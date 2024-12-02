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ABD'de inşaat harcamaları beklentilerin üzerinde arttı.

ABD'de inşaat harcamaları ekimde yüzde 0,4 artarak beklentileri aşarken, toplam harcama 2 trilyon 174 milyar dolara ulaştı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de inşaat harcamaları beklentilerin üzerinde arttı.
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ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarak 2 trilyon 174 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentisi söz konusu harcamaların bu dönemde yüzde 0,2 artış kaydetmesi yönündeydi.

İnşaat harcamaları, eylülde yüzde 0,1 artışla 2 trilyon 164,7 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları ekimde yüzde 0,5 azalırken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,7 artış gösterdi.

İnşaat harcamaları, ekimde yıllık bazda da yüzde 5 arttı.

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