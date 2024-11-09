Tüyap Kitap Fuarı online bilet Kasım 2024 | Tüyap 41. Kitap Fuarı yol tarifi (nasıl gidilir)?

Tüyap Kitap Fuarı online bilet Kasım 2024 konusu ile Tüyap 41. Kitap Fuarı yol tarifi (nasıl gidilir)? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İlk defa kitap fuarına katılacak olanlar online bilet satın alarak rahat bir şekilde fuara katılmaya çalışıyor. Öte yandan yolu bilmeyenler ise ulaşım imkanlarını öğrenmeye çalışıyor.

TÜYAP KİTAP FUARI ONLİNE BİLET KASIM 2024

TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı için online bilet almak oldukça basittir. İşlemi gerçekleştirmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

RESMİ SİTEYİ AÇIN: Online bilet almak için sadece fuarın resmi web sitesi olan [istanbulkitapfuari.com](https://www.istanbulkitapfuari.com) adresini kullanmalısınız. Bu adres dışında satılan biletlere itibar etmemeniz önerilir.

Web sitesinde "Online Bilet" sekmesine tıklayın. Bu sayfa üzerinden bilet satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

BİLET SEÇİMİ VE ÖDEME

- Öğretmen, öğrenci, emekli, çocuk ve engelli bireyler için giriş ücretsizdir.

- Diğer ziyaretçiler için giriş ücreti 30 TL'dir.

- Her bilet sadece bir gün için geçerlidir.

Fuarın gerçekleşeceği tarih ve saat bilgileri:

- 2-10 Kasım 2024 tarihlerinde olacak.

- Çeşitli günlerde farklı saat aralıklarında ziyaretçilere açık olacak (örneğin, 10:00-20:00 saatleri arası).

TÜYAP 41. KİTAP FUARI YOL TARİFİ (NASIL GİDİLİR)?

Eğer toplu taşıma ile gelmek istiyorsanız tek yapmanız gereken metrobüs hattına ulaşmaktır. Herhangi bir duraktan metrobüse bindiğinizde BEYLİKDÜZÜ yazan araçları kullanmalısınız.

BEYLİKDÜZÜ tabelalı metrobüslere bindiğinizde BEYLİKDÜZÜ SONDURAK’a kadar inmeyin. Son durakta inince de hemen üst geçitten televizyon kulesinin olduğu yöne doğru yürüyün kitap fuarı karşınızda kalacaktır.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde E-5 karayolu üzerindedir. Adres: **Cumhuriyet Mahallesi, Hadımköy Yolu Caddesi, 9/1, 34500 Büyükçekmece, İstanbul**.

**E-5 Karayolu Üzerinden:**

- Avrupa Yakası'ndan geliyorsanız, E-5 (D-100) karayolu yönünde Büyükçekmece'ye doğru devam edin. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, E-5 karayolu üzerinde sağ tarafta yer alır.

- Anadolu Yakası'ndan geliyorsanız, Avrasya Tüneli veya bir köprü (15 Temmuz Şehitler, FSM veya Yavuz Sultan Selim Köprüsü) geçerek E-5'e bağlanabilirsiniz. Büyükçekmece tabelalarını takip edin.

**TEM Otoyolu Üzerinden:**

- TEM otoyolundan gelirken Hadımköy çıkışını kullanarak E-5'e bağlanabilir ve TÜYAP yönüne ilerleyebilirsiniz.