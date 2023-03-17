ABD sanayi üretimi şubat ayında yavaşladı

Federal Rezerv tarafından yayımlanan verilere göre ABD'de, imalat, madencilik ve kamu hizmeti üretimini içeren endüstriyel üretim Şubat ayında bir önceki aya göre değişim göstermedi. Beklenti ise şubat ayında sanayi üretiminin bir önceki aya göre yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Yıllık olarak sanayi üretimi 0,25 daralma gösterdi.

Sanayi üretiminin en büyük bileşeni olan imalat üretimi, önceki aya göre yüzde 1,3'lük artışının ardından Şubat ayında keskin bir şekilde yavaşlayarak, aylık yüzde 0,1 arttı.

ABD imalat sektörü, yüksek faiz oranları ve durgunluk korkularının yatırımları baskılaması sebebiyle güç kaybediyor. Konu hakkında verinin açıklanmasından önce yorum yapan Weells Fargo analistleri, yine de son gelişmelerin imalat sektörü için tamamen olumsuz olmadığını belirttiler.

Kamu hizmetleri üretimi ise Şubat ayında yüzde 0,5 artarak Ocak ayındaki düşüşün ardından bir miktar toparlandı.