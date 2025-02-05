ABD'de ISM hizmet endeksi ocakta beklentilerin altında gerçekleşti

ISM, ocak ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi ocakta önceki aya kıyasla 1,2 puan düşerek 52,8'e geriledi.

Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 54,2 değerini alacağı yönündeydi.

Hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığına işaret eden endeks, geçen yıl aralıkta 54 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, ocakta aylık bazda 3,5 puan azalarak 54,5'e, yeni siparişlere ilişkin endeks 3,1 puan gerileyerek 51,3'e düştü. İstihdam endeksi ise bu dönemde 1 puan artarak 52,3'e yükseldi.

Bu dönemde hizmet sektörünün 14 alt sektörlerinde büyüme kaydedildi.

S&P Global'den yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global ocak ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi ocakta bir önceki aya kıyasla 3,9 puan azalarak 52,9 oldu.

Öncü veri 52,8 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI, geçen yıl aralıkta 56,8 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ocakta bir önceki aya kıyasla 2,7 puan düşerek 52,7 olarak kaydedildi.

Öncü veri 52,4 olarak açıklanmıştı. Bileşik PMI geçen yıl aralıkta 55,4 olmuştu.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.