Yerelin izleri Misi’de hayat buldu

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken, sahip olduğu sanat mekânları ile ziyaretçilerini ağırlayan Misi Köyü (Gümüştepe Mahallesi), Teos Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen ve Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC (Kültür Sanat Destek Programı) tarafından finanse edilen “Konserve” programına (Kentler arası sanatçı değişim ve misafirlik programı ağı) ev sahipliği yaptı. Somut olmayan kırsal ve kültürel miras unsurlarına sanat yoluyla görünürlük kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen “Konserve” programı çerçevesinde Türkiye’nin farklı kentlerinden İzmir, Çanakkale ve Misi Köyü’ne giden 14 sanatçı, yerelden esinlenerek çalışmalarını sürdürdü.

Aru, yerel halkla yaşadı

“Konserve” programına katılan sanatçılar arasında yer alan Devrim Demir, Esra Okyay, Ezgi Yakın ve İnan Mayıs Aru da, Misi’de yerel halkla yaşamayı deneyimledi ve Misi’yi, estetik bir bakış açısıyla gözlemledi. Konserve programına katılan sanatçılar, kırsal kültürel mirasın somut olmayan öğelerinden esinle ve yerelle diyalog kurma çabasıyla ürettiği yapıtları, “Kapı Aralamak” isimli sergide izlenime sundu.

Ezgi Yakın’ın küratörlüğünü üstlendiği “Kapı Aralamak” sergisinde, İnan Mayıs Aru söylence, anlatı ve kişisel deneyimden yaratıcı biçimde faydalanarak dut liflerinden elde ettiği kağıdın üzerine doğal bitkisel boyalar kullanarak ürettiği haritaya yer verirken, Ezgi Yakın da çalışmasında kentin kırsala doğru genişlemesiyle değişim gösteren yerel mimari dokuyu ve bu dokunun toplumsal yaşama bıraktığı izleri referans alıyor. Video görsellerle birlikte 14 çok özel çalışmanın yer aldığı sergi, 25 Aralık tarihine kadar Nazım Hikmet Kültürevi’ndeki Yeraltı Sanat Galerisi’nde izlenime açık kalacak.