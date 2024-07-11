ABD Hazine kağıdı getirileri düşmek için bahane arıyor

ING'deki faiz stratejistleri, 10 yıllık ABD Hazine getirisinin %4,25-%4,30 bölgesine geri döndüğünü ve düşmek için bir bahane aradığını ve bugün 15:30 TSİ'de açıklanacak olan ABD TÜFE verilerinin bu itici güç olabileceğini söyledi.

"Bunu yapmak için gerekçe Haziran ayı TÜFE raporundan gelebilir" değerlendirmesini yapan ING stratejistleri, ekonomik ortamın tahvil dostu sonuçlar için şekillendiğini görüyorla. Bu varsayımla ABD Hazinelerinin performans göstermeye devam edebileceğini değerlendiriyorlar. Bu da daha düşük getiri anlamına gelecektir.

The Wall Street Journal tarafından yapılan bir ankete göre, manşet enflasyonun Mayıs ayındaki %3,3'e kıyasla Haziran ayında %3,1 olması beklenirken, çekirdek enflasyonun değişmeyerek %3,4 olması bekleniyor.