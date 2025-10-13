  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. Dünyanın en ünlü tablosunun gizemi çözüldü! 'İnci Küpeli Kız'ın kim olduğu ortaya çıktı
Takip Et

Dünyanın en ünlü tablosunun gizemi çözüldü! 'İnci Küpeli Kız'ın kim olduğu ortaya çıktı

Dünyanın en ünlü tablolarından olan Johannes Vermeer'in en ikonik eseri 'İnci Küpeli Kız'ın sırrı çözüldü. 360 yıllık gizeme dair bir teori ortaya atıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dünyanın en ünlü tablosunun gizemi çözüldü! 'İnci Küpeli Kız'ın kim olduğu ortaya çıktı
Takip Et

Dünyanın en tanınmış tablolarından 'İnci Küpeli Kız'’ın 360 yıllık gizemi çözüldü.

Ressam Johannes Vermeer'in en ikonik eserlerinden biri olan ve birçok sanatçı ve yapıma ilham kaynağı olan İnci Küpeli Kız eserindeki kızın kim olduğuna dair dikkat çekici bir teori ortaya atıldı.

Dünyanın en ünlü tablosunun gizemi çözüldü! 'İnci Küpeli Kız'ın kim olduğu ortaya çıktı - Resim : 1

'İnci Küpeli Kız'ın kim olduğu ortaya çıktı

1665'te yaptığı eserle tanınan Vermeer'in sadece Hollandalı Pieter van Rujiven ve Maria de Knuijt için çizim yapan Vermeer'in çizdiği kızın da bu çiftin kızı olduğu öne sürüldü.

İngiliz Sunday Times gazetesine konuşan Andrew Graham-Dixon, İnci Küpeli Kız'ın Magdalena olduğunu söyledi.

Dünyanın en ünlü tablosunun gizemi çözüldü! 'İnci Küpeli Kız'ın kim olduğu ortaya çıktı - Resim : 2

Magdalalı Meryem gibi giyindi

Sanat tarihçisi, radikal bir Hıristiyan mezhebe bağlı olan ailenin kızının "Hz. İsa'ya olan derin sevgiyle" baktığını ve Magdalalı Meryem gibi giyindiğine dikkat çekti.

Vermeer'in hayat hikayesini kaleme alan Dixon, "1667 sonbaharında 12 yaşında olması gerekiyor" derken, genç kızın annesi Maria de Knuijt'in de Vermeer'e yüklü bir miras bıraktığını dile getirdi.

Haluk Akakçe atölyesi kapılarını sanatseverlere açtıHaluk Akakçe atölyesi kapılarını sanatseverlere açtıKültür-Sanat
Ressam Bob Ross’un 30 tablosu açık artırmaya çıkıyorRessam Bob Ross’un 30 tablosu açık artırmaya çıkıyorKültür-Sanat
Lüks ev ve arabadan daha pahalı! Bir ‘harf’ servet değerinde bedelle müzayedeye çıkıyorLüks ev ve arabadan daha pahalı! Bir ‘harf’ servet değerinde bedelle müzayedeye çıkıyorDünya
Tavşanlı ve Çatalhöyük’te tarihi keşif! Binlerce yıllık nohut ve ekmek kalıntısı bulunduTavşanlı ve Çatalhöyük’te tarihi keşif! Binlerce yıllık nohut ve ekmek kalıntısı bulunduKültür-Sanat

 

Kültür-Sanat
Haluk Akakçe atölyesi kapılarını sanatseverlere açtı
Haluk Akakçe atölyesi kapılarını sanatseverlere açtı
44 yıllık dönem sona eriyor: MTV, ekranlara veda ediyor
44 yıllık dönem sona eriyor: MTV, ekranlara veda ediyor
Boyner Yayınları’ndan güçlü iletişimin sırlarını anlatan yeni kitap: Süperiletişimciler
Boyner Yayınları’ndan güçlü iletişimin sırlarını anlatan yeni kitap: Süperiletişimciler
Sanatçı Niyazi Sayın hayatını kaybetti
Sanatçı Niyazi Sayın hayatını kaybetti
Tavşanlı ve Çatalhöyük’te tarihi keşif! Binlerce yıllık nohut ve ekmek kalıntısı bulundu
Tavşanlı ve Çatalhöyük’te tarihi keşif! Binlerce yıllık nohut ve ekmek kalıntısı bulundu
Ressam Bob Ross’un 30 tablosu açık artırmaya çıkıyor
Ressam Bob Ross’un 30 tablosu açık artırmaya çıkıyor