Şarkıcı Melike Şahin, Grammy’de 4 farklı kategoride yarışmaya hak kazandı

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden Grammy’in 68. edisyonu için heyecan devam ederken, Türkiye’den iki önemli isim ve grup aday adayı listesine girmeyi başardı. İlk tur oylamasında Recording Academy üyelerinin oyuna sunulan eserler arasında Melike Şahin ve Manifest grubunun çalışmaları da yer aldı.

Dört farklı Grammy kategorisinde yarışacak

Şarkıcı Melike Şahin, "Akkor" albümüyle üç farklı Grammy kategorisinde yarışıyor: "En İyi Global Müzik Albümü", "En İyi Ses Mühendisliği (Klasik Dışı)" ve "En İyi Immersive Audio Albümü". Ayrıca, sanatçının "Canın Beni Çekti" şarkısı da "En İyi Global Müzik Performansı" dalında aday gösterildi.

Manifest Grubu da aday adayı oldu

Alternatif müzik dünyasının dikkat çeken isimlerinden Manifest grubunun ilk albümünde yer alan "Arıyo" şarkısı da "En İyi Grup Performansı" kategorisinde değerlendirmeye kabul edildi. Rolling Stone gibi uluslararası yayınlarda yer alan grup, üç aşamalı eleme sürecini geçerek aday adayı oldu.

Grammy adaylarının 7 Kasım'da açıklanması bekleniyor. Ödül töreni ise 1 Şubat 2026’da Los Angeles’ta düzenlenecek.

Grammy ödülü nedir?

Grammy Ödülü veya kısaca Grammy (eski adıyla Gramofon Ödülü), müzik sektöründeki başarıları takdir etmek amacıyla Kayıt Akademisi tarafından verilen bir ödüldür. Ödül, altın kaplama gramofon şeklindedir. Amerikan müzik endüstrisinde büyük bir öneme sahip Grammy Ödülleri, 1957'den bu yana tertip edilmektedir.