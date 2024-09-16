Tito Jackson hayatını kaybetti

Ünlü müzik grubu The Jackson 5'ın üyesi ve Michael Jackson’ın kardeşi Tito Jackson, 70 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni henüz kesin olarak açıklanmayan Jackson, ailesi ve müzik dünyasında büyük bir üzüntüyle anıldı. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Babamız inanılmaz bir insandı, herkesin iyiliği için çaba sarf ederdi" ifadelerine yer verildi.

Ölüm nedeni henüz doğrulanmadı

Jackson, son yıllarda kardeşleri Marlon ve Jackie ile The Jacksons adı altında sahne alıyordu. Kısa bir süre önce Almanya’da sahne alan Tito, Michael Jackson’ın anıtını da ziyaret etmiş ve bu ziyaretin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıştı. Jackson ailesinin dostu Steve Manning ise Tito'nun bir yolculuk sırasında kalp krizi geçirdiğini belirtti, ancak resmi ölüm nedeni henüz doğrulanmadı.

Tito Jackson kimdir?

Müzik dünyasında Jackson 5 ile kazandığı ünün ötesinde, Tito Jackson son 20 yılda solo bir blues gitaristi olarak da başarılı bir kariyer sürdürdü. B.B. King Blues Band ile birlikte birçok performans gerçekleştiren Tito, blues müziğine de önemli katkılarda bulundu. Tito Jackson, hem Jackson 5 ile yakaladığı dünya çapındaki başarı hem de solo kariyerindeki blues çalışmalarıyla müzik dünyasında derin izler bıraktı.

The Jackson 5, (The Jacksons) 1966 yılında temelleri atılan bir Amerikalı müzik beşlisidir. Grup çoğunlukla R&B, funk, pop, soul gibi türlerde eserler vermiştir. Ünlü pop şarkıcısı Michael Jackson da, bir süre grupta yer almış, daha sonra solo çalışmaları için gruptan ayrılmıştır. Tito Jackson, Michael Jackson ve Janet Jackson gibi dünya çapında ünlü ikonların yer aldığı ünlü Jackson ailesinin üçüncü büyük çocuğuydu. Jackson 5 grubunda Jermaine, Marlon ve Jackie Jackson kardeşlerle birlikte yer alan Tito, Motown R&B müziğinin efsanelerinden biri olarak biliniyor.