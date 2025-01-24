ABD Başkanı Trump'tan Fed yorumu: Faiz oranlarını onlardan daha iyi bildiğimi düşünüyorum

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te başkanlık kararnamelerini imzalamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Video konferansla katıldığı Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları'nda faiz oranlarının düşürülmesini talep edeceğine ilişkin ifadeleri hatırlatılan Trump'a, ne kadar faiz indirimi beklediği soruldu.

"Petrol fiyatları düşecek"

Trump, "Çok daha aşağıya indiğini görmek isterim." ifadesini kullanırken "Petrol fiyatları düşecek. Petrol fiyatları düştüğünde Amerikalılar için, aslında dünya için her şey daha ucuz olacak. Bu nedenle petrol fiyatlarının düştüğünü görmek istiyorum ve enerji fiyatları düştüğünde bu, enflasyonun büyük bir kısmını ortadan kaldıracak, faiz oranlarını otomatik olarak düşürecektir." değerlendirmesini yaptı.

"Fed'in sizi dinlemesini bekliyor musunuz?" sorusuna "Evet." yanıtını veren Trump, Fed Başkanı Jerome Powell ile "doğru zamanda" görüşeceklerini bildirdi.

Trump, Fed'in kendisini neden dinlemesi gerektiğine ilişkin soru üzerine, "Çünkü faiz oranlarını onlardan çok daha iyi bildiğimi ve bu kararı almakta birinci derecede sorumlu olan kişiden kesinlikle çok daha iyi bildiğimi düşünüyorum." dedi.

"Çin zaten benim yüzümden çok fazla tarife ödüyor"

Çin'e yönelik tarife uygulama planlarının neden Kanada ve Meksika'ya yönelik olanlardan daha "yumuşak" olduğuna dair bir soruyu da Trump, "Çin zaten benim yüzümden çok fazla tarife ödüyor. Ben gelene kadar 10 sent bile ödemediler. Ben geldiğimde, yüzlerce milyar dolar ödediler." diye yanıtladı.

Trump, tarifeleri 1 Şubat'ta uygulama planının Kanada ve Meksika'ya yönelik olduğunu ancak Çin'i de görüştüklerini aktardı.

Musk'ın Stargate projesine yönelik eleştirilerden rahatsız olmadığını belirtti

Öte yandan yapay zeka altyapısına yönelik Stargate projesinin açıklanmasının ardından ABD'li milyarder Elon Musk'ın projede yer alan OpenAI, Oracle and Softbank'ın aslında paralarının olmadığını iddia ettiği hatırlatılan Trump, "Var mı bilmiyorum ama parayı onlar koyuyor. Hükümet hiçbir şey koymuyor. Parayı onlar koyuyor. Çok zengin insanlar, o yüzden olduğunu umuyorum. Elon onlardan birini sevmiyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, yaptığı bir anlaşmanın Musk tarafından kamuoyu önünde eleştirilmesinden rahatsızlık duyup duymadığına yönelik bir soru üzerine de "Hayır, anlaşmada yer alan kişilerden birinden nefret ediyor." yanıtını verdi.