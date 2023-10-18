Türk Dünyası 8.Belgesel Film Festivali Ankara’da başlıyor
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’nun öncülüğünde yapılan belgeselci ve sinemacıları bir araya getirecek olan Türk Dünyası 8. Belgesel Film Festivali, 19 – 22 Ekim tarihleri arasında Ankara’da yapılacak.
ANKARA (EKONOMİ) - Türk Dünyası 8. Belgesel Film Festivaline bu yıl 23 ülkeden 372 film müracaat etti, 151 belgesel film yarışmaya kabul edildi.
Finalist filmler 19 Ekim 2023 tarihinde Başkent Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi ile Ankara Hacıbayram Üniversitesi salonlarında gösterilecek. Festivalde Uzun Belgesel Jüri Başkanlığını Enis Rıza Sakızlı, Kısa Belgesel Jüri Başkanlığını Sibel Göloğlu ve Öğrenci Belgesel Jüri Başkanlığını Lokman Zor üstlendi. Ön jüri başkanlığını ise Ferda Gürcan gerçekleştirdi.
Festival kapsamında, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 100. Yıl Kültür Merkezinde Azerbaycan Filmleri Afiş sergisi ile Dr. Aysel Güney Türkeç’in “Emek Dünyamız” isimli sergileri de açılacak. Festivalin açılış filmi Azerbaycan’dan Hayal Rızan’nın “Maya “ filmi olacak.
Festivalde ödül alan filmlerin yurtdışı gösterimi 25-28 Ekim tarihleri arasında Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi’nde başlayacak. Sonra Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetlerinde gösterim yapılacak.