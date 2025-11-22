İtalya’nın efsanevi sesi Ornella Vanoni hayata veda etti

Vanoni, 1960'larda televizyonda yayınlanan şarkı festivaliyle tanınarak zaman içinde İtalyan müziğinin duygusal simgesi olarak hafızalara yerleşti. Evinde kalp krizi geçiren sanatçının cenaze planları hakkında söyledikleri tekrar hatırlandı.

Ornella Venoni'nin kariyeri

Ornella Venoni'nin hit şarkıları arasında ilk kez 1961'de çıkan "Senza fine" (Sonsuz) ve 1971'de çıkan "Domani è un altro giorno" (Yarın Başka Bir Gün) yer alıyor.

Ornella Vanoni'nin en büyük başarılardan biri Erasmo ve Roberto Carlos'un Brezilya şarkısı "Sentado à beira do caminho"nun İtalyanca versiyonu olan “L'appuntamento” oldu. İlk olarak 1970'te yayınlanan şarkı, Steven Soderbergh'in 2004 yapımı "Ocean's Twelve" filminin müziklerinde yer alarak hayran kitlesini İtalya sınırlarının çok ötesine taşıdı.

Vanoni, moda dünyasında da iz bıraktı; yakın dostu Gianni Versace’nin yanı sıra Giorgio Armani ve Valentino’nun tasarımlarına ilham kaynağı oldu.

NTV'nin haberine göre Venoni, cenaze planları hakkında "Tabut ucuz olmalı çünkü yakılmak istiyorum. Sonra beni denize atın, belki Venedik'e." şeklinde açıklamalarda bulunmuş, üzerindeki elbisenin Dior marka olmasını istemişti.