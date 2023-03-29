ABD'de banka denetimleri sıkılaşıyor

ABD'de, perakende ve orta ölçekli bankalar, Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın iflasıyla birlikte başlayan karanlık kriz ortamının içinden aydınlığa çıkmaya çalışırken, sektör profesyonelleri kendi iç süreçlerini daha yakından izlemeyi ve düzenleyici kurumlarla daha sık görüşmeler yapmayı planlıyor.

ABD'de banka yöneticiler Las Vegas'ta düzenlenen bir konferansta, sektör liderlerinin Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın çöküşlerinden sonra durumu değerlendirdiğini ve sağlam kurumları sorunlu olanlardan ayırmaya çalıştığını bildirdi.

Tüketici Bankacıları Derneği (CBA) yönetici Lindsey Johnson yaptığı açıklamada, "Son birkaç haftada yaşananlara rağmen bankacılar arasında kesinlikle bir iyimserlik var, ancak olanlara göz yummuyorlar" dedi.

Sektör derneğinin 2021 itibariyle 15 trilyon dolardan fazla varlığa sahip 73 üye bankasının bulunduğunu belirten Johnson, "Hala olanları değerlendiriyor ve olacaklara hazırlıklı olduğumuzdan emin oluyoruz. Tüketicilerin ve banka müşterilerinin bunu atlatmasına yardımcı olmak için çaba gösteriyoruz" dedi.