ın kim olduğu ortaya çıktı

1665'te yaptığı eserle tanınan Vermeer'in sadece Hollandalı Pieter van Rujiven ve Maria de Knuijt için çizim yapan Vermeer'in çizdiği kızın da bu çiftin kızı olduğu öne sürüldü.

İngiliz Sunday Times gazetesine konuşan Andrew Graham-Dixon, İnci Küpeli Kız'ın Magdalena olduğunu söyledi.

Magdalalı Meryem gibi giyindi

Sanat tarihçisi, radikal bir Hıristiyan mezhebe bağlı olan ailenin kızının "Hz. İsa'ya olan derin sevgiyle" baktığını ve Magdalalı Meryem gibi giyindiğine dikkat çekti.

Vermeer'in hayat hikayesini kaleme alan Dixon, "1667 sonbaharında 12 yaşında olması gerekiyor" derken, genç kızın annesi Maria de Knuijt'in de Vermeer'e yüklü bir miras bıraktığını dile getirdi.