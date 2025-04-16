ABD’de mortgage başvuruları azaldı

ABD'de mortgage başvuruları ekonomik belirsizlik ve faizlerde yaşanan artışla birlikte, geride kalan haftada düşüş gösterdi.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 11 Nisan ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %8,5 düşüşle 267,5 seviyesine indi.

MBA'nın yayımladığı ve ForInvest Haber ile paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %4,9 düşüşle 164,2 olurken, refinansman endeksi %12,4 azaldı ve 841,9 puana geldi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 20 baz puan artışla %6,81 seviyesine yükseldi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Mike Fratantoni, "Ekonomik belirsizlik ve faiz oranlarındaki oynaklık en azından bazı potansiyel alıcıların satın alma işlemine devam etme konusunda daha çekingen olmasına neden olabilir" dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %43,6 seviyesinden %41,3'e indi.

15 yıllık faizinde oran 18 puan artışla %6,11 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 18 baz puan artışla %6,11 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 19 baz puan arttı ve %6,84 seviyesine çıktı.